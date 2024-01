S ono ad effetto e pungenti: parliamo delle frasi sulle bugie, l'ideale per smascherare le menzogne e scoprire la loro tossicità

Le frasi sulle bugie ci svelano il lato segreto delle menzogne. Nessuno infatti ne è immune in questa vita né chi le subisce né chi le pronuncia. Paura, tradimento, tristezza oppure convenienza: sono tanti i motivi che ci spingono a pronunciare delle bugie, in ogni caso imparare a scovarle e individuarle è essenziale per regalarsi un dono, quello della verità.

Frasi sulle bugie in amore

Le bugie in amore, purtroppo, sono comuni. Alcune menzogne sono piccole, pronunciate per non ferire il partner o per non creare litigi, altre, invece, sono più gravi e possono condurre sino al tradimento. A parlarne, nel corso dei secoli, sono stati filosofi, personaggi famosi, scrittori e intellettuali che hanno sondato l’universo delle bugie nelle storie d’amore.

Quando tu giuri che sei sua, con brividi e sospiri. E lui giura che la sua passione è infinita, immortale – signora, segnatelo: uno di voi mente. (Dorothy Parker)

Non sono arrabbiato perché mi hai mentito, sono arrabbiato perché d’ora in poi non potrò più crederti. (Friedrich Nietzsche)

Se dici sempre la verità, non devi ricordare nulla. (Mark Twain)

Qualunque cosa è migliore delle bugie e dell’inganno. (Lev Tolstoj)

Fingere di amare è peggio che odiare. (Plinio il Giovane)

Con le bugie si può andare avanti in tutto il mondo – ma non si può mai tornare indietro. (Proverbio)

Nessuno può mostrare troppo a lungo una faccia a sé stesso e un’altra alla gente senza finire col non sapere più quale sia quella vera. (Nathaniel Hawthorne)

Se non vuoi sbagliare domani, dì la verità oggi. (Bruce Lee)

Fidati, ma verifica. (Ronald Reagan)

La parte peggiore di sentirsi dire una bugia è il non essere stati ritenuti degni della verità. (Jean-Paul Sartre)

Una verità che viene raccontata con cattive intenzioni batte tutte le bugie che puoi inventare. (William Blake)

Che c’è di più usuale della menzogna, sia che si tratti di mascherare le debolezze quotidiane con una salute che si vuol far credere forte, di dissimulare un vizio, o di ottenere, senza urtare gli altri, la cosa che si preferisce? È lo strumento di conservazione più necessario e più usato. Tuttavia abbiamo la pretesa di bandirla dalla vita di colei che amiamo, è essa che spiamo, che fiutiamo, che detestiamo dappertutto. (Marcel Proust)

Frasi sulle bugie in amicizia

Le bugie non sono presenti solo in amore, ma anche quando si parla di amicizia. Non tutti i legami infatti sono sinceri, a volte capita di imbattersi in persone false e bugiarde che ci mentono e ci ingannano, avvelenando la nostra esistenza. Se le amicizie vere sono fondamentali, le amicizie bugiarde possono rivelarsi molto dannose.

Il problema con la menzogna e l’inganno è che la loro efficienza dipende interamente da una chiara nozione della verità che il bugiardo e l’ingannatore desidera nascondere. (Hannah Arendt)

Siamo tutti isole che gridano bugie in un mare di incomprensione. (Rudyard Kipling)

Ci sono tre tipi di bugie: le bugie, le dannate bugie e le statistiche. (Benjamin Disraeli)

Il segreto del successo è la sincerità. Se riesci a fingerla, ce l’hai fatta. (Jean Giraudoux)

È scoraggiante pensare a quante persone siano scioccate dall’onestà e quante poche lo siano dalla falsità. (Noël Coward)

Le bugie hanno le gambe corte. (Proverbio)

La verità può far male a chi la ascolta. La menzogna fa male anche a chi la dice. (Rudy Zerbi)

Non degrado nessuno, ma un bugiardo, che è una persona che non mantiene le sue parole, non ha alcun valore ai miei occhi. (Ehsan Sehgal)

