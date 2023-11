S e sei in cerca di idee e ispirazioni per augurare un buon anno nuovo in modo originale alle persone che ami, leggi qui

Frasi di auguri di buon anno

Che sia stato bello o brutto, che sia stato felice o triste, che sia stato positivo o negativo, anche il 2023 sta per giungere al termine. Questo, naturalmente, significa moltissime cose: feste, conti alla rovescia, buoni propositi e... naturalmente, l'invio di tante frasi di auguri di buon anno.

Scommettiamo che non vi va più di inviare la consueta frase stringata seguita dalle solite emoji. Quest'anno volete fare di più e osare con alcune frasi più originali, divertenti e speciali, che facciano anche trasparire i sentimenti che provate nei confronti delle persone a cui le inviate. La buona notizia è che siete nel posto giusto: iniziamo subito con le più originali per poi continuare con una lunga serie tutta da rubare!

Non 365 ma 366 nuovi giorni: il 2024 è un anno pieno di opportunità. Sfruttale tutte! Auguri!

2024, tocca a te! Il nuovo anno sa che gli conviene rimediare ai danni degli anni precedenti e farsi valere. Noi teniamoci pronti. Buon anno!

La fine dell'anno non è né una fine né un inizio: è un andare avanti con tutta l'esperienza che può infondere in noi (Hal Borland)

Anno bisesto, anno funesto? No, scommetto che quest'anno smentirà questa leggenda metropolitana e lo faccio augurandoti solo il meglio. Buon anno nuovo!

Ieri è passato. Il domani non è ancora arrivato. Abbiamo solo l'oggi: cominciamo! (Madre Teresa)

Non ti auguro le solite cose banali: per questo nuovo anno ti auguro molto più semplicemente di ridere a crepapelle, perché significa che sei felice! Auguri!

Fate i vostri errori, il prossimo anno e per sempre! (Neil Gaiman)

Altri dodici mesi, altro giro, altra corsa! Però questa volta che sia memorabile! Buon nuovo anno, ti auguro di viverlo al meglio!

Un brindisi al nuovo anno e a un'altra possibilità per noi di fare le cose per bene! (Oprah Winfrey)

È il momento di salutare i 2023 e aprire le danze del 2024! Io sono felicissimo di farlo facendoti gli auguri per ricordarti che ti auguro il meglio! Buon nuovo anno!

Apriremo il libro dalle pagine vuote: metteremo noi le parole dal primo giorno dell'anno (Edith Lovejoy).

Auguri di buon anno speciali

Andiamo adesso a una serie di auguri davvero speciali: potete inviarli così come li vedete o, chi lo sa, magari potreste unirli alle frasi da dedicare a quella persona che tanto amate. Di sicuro, ognuno di questi auguri ha in comune il fatto di essere stato pensato per quelle anime bellissime di cui non potete fare a meno: molti esprimono il desiderio di esserci, altri hanno il compito di far capire a chi li riceve quanto è speciale, anche se non ha molta fiducia in sé.

Abbiamo cercato di mescolare frasi pronunciate/scritte da persone famose a frasi scritte di proposito per voi, ma ricordatevi che potete anche prendere spunto dalle frasi che fanno riflettere o da quelle tratte da canzoni d’amore!

5...4...3...2...1... un altro anno è passato ma io sono ancora qui al tuo fianco e ti auguro dodici nuovi mesi di felicità. Da vivere insieme, ovvio! Tanti auguri.

In questo nuovo anno ricordati di portare con te solo chi lo merita: chi c'è, chi vuole esserci, chi lo dimostra e ti ama così come sei. Buon 2024!

Le parole dell’anno trascorso appartengono al linguaggio dell'anno trascorso: le parole dell'anno a venire attendono un'altra voce (Thomas Stearns Eliot)

Guardati attorno: se sei circondato dalle persone che ami, puoi giurare che questo sarà uno splendido nuovo anno nonostante tutto. Buon 2024!

Sii sempre in guerra con i tuoi vizi, in pace con i tuoi vicini, e lascia che ogni nuovo anno ti trovi un uomo migliore (Benjamin Franklin)

2024 auguri per 365 giorni, 8760 ore, 525600 minuti e 31536000 secondi, ricchi di vita, di serenità, di allegria, di felicità, d’amore e di un po' di follia!

Comincia questo meraviglioso anno nuovo credendo. Credi in te stesso. E credi che ci sia una sorgente d’amore – un dispensatore di sogni – che aspetta solo che tu gli chieda di aiutarti al fine di realizzare tutto quello che desideri. (Sarah Ban Breathnach)

Festeggia, illuminati, accenditi: sorridi al nuovo anno che sta per arrivare, perché sarà speciale come te. Rendilo all'altezza! Auguri!

Anche l’anno appena trascorso cade nel limbo silenzioso del passato. Lascialo perdere, perché era imperfetto, e grazie a Dio può svanire per sempre (Brooks Atkinson)

Se finora hai vissuto avventure fenomenali, quest'anno vivrai la più epica. Come faccio a saperlo? Perché tu conti e io so che te lo meriti. Tanti auguri!

