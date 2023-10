P er molti è un giorno di riposo e di festa, ma anche quando non è così fa sempre piacere un augurio di buona domenica

È il giorno del riposo, almeno così è da prescrizione biblica. In realtà, nell’era moderna, ci sono molte meno differenziazioni e – fra turni e lavori stagionali – sono molto diminuite le persone che riescono a goderselo appieno e sempre. Che si creda alla Creazione o meno, che si sia liberi da doveri o meno, le frasi per augurare buona domenica sono sempre benaccette e rivolte a tutti. Grandi e piccini, atei o religiosi.

Insomma, si spera sempre di passare una bella giornata in compagnia delle persone che si amano, e perché non cominciare con un sorriso e un augurio verso il prossimo? Sono piccoli gesti che migliorano l’umore, che fanno sentire importanti, considerati, parte di una collettività. Delle attenzioni che si tende a perdere, fagocitati dalla frenesia della quotidianità.

Ecco allora che questa raccolta di citazioni e aforismi vuole essere un raggio di sole nell’ombra dell’indifferenza e dare la giusta importanza a un giorno della settimana che nasce come occasione di festa, condivisione e riposo.

Frasi buona domenica divertenti

L’umorismo salverà il mondo, prendere la vita con leggerezza (che non è sinonimo di superficialità) aiuta a superare i momenti difficili, a guardare in prospettiva e a sorridere soprattutto. Le frasi divertenti per augurare buona domenica sono allora una risorsa preziosa che non va sprecata, anzi: donata tutte le volte che si può alle persone care.

Per iniziare la giornata scelgo un caffè, per continuarla un sorriso. Buona Domenica!

L’ottimista dice “Domani è domenica”. Il pessimista dice “Dopodomani è lunedì” (Gustave Flaubert).

La domenica è fatta per mangiare tardi, dormire tutto il giorno, e lamentarsi che domani è lunedì (Mafalda).

Aspettare la domenica per dormire di più, ma svegliarsi presto lo stesso… questa è la mia vita. Buona domenica!

Voglio stare con qualcuno che abbia voglia di fare tutto nella vita, ma che non abbia voglia di fare niente la domenica pomeriggio (Atticus).

Buongiorno. Visto che è domenica mi avvalgo della facoltà di non svegliarmi (Charles M. Schulz).

La domenica è quel giorno che la mattina hai sonno, il pomeriggio hai mal di testa e la sera hai la paranoia del lunedì.

Domenica e divano iniziano entrambe con la “D”, è un caso?

La domenica è noiosa perché è domenica per tutto il mondo (Georges Perros).

Oggi è domenica, quindi sei pregato di comportarti di conseguenza. Resta in pigiama tutto il giorno, ascolta un po’ di musica e concediti un pisolino pomeridiano.

Domenica è dormire così tanto che poi la notte non si riesce a prendere sonno. E il lunedì inizia con la stessa stanchezza del venerdì.

Possa la tua domenica essere piena di divertimento e risate!

Non è saggio usare la morale nei giorni feriali; così succede che poi la troviamo in disordine la domenica (Mark Twain).

La cosa migliore della domenica è il sabato sera (Gilbert Cesbron).

Il sabato è un cane che corre festoso nel parco. La domenica un gatto raggomitolato sulla finestra (Fabrizio Caramagna).

Se volete che il mondo intero venga a bussare alla vostra porta, provate a fare un pisolino la domenica pomeriggio (Sam Ewing).

Per sei giorni lavorò, e il settimo si riposò – non essere da meno… Buona Domenica!

Attenzione: andare a dormire la domenica porterà al lunedì.

La domenica si riassume in 3 parole “Lo faccio dopo”.

I giorni migliori sono quelli che cominciano senza il suono della sveglia… Buona Domenica!

La domenica è un apostrofo d’ansia fra le parole “sabato” e “lunedì”.

