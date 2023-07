E cco una raccolta di splendide frasi sulla bellezza, per celebrare il lato migliore della vita, della natura e di noi stessi.

Frasi sulla bellezza

Che cos’è davvero la bellezza? È un tramonto rosso fuoco, è il sorriso di un bambino, è la felicità negli occhi della persona che amiamo. Leggiamo insieme le più celebri frasi sulla bellezza, per sognare un po’ e riscoprire il lato splendido della vita.

Frasi sulla bellezza della vita

A volte sembra tutto nero, ma la vita è in realtà un capolavoro: dobbiamo imparare ad apprezzarne la bellezza, che spesso si cela nelle piccole cose che diamo per scontate. Ecco alcune frasi profonde che ti aiuteranno a vedere il mondo in modo diverso.

Viviamo per la bellezza della nostra realtà. (Charles Lamb)

La vita è piena di bellezza. Notatelo. Notate il calabrone, il bambino piccolo e le facce sorridenti. Annusate la pioggia e sentite il vento. Vivete la vostra vita al massimo del suo potenziale e combattete per i vostri sogni. (Ashley Smith)

Ogni cosa ha la sua bellezza, ma non tutti la vedono. (Confucio)

La bellezza è tutto ciò che dà gioia. (Edna St. Vincent Millay)

Quando una persona ha il cuore grato, la vita è così bella. (Roy T. Bennett)

Suppongo che ci siano molte ragioni per essere stanchi, sarcastici o amareggiati nella vita, ma mi aggrappo ai motivi per cui la vita è bella. (Kelli O’Hara)

Inaspettate intrusioni di bellezza. Questa è la vita. (Saul Bellow)

Soffermati sulla bellezza della vita. Guarda le stelle e vedi te stesso correre con loro. (Marco Aurelio)

Essere creativi significa essere innamorati della vita. Puoi essere creativo solo se ami la vita abbastanza da esaltarne la bellezza, vuoi portarci un po’ più di musica, un po’ più di poesia, un po’ più di danza. (Osho)

Trova l’estasi nella vita: il semplice senso di vivere è una gioia sufficiente. (Emily Dickinson)

Continua a sorridere, perché la vita è una cosa meravigliosa e c’è così tanto per cui sorridere. (Marilyn Monroe)

Una volta che ti sarai abituato alla vita, vedrai il suo pieno significato e la sua incredibile bellezza. (Jon Krakauer)

Aforismi sulla bellezza della natura

C’è qualcosa di più bello della natura? È lo spettacolo più incredibile al quale assisterai mai nella tua vita, ed è importante goderselo a fondo. In queste splendide frasi è custodito il segreto della bellezza della natura, nascosto appena sotto la sua superficie.

Non perdere mai l’occasione di vedere qualcosa di bello, perché la bellezza è la calligrafia di Dio. (Ralph Waldo Emerson)

Se ami veramente la natura, troverai la bellezza ovunque. (Vincent Van Gogh)

Guardare la bellezza nel mondo è il primo passo per purificare la mente. (Amit Ray)

Dammi un giardino profumato all’alba di bellissimi fiori in cui possa camminare indisturbato. (Walt Whitman)

Più spesso vediamo le cose intorno a noi – anche quelle belle e meravigliose – più ci diventano invisibili. Ecco perché spesso diamo per scontata la bellezza di questo mondo: i fiori, gli alberi, gli uccelli, le nuvole, anche le persone che amiamo. Poiché vediamo le cose così spesso, le vediamo sempre meno. (Joseph B. Wirthlin)

La mia anima non può trovare nessuna scala per il Paradiso che non sia la bellezza della terra. (Michelangelo Buonarroti)

In natura niente è perfetto e tutto è perfetto. Gli alberi possono essere contorti, piegati in modi strani e sono comunque belli. (Alice Walker)

Il paradiso è sotto i nostri piedi così come sopra le nostre teste. (Henry David Thoreau)

In tutte le cose della natura c’è qualcosa di meraviglioso. (Aristotele)

I tramonti sono la prova che spesso anche i finali possono essere belli. (Beau Taplin)

Quando ammiro le meraviglie di un tramonto o la bellezza della luna, la mia anima si espande nel culto del Creatore. (Mahatma Gandhi)

La tranquillità, la serenità e la bellezza della natura mi hanno insegnato a trovare la felicità nella vita e nel silenzio dell’eternità. (Debasish Mridha)

Il sole ogni mattina è uno spettacolo bellissimo, eppure la maggior parte del pubblico dorme ancora. (John Lennon)

Coloro che contemplano la bellezza della terra trovano riserve di forza che dureranno finché dura la vita. (Rachel Carson)

La bellezza della natura è un dono che coltiva apprezzamento e gratitudine. (Louie Schwartzberg)

Aforismi sulla bellezza dell'anima

La vera bellezza di una persona non è quella che vediamo sulle copertine delle riviste o sulle passerelle di moda: si cela invece nel suo animo, ed è la bellezza di un gesto d’amore verso gli altri o di un pensiero gentile che può cambiare il mondo. Ecco le frasi più toccanti da leggere.

