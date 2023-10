L e frasi di Charles Bukowski sono le più quotate sul web, il compianto poeta e scrittore americano è riuscito a conquistare anche le nuove generazioni con i suoi scritti diretti e irriverenti. Quali sono i suoi aforismi più belli?

Avete mai notato che le frasi di Bukowski sono tra le più gettonate per ogni argomento? Questo perché Charles Bukowski è stato un poeta e uno scrittore americano che ha lasciato il segno con il suo pensiero, spesso diretto e irriverente, sulla vita, l’amore e la solitudine. Oggi le sue frasi e i suoi aforismi sono tra i più citati e condivisi anche sul web.

Frasi di Bukowski

Charles Bukowski è stato un grande scrittore e poeta americano e le sue frasi, tratte dalle sue opere letterarie, restano tra le più citate, anche per la schiettezza delle sue opinioni. Abbiamo selezionato alcune delle sue frasi più importanti e ricordate.

Ti trovi a uscire in retromarcia entrando nella vita stessa.

Le cose accadano sempre per un motivo e gli uomini in genere ignorano quale esso sia.

Ogni altra cosa che riguarda qualcuno all'infuori di me stesso non mi interessa.

L'unico atto poetico necessario è la scrittura della poesia, e tutto quello che viene dopo è propaganda.

Che differenza c’è fra poesia e prosa? La poesia dice troppo in pochissimo tempo, la prosa dice poco e ci mette un bel po'.

Non c'è donna più bella di quella che passa sotto la tua finestra e un attimo dopo non c'è più.

Le donne sono tutte diverse. Fondamentalmente sono una combinazione di quanto c'è di peggio e di quanto c'è di meglio al mondo... Magiche e terribili.

Solo le persone noiose si annoiano. Devono pungolarsi in continuazione per sentirsi vive.

I soldi sono come il sesso: sembrano molto più importanti quando non ce n'è.

Quando bevi, il mondo è sempre là fuori che ti aspetta, ma per un po’ almeno non ti prende alla gola.

Quasi tutti gli uomini sono ostacolati da ciò che pensano di non potere ottenere.

Se vuoi sapere chi sono i tuoi amici, procurati una condanna in carcere.

Solo i poveri riescono ad afferrare il senso della vita, i ricchi possono solo tirare a indovinare.

La gente è il più grande spettacolo del mondo. E non si paga il biglietto.

Parlare di morte è come parlare di denaro. Noi non sappiamo né il prezzo né il valore.

Scrivere poesie non è difficile. Difficile è viverle.

Il modo per creare arte è bruciare e distruggere concetti comuni e sostituirli con nuove verità che scendono dalla testa ed escono dal cuore.

Inizi a salvare il mondo col salvare una persona alla volta; tutto il resto è grandioso romanticismo o politica.

Frasi di Bukowski sull'amore

Cinismo e realismo sono due punti focali della produzione letteraria di Charles Bukowski: per questo non deve stupirci che l’amore non venga visto attraverso lenti rosa, ma è dissezionato e scalfito dalle sue affermazioni. Leggiamo le più famose frasi sull'amore di Bukowski .

L’amore è una strada discretamente significativa; il sesso è abbastanza significativo.

Questa storia del matrimonio tra gli uomini e le donne non la capirò mai: il mio cuore è troppo grande per amare una sola ragazza!

Non essere giù perché la tua donna ti ha lasciato: ne troverai un’altra e ti lascerà anche quella.

Come fai a dire che ami una persona, quando al mondo ci sono migliaia di persone che potresti amare di più, se solo le incontrassi? Il fatto è che non le incontri.

Se inizierò a parlare di amore e stelle, vi prego: abbattetemi.

L'amore è una forma di pregiudizio. Si ama quello di cui si ha bisogno, quello che ci fa star bene, quello che ci fa comodo.

L'amore non è che il risultato di un incontro casuale. La gente gli dà troppa importanza.

L'amore è una parolaccia.

Gli innamorati diventano spesso nervosi, pericolosi. Perdono il senso della realtà. Perdono il senso dell'umorismo. Diventano irritabili, psicotici e noiosi. Ammazzano perfino la gente.

L'amore va bene per quelli che riescono a sopportare il sovraccarico psichico. È come trasportare sulle spalle un bidone pieno di spazzatura oltre un fiume di piscio in piena.

Non c'è niente di peggio che venir piantati dalla propria donna quando si è al verde. Niente da bere, niente lavoro, solo quattro pareti, star lì seduti a fissare le pareti e a pensare. Ecco come si vendicavano le donne, ma stavano male anche loro. O così mi piaceva credere.

L'unico tempo che si può donare è il tempo per l'amore.

Non aspettare la donna giusta. Non esiste. Ci sono donne che riescono a farti provare qualcosa di più col loro corpo e con la loro anima, ma sono esattamente le stesse che ti accoltelleranno proprio sotto gli occhi della folla.

Frasi di Bukowski sulla solitudine

La solitudine dei tempi moderni è ben disegnata da Bukowski, che è riuscito sempre a sintetizzare quel sentimento di sentirsi soli anche in una folla, una solitudine dell’animo più che fisica, una vera assenza di contatto umano. Vediamo le più intense frasi di Bukowski sulla solitudine.

Passai accanto a duecento persone e non riuscii a vedere un solo essere umano.

Amo i solitari, i diversi, quelli che non incontri mai. Quelli persi, andati, spiritati, fottuti. Quelli con l’anima in fiamme.

A volte ho la sensazione di essere solo al mondo. Altre volte ne sono sicuro.

I grandi uomini sono i più soli.

Sulla via per l'inferno c'è sempre un sacco di gente, ma è comunque una via che si percorre in solitudine.

Attenti a quelli che cercano continuamente la folla, da soli non sono nessuno.

Non ero un misantropo o un misogino ma mi piaceva star solo. Si stava bene seduti tutti soli in uno spazio ristretto a fumare e a bere. Avevo sempre fatto ottima compagnia a me stesso.

Non ho mai trovato un vero amico. Con le donne, ogni volta era una nuova speranza, ma quello succedeva i primi tempi. Lo capii subito, smisi di cercare la "ragazza dei sogni"; me ne bastava una che non fosse un incubo.

Frasi di Bukowski sull'anima

Nella sua astrattezza, l’anima è un concetto molto frequente negli scritti di Charles Bukowski, tanto da diventare concreta. Viene descritta come pura, a tratti tormentata, come lo scrittore stesso, e sempre il fulcro dei suoi pensieri. Scopriamo le più celebri frasi di Bukowski sull'anima.

Gli uomini non conosceranno mai il tormento del mio animo.

L’uomo è vittima di un ambiente che non tiene conto della sua anima.

L’anima libera è rara, ma quando la vedi la riconosci, soprattutto perché provi un senso di benessere quando le sei vicino.

Eterna risorge sempre la speranza, come un fungo velenoso.

Se non vi è rimasta molta anima, e lo sapete, vi resta ancora dell'anima.

L'anima dell'uomo ha radici nello stomaco. Chiunque scrive molto meglio dopo una bistecca di manzo e una pinta di whiskey che non dopo una tavoletta di cioccolata da cinque cents. Il mito dell'artista morto di fame è una balla.

Le uniche persone che conoscono la pietà sono quelle che ne hanno bisogno.

L'anima non esiste. È tutta una fregatura.

Stasera il corpo ha battuto l’anima, di solito succede così.