Ciò che sta arrivando è meglio di ciò che è andato! (Proverbio arabo)

Se un tuo sorriso illuminasse ogni giorno dell'anno che sta per venire, beh, sarebbe sicuramente un ottimo anno. Tanti auguri, con la speranza di esserti sempre vicino!

Tutti noi, ogni anno, siamo una persona diversa. (Steven Spielberg)

Non sprecare lacrime per i dolori di ieri, diceva Euripide. E io aggiungo: guarda avanti e pensa che quest'anno sarà una vera meraviglia. Auguri, buon anno nuovo!

Sei qui solo per una "breve" visita. Non fare in fretta, non preoccuparti. E assicurati di annusare i fiori lungo il cammino (Walter Hagen)

Auguri di buon anno semplici

Siete persone che vanno dritte al sodo e volete esserlo anche a Capodanno? Niente paura, ecco una serie di auguri di buon anno davvero semplicissimi, che potete inviare sia a tutte le persone che amate sia a eventuali familiari lontani e/o a colleghi di lavoro. Precisamente come le frasi d’amore brevi ma significative queste piccole sequenze dicono tutto ciò che c'è da dire senza perdersi in lunghezze o arzigogoli: sono essenziali, ma vanno dritte al cuore!

Buon anno! Quest'anno ricordati di regalarti un’ora al giorno di felicità, perché te la meriti!

Il futuro dipende da ciò che fai oggi (Mahatma Gandhi)

Che possa questo nuovo anno portarti gioie e soddisfazioni. Auguri!

Il modo migliore per predire il tuo futuro è crearlo (Abraham Lincoln)

Ti inviamo i nostri più sinceri auguri di felicità e prosperità: buon anno nuovo!

Non si è mai troppo vecchi per fissare un altro obiettivo o sognare un nuovo sogno (C.S. Lewis)

Buon anno a te, che da sempre sei ricco di gentilezza e umiltà. Auguri!

Non è mai troppo tardi per essere quello che avresti voluto essere (George Elliot)

Auguri! La fatica non ci fa paura ma speriamo che sia un anno migliore!

Impara da ieri, vivi per oggi, spera nel domani (Albert Einstein)

Continua a ridere e sognare: è questo il mio augurio. Buon anno!

Qualsiasi cosa tu possa fare o sognare di poter fare, incominciala (Goethe)

Non guardare al passato, ma al futuro: goditi questo nuovo anno!

Scrivilo nel tuo cuore: ogni giorno è il miglior giorno dell'anno (Ralph Waldo Emerson)

Bevi le bollicine e ricordati: ti meriti un nuovo anno frizzante come loro!

Scrivi sul tuo cuore che ogni giorno è il giorno più bello dell’anno. (Ralph Waldo Emerson)

Auguri di buon anno divertenti

Il vostro obiettivo per Capodanno è quello di far ridere le persone che riceveranno i vostri auguri? Eccoci, prontissimi anche in questo caso. Non c'è niente di meglio che iniziare un nuovo capitolo con una sana risata, di conseguenza abbiamo cercato di selezionare le frasi più divertenti.

Buoni propositi? Nah! Quest'anno pensa a divertirti, tira fuori quelli cattivi e goditela! Tanti auguri!

Capodanno! È il momento propizio per fare i buoni propositi annuali... e per iniziare la prossima settimana a disattenderli come al solito (Mark Twain);

Volevo farti degli auguri originali, ma il mio suggeritore ufficiale è ubriaco di bollicine e pieno di lenticchie... accontentati di un semplice "Buon anno"!

Scommetto che anche il nuovo anno che viene spera che sia la gente a essere migliore (Mafalda)

Una delle cose che amo del nuovo anno è che posso inviare a tutti lo stesso messaggio senza che lo sappiano. Tanti auguri Contatto A Caso, sappi che sei l'unica eccezione!

La gioventù è quando ti è permesso di stare alzato fino a tardi a Capodanno, la mezza età è quando sei costretto a farlo (Bill Vaughan)

Se leggi "inoltrato molte volte" sappi che è Whatsapp che mente. Buon anno!

Penso in termini di propositi del giorno, non dell'anno (Henry Moore)

Volevo farti degli auguri pieni di significato ma... chi voglio prendere in giro? Spero che tu stia bevendo e mangiando tanto quanto me! Buon anno!

Un ottimista rimane sveglio fino a mezzanotte per vedere il nuovo anno. Un pessimista rimane sveglio fino a mezzanotte per assicurarsi che l'anno vecchio se ne vada! (William E. Vaughan)

Se nessuna di queste vi ha convinto, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra raccolta di frasi divertenti: trovarne una che fa al caso vostro sarà semplicissimo e a quel punto basterà aggiungere qualche parolina e personalizzare il tutto per avere degli auguri più che efficaci.