Poiché l’amore cresce dentro di te, così cresce la bellezza. Perché l’amore è la bellezza dell’anima. (Sant’Agostino)

La bellezza non è nel viso. La bellezza è nella luce del cuore. (Kahlil Gibran)

Non è il tuo aspetto esteriore che dovresti abbellire, ma la tua anima, adornandola con opere buone. (Clemente Alessandrino)

La bellezza dell’anima è qualcosa di interiore, non può essere vista, può solo essere sentita. (Osho)

Nessuna grazia esteriore è completa se non è compenetrata e vivificata dalla bellezza interiore. La bellezza dell’anima si diffonde come una luce misteriosa sulla bellezza del corpo. (Victor Hugo)

Se i nostri occhi vedessero le anime invece dei corpi, quanto sarebbe diversa la nostra idea di bellezza. (Frida Kahlo)

Occorrono arcani medicamenti per ripristinare la bellezza del corpo, ma non ne occorrono affatto per conservare quella dell’anima. (François-René de Chateaubriand)

Una persona con pensieri gentili non potrà mai essere brutta. Potrà avere il naso bitorzoluto e la bocca storta e i denti fuori, ma se ha pensieri gentili questi le illumineranno il viso come raggi di sole, e apparirà sempre bella. (Roald Dahl)

La bellezza fisica attrae, la bellezza dell’anima trattiene le persone, la bellezza del cuore le custodisce. (Floriana Antonelli)

Chi sa vedere le cose belle è perché ha la bellezza dentro di sé. (Gustave Klimt)

La bellezza del viso senza la bellezza dell’anima è superficiale. (Adelina Dokja)

Frasi sulla bellezza interiore

Guardati dentro, è lì che si nasconde la tua vera bellezza: non è lo specchio che può mostrartela, ma appare chiara agli occhi di chi sa guardare con l’anima. Ecco una raccolta di frasi emozionanti sulla bellezza interiore, che ti faranno riflettere.

Le persone sono come finestre di vetro colorato. Brillano e scintillano quando il sole è fuori, ma quando cala l’oscurità, la loro vera bellezza si rivela solo se c’è una luce dall’interno. (Elisabeth Kubler-Ross)

Dentro, siamo tutti girasoli dorati. (Allen Ginsberg)

A volte le persone sono belle. Non per l’aspetto. Non per quello che dicono. Semplicemente, per quello che sono. (Markus Zusak)

La bellezza di una persona è una raccomandazione più grande di qualsiasi lettera di referenze. (Aristotele)

Ci sono cose più importanti dell’aspetto esteriore. Nessuna quantità di trucco può coprire una brutta personalità. (Audrey Hepburn)

La bellezza interiore dovrebbe essere la parte più importante per migliorare se stessi. (Priscilla Presley)

Nulla è come appare. La vera bellezza è quella che si ha dentro. (Silvia Zoncheddu)

L’unica bellezza duratura è la bellezza del cuore. (Gialal al-Din Rumi)

La bellezza esteriore non è più che l’incanto di un istante. L’aspetto del corpo non è sempre il riflesso dell’anima. (George Sand)

La bellezza è data da quello che siamo dentro, dalla luce che abbiamo negli occhi e dall’attenzione che sappiamo posare sugli altri. (Myrta Merlino)

Sii te stesso, è la bellezza interiore che conta. (Cherie Lunghi)

La bellezza è un’aura che ha origine dentro di noi e si manifesta attraverso sicurezza di sé e forte personalità. (Jane Seymour)

Ci volgiamo verso l’esterno, attratti dalla bellezza che vediamo nelle cose create, senza renderci conto che sono solo un riflesso della vera bellezza, quella che è dentro di noi. (Ernesto Cardenal)

La bellezza esteriore è la bellezza interiore resa visibile e si manifesta nella luce che brilla nei nostri occhi. (Paulo Coelho)