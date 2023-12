I l bullismo è una piaga sociale che prospera nella disattenzione e nell’emarginazione. Quando non guardiamo accadono le cose peggiori, e dobbiamo imparare a ritenerci complici attraverso un silenzio che fa più male delle botte

Le frasi sul bullismo nascono per aprire uno spiraglio di luce su una problematica complessa e attuale. Comprendere le origini di questo fenomeno sta alla base di una migliore consapevolezza di ciò che lo innesca, e soprattutto di come aiutare i più giovani, ma anche le persone adulte, e innestare la marcia del cambiamento.

Frasi per neutralizzare i bulli

Alcune frasi sono fatte per far riflettere. Altre, invece, sono una complessa forma di difesa quando il bullismo ci perseguita. Se ignorare non è un’opzione, ripagare con la stessa medaglia è fuori discussione. Siamo meglio di così.

Il bullo è solo un pallone gonfiato. Sgonfiamolo.

È facile prendersela con i più deboli. E se domani il debole fossi tu?

Non è grande chi ha bisogno di farti sentire piccolo.

Tutti i bulli sono codardi.

Il bullismo non insegna. Segna.

Il bullismo non deve essere un segreto. Parlare è la chiave del problema.

Non è che il bullismo è diventato peggiore del passato. L’ istinto di crudeltà è lo stesso istinto degli anni passati. L’unica differenza è che gli strumenti per offendere sono diventati più sofisticati. Con i social networking, computer e smartphone si diventa vittima di bullismo tutto il giorno. È ormai un problema di salute.

Le parole cattive possono ferire di più degli schiaffi. Prima di scrivere qualcosa è necessario pensare. Il dolore che si può provocare è più intenso di quanto si possa immaginare e forse quando te ne renderai conto sarà troppo tardi

Frasi sul bullismo per bambini

Insegnare il concetto di bullismo ai bambini permette loro di digerirlo meglio e, soprattutto, affrontare la situazione quando sarà il momento. È un piccolo gesto, un sasso nell’oceano, ma se insegnassimo i pericoli del bullismo ai bambini, a tutti i bambini, questo sarebbe decisamente un mondo migliore.

Nessuno può farti sentire inferiore senza il tuo consenso. (Eleanor Roosevelt)

È facile diventare la preda di un bullo, bastano un paio di occhiali, oppure l'apparecchio ai denti, qualche chilo in più, o dichiararsi gay o lesbica. Dico sempre che nasciamo liberi e senza pregiudizi fino all'età della pubertà. Poi, per il resto della nostra vita, cerchiamo di curare le ferite che ci siamo procurati in quel periodo. (Conchita Wurst)

Essere violenti significa essere deboli. Per non parlare di chi è violento nascondendosi dietro a uno schermo.

Nessuno può farti sentire inferiore senza il tuo consenso. Se qualcuno ti minaccia online, parlane.

I ragazzi non sono al sicuro nemmeno nelle loro case. Possono essere tormentati attraverso i telefonini o attraverso il computer, 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana. (Linda Sanchez)

I bulli sono molto abili a manipolare la situazione ed a far credere che l’episodio sia stato solo un gioco. Il bullismo però non è un gioco, bensì un comportamento capace di lasciare profonde ferite in chi lo subisce. (Alessia Filippi)

Il bullo suscita nei compagni di classe o di scuola, emozioni e sentimenti contrastanti: timore, ammirazione, tolleranza e disapprovazione, ma il silenzio non fa altro che rinforzare il suo potere. (Susanna Testa)

Frasi sul bullismo brevi

Frasi brevi contro il bullismo per i tuoi social media o per dare il giusto incoraggiamento a qualcuno che ne ha bisogno. Usale con saggezza per trovare la giusta motivazione e dire basta, una volta per tutte.

Ciò che mi spaventa non è la violenza dei cattivi; è l'indifferenza dei buoni. (Martin Luther King)

La violenza è l'ultimo rifugio dell'incompetente. (Isaac Asimov)

Se non ci sono eroi per salvarti, allora sii tu l’eroe (Denpa Kyoshi)

Il coraggio è fuoco, e il bullismo è fumo". (Benjamin Disraeli)

Si prova una vergogna tremenda ad essere vittima di bullismo, perché ad un certo punto cominci a pensare che ci sia un motivo per cui sei stato preso di mira. (Matt Reeves)

Intervieni, non essere spettatore del bullismo.

Non essere bullo, sii un compagno, un amico.

Non insegnare a tuo figlio a picchiare qualcuno. Insegnagli il rispetto e l’altruismo. Ne farai un uomo forte!

Il bullismo non è mai giusto. Non va giustificato. Se ferisce i tuoi sentimenti, è sbagliato. Se si denigra e umilia qualcuno o fa sentire qualcuno piccolo, è sbagliato.

Slogan contro il bullismo

Gli slogan contro il bullismo si sono susseguiti nella storia dell’uomo, e alcuni di essi non hanno mai smesso di fare breccia nel nostro cuore. Eccoli.

La violenza non è forza ma debolezza, né mai può essere creatrice di cosa alcuna ma soltanto distruggitrice. (Benedetto Croce)

Non essere vittima di bullismo in silenzio. Non permettere che facciano di te una vittima. Non accettare la definizione di nessuno sulla tua vita, definisci te stesso. (Harvey Fierstein)

L'indifferenza è più colpevole della violenza stessa. È l'apatia morale di chi si volta dall'altra parte: succede anche oggi verso il razzismo e altri orrori del mondo. (Liliana Segre)

Ovunque si guardi si possono trovare persone che non si interessano o che sono ignare del dolore che infliggono, potrebbe essere una vicina che tormenta un’amica con i suoi sospetti, o una figlia che punisce le scelte di sua madre, o una casalinga che vuole giustizia dall’uomo che le ha venduto l’auto. Sì, ci sono bulli dappertutto e i peggiori sono quelli che si approfittano di te senza che tu ti renda conto che l’hanno fatto.

Un giovane emarginato ha la sensazione che ci sia qualcosa di sbagliato in sé stresso. Con il tempo perderà sempre più fiducia in sé e comincerà a sentirsi a disagio con tutti gli altri. (Criss Jami)

Agli insegnanti e ai genitori: avete tutto sotto i vostri occhi. Occorre solo la voglia di guardare, di vedere davvero. E ai ragazzi e alle ragazze che vivono questo inferno, un abbraccio da un fratello che vi dice: tenete duro, un giorno l’inferno finirà (Massimo Gramellini)

Ero la vittima preferita dei bulli. Vestivo strano, ero dislessico e molto timido. Facevo di tutto per essere popolare, ma non funzionava [...]. Mia madre era molto preoccupata in quel periodo, mi diceva: "O finisci in galera o diventi molto speciale". (Mika)

Solo con gli amici della banda oggi molti dei nostri ragazzi hanno l’impressione di poter dire davvero “noi”, e di riconfermarlo in quelle pratiche di bullismo che sempre più caratterizzano i loro comportamenti a scuola. Lo sfondo è quello della violenza sui più deboli e la pratica della sessualità precoce ed esibita sui telefonini e su internet dove, compiaciuti, fanno circolare le immagini delle loro imprese. (Umberto Galimberti)

Le persone pensano che il suicidio sia l’atto più vile che un uomo possa mai commettere. Non credo che sia vero. La cosa più vile è l’uomo che fa del male a qualcun altro così tanto da fargli pensare al suicidio. (Tommy Tran)

Abbiamo imparato a volare come gli uccelli, a nuotare come i pesci, ma non abbiamo ancora imparato la semplice arte di vivere insieme come fratelli. (Marthin Luther King)