Frasi buona domenica per gli amici

Le frasi sull’amicizia parlano chiaro: certe relazioni sono rare e vanno custodite per come meritano. Ecco allora che le frasi per augurare buona domenica agli amici acquisiscono un sapore diverso, hanno un quid in più che va sottolineato. Perché sono i piccoli gesti, i dettagli che tengono in piedi i rapporti più lunghi, solidi e sinceri.

Questa giornata è fatta per stare al caldo tra coccole e tè aromatizzato. Buona Domenica!

Buona Domenica a chi si sveglia con negli occhi la bellezza del mondo intorno a sé, e ha sulle labbra il sorriso di chi apprezza ciò che ha.

Possa questa giornata essere un’esplosione di gioia e serenità. Buona domenica!

Il mondo non è perfetto. Scegliere come vederlo è l’unico potere che abbiamo. Buona Domenica!

Possa questa domenica essere felice quanto la tua presenza ha reso felice la mia vita. Tanti auguri di buona domenica!

Ci sono le persone belle e le belle persone. Le prime di solito non servono a niente, le seconde invece bisogna tenerle strette. Felice Domenica!

Lascia alle spalle i brutti ricordi della settimana passata e preparati a una nuova settimana passando una splendida domenica. Buona Domenica!

Buongiorno alle persone con un cuore immenso e a quelle con un cuore ricco di umanità. Felice Domenica!

Volevo solo farti sapere che sei nei miei pensieri, questa domenica mattina e sempre. Buongiorno!

Buona Domenica a chi… Attraversa le tempeste della vita stringendo nel cuore il proprio raggio di sole.

Svegliati e abbraccia l’arrivo di questa bellissima domenica mattina. Non c’è momento migliore per ringraziare il dono della vita. Buongiorno e splendida domenica!

Fidatevi e passate del tempo con chi vi fa sorridere, con chi sa guardarvi e farvi sentire meglio. La vita è breve datele qualità. Buona Domenica!

Conta sempre le tue fortune, non i tuoi problemi. In questa nuova domenica mattina, ti auguro una settimana piena di amore e felicità!

Se non va sempre tutto bene, non perdere la speranza, tornerà qualcosa a scaldarti il cuore. Anche le nuvole si aprono al sole dell’inverno. Buona Domenica!

Buona domenica a chi ha sempre una parola gentile, un piccolo gesto o un sorriso sincero da dare col cuore.

Buona Domenica preziosi amici! Non c’è nulla di più bello e meraviglioso come una giornata di riposo per girovagare senza impegni e pensieri e riconciliarci con sé stessi dopo una settimana!

Buona domenica alla persona più sorprendente di tutto l’universo. Possa la tua giornata essere piena di pace e gioia!

Frasi brevi per augurare buona domenica

E le frasi per augurare buona domenica possono anche andare dritte al punto con poche e semplici parole. Alle volte, essere diretti premia ed è più efficace. Se si va di fretta, se si sa cosa dire senza fare troppi giri, queste sono le citazioni e gli aforismi che fanno al caso nostro. A tal proposito, ecco una raccolta di sole frasi brevi sull'amore.

Prendi la tua vita nelle mani e rendi questa domenica fantastica!

Quando la coscienza è pulita l’opinione degli altri non conta. Buona Domenica!

Qualsiasi cosa tu decida di fare, assicurati che ti renda felice. Buona Domenica!

La felicità inizia sempre dal cuore. Buona Domenica!

Liberati da tutte le preoccupazioni e lasciati andare. Buona domenica!

La domenica è il fermaglio d’oro che tiene insieme le pagine della settimana (Henry Wadsworth Longfellow).

Riempi il tuo cuore di positività. Ti auguro una domenica di pace e felicità!

Misura la felicità con quello che hai, non con quello che ti manca. Buona Domenica!

Danza al ritmo della vita e goditi tutto ciò che questo mondo ti offre. Buona Domenica!

Circondatevi di persone che vi facciano sentire come di domenica in pigiama.

La domenica pulisce tutta la ruggine della settimana (Joseph Addison).

La strada che porta a te è il cammino più bello del cuore. Buona Domenica!

Non esistono persone pigre, ma solo divani troppo comodi… Buona Domenica!