Non ti fidare di quelli che promettono di farti ricco dalla mattina alla sera. Per il solito, o sono matti o sono imbroglioni! (Carlo Collodi)

Stai attento… non tutti sono come sembrano. Alcune persone fingono di essere la spiaggia, ma in realtà sono sabbie mobili. (Steve Maraboli)

Quando le persone non ti dicono la verità, quello che stanno veramente dicendo è che non valutano te o il loro rapporto con te abbastanza, per essere onesti. (Shannon L. Alder)

Una bugia fa in tempo a viaggiare per mezzo mondo mentre la verità si sta ancora mettendo le scarpe. (Charles Spurgeon)

Chi è bravo a inventare scuse difficilmente è bravo in qualcos’altro. (Benjamin Franklin)

Colui che mente a se stesso, e dà ascolto alla sua propria menzogna, arriva al punto che più nulla di vero riesce a distinguere né in sé né intorno a sé, e quindi finisce a non stimare né se stesso né gli altri. (Fëdor Dostoevskij)

Puoi ingannare poche persone per molto tempo o molte persone per poco tempo. Ma non puoi ingannare molte persone per molto tempo. (Abraham Lincoln)

Una sola menzogna distrugge completamente una reputazione di integrità. (Baltasar Gracian)

Frasi sulle bugie degli uomini

Per coprire un tradimento o non discutere: gli uomini mentono e le loro bugie, spesso, fanno del male al partner. Dalle bugie serie, che rischiano di mettere fine alla relazione, a quelle bianche, è essenziale imparare a scovare e riconoscere queste mancate verità.

Nessuno ha una memoria tanto buona da poter essere un perfetto bugiardo. (Abraham Lincoln)

È meglio non dare scuse che darne di cattive. (George Washington)

Non è un bugiardo. Non sulle cose che contano. Preferisce dirti una verità orribile che mentirti. È per questo che di solito è meglio non chiedergli niente se non sei sicura di non poter sopportare la risposta. (Cassandra Clare)

Un bugiardo inizia facendo sembrare una menzogna come una verità e finisce con il far sembrare la verità come una menzogna. (William Shenstone)

Ci sono degli inganni così ben congegnati che sarebbe stupido non cascarvi. (Charles Caleb Colton)

Una bugia che è per metà vera è la più oscura di tutte le bugie. (Alfred Tennyson)

Peggio di un bugiardo c’è solo un bugiardo che è anche ipocrita. (Tennessee Williams)

Colui che si permette di dire una bugia una volta, trova molto più facile farlo una seconda volta. (Thomas Jefferson)

La verità è dritta come una freccia, mentre una bugia ruota come un serpente. (Anonimo)

A meno che un uomo non senta di avere una memoria abbastanza buona, è meglio che non s’arrischi mai a mentire. (Michel de Montaigne)

Una menzogna è come il taglio di una sciabola: anche se la ferita può guarire, la cicatrice rimane. (Saʿdi)

Chi mente per te mentirà contro di te. (John Locke)

Con una bugia, un uomo annienta la sua dignità di uomo. (Immanuel Kant)

L’uomo è un animale che finge, e non è mai tanto se stesso come quando recita. (William Hazlitt)

Quale vantaggio hanno i bugiardi? Che quando dicono la verità non sono creduti. (Aristotele)

Le bugie più crudeli vengono spesso dette in silenzio. (Robert Louis Stevenson)

Quando le tue orecchie sentono una cosa, ma i tuoi occhi ne vedono un’altra… usa il cervello. (Frank Sonnenberg)

Un bicchiere mezzo vuoto di vino è anche mezzo pieno, ma una mezza bugia non è in alcun modo una mezza verità. (Jean Cocteau)

La mia stima finisce dove iniziano le tue menzogne. (Anonimo)

Le bugie sono come gli scarafaggi per tutti quelli che scopri ci sono molti altri che sono nascosti. (Gary Hopkins)

L’uomo si differenzia dal resto della natura soprattutto per una viscida gelatina di menzogne che lo avvolge e lo protegge. (Hermann Hesse)