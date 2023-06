E cco le più belle frasi per il battesimo, citazioni e auguri simpatici e originali per festeggiare questo grande momento assieme alle tue persone più care.

Frasi per il battesimo

Il battesimo segna una tappa fondamentale nel cammino di fede di ogni persona. Molti genitori decidono di allevare i loro figli alla vita cristiana, dedicando grande importanza a questo primo sacramento. Il battesimo viene somministrato già in tenerissima età, sin da poche settimane dopo la nascita, semplicemente versando un po’ di acqua benedetta sulla testolina del bambino, per purificarlo dal peccato originale e farlo rinascere nella salvezza di Gesù, diventando così figlio di Dio.

Ma anche da adulti ci si può sottoporre al rito del battesimo: è il caso di chi, cresciuto in una famiglia atea o di altra religione, si avvicina ad un percorso di fede cattolica e decide di consacrarsi al Signore. In questo caso si tratta di una scelta consapevole, frutto di riflessioni profonde e di una sentita spiritualità che conduce al desiderio di congiungersi a Cristo nella sua resurrezione, per la salvezza e la cancellazione dei peccati. È quindi un momento ancora più importante, proprio per il significato che lo stesso battezzando può finalmente comprendere a fondo.

Leggiamo insieme alcune frasi celebri sul battesimo, da utilizzare per fare gli auguri a chi si sta avvicinando a questo grande passo nella fede – e alle loro famiglie, quando si tratta di neonati, e ovviamente per accompagnare i regali di battesimo.

Frasi di auguri per un battesimo

Grande è la gioia per chi si prepara a ricevere il battesimo, adulto o bambino che sia, e per i suoi cari. Vuoi celebrare anche tu questo momento con le persone che ami? Se non sai scegliere le parole giuste per esprimere la tua vicinanza in un giorno speciale come questo, puoi trarre spunto da queste frasi sulla vita e citazioni famose: da Papa Francesco a San Tommaso d’Aquino, sono molti coloro che hanno parlato del battesimo, cercando di spiegarne il profondo significato spirituale.

Il battesimo è il miglior regalo che abbiamo ricevuto: ci fa appartenere a Dio e ci dona la gioia della salvezza. (Papa Francesco)

Chi accoglierà questo bambino nel mio nome, accoglie me. (Vangelo secondo Luca, 9:48)

Il battesimo è il primo passo di un cuore fedele. (Max Lucado)

Per tutti i cristiani, il battesimo incarna la liberazione dal peccato di ieri e la ricezione della promessa di domani: andando sott’acqua, il vecchio io è sepolto nella morte di Cristo; risorgendo dall’acqua, l’io è nuovo, unito a Cristo risorto. (Dorothy C. Bass)

Nel Battesimo siamo adottati dal Padre celeste, ma in questa famiglia che Egli si costituisce c’è anche una madre, la madre Chiesa. L’uomo non può avere Dio come Padre, dicevano già gli antichi scrittori cristiani, se non ha anche la Chiesa come madre. (Papa Benedetto XVI)

Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba, e venne una voce dal cielo: “Tu sei il Figlio mio, l’amato. In te ho posto il mio compiacimento”. (Vangelo secondo Luca, 3:21-22)

Quando comprendiamo la nostra alleanza battesimale e il dono dello Spirito Santo, questo cambierà la nostra vita e stabilirà la nostra totale fedeltà al regno di Dio. Quando incontreremo le tentazioni, se ascolteremo, lo Spirito Santo ci ricorderà che abbiamo promesso di onorare il nostro Salvatore e di obbedire ai comandamenti di Dio. (Robert D. Hales)

Sii l’espressione della bontà di Dio. (Madre Teresa di Calcutta)

Si deve ritenere, secondo la fede cattolica, che il primo peccato del primo uomo si trasmette ai discendenti per via di origine. Per cui anche i bambini appena nati vengono portati al battesimo per essere purificati dall‘infezione della colpa. (San Tommaso d’Aquino)

La grazia dell’essere è il dono del battesimo lavandosi nell’acqua. E nello spirito di Gesù Cristo. (Lailah Gifty Akita)

E Pietro disse loro: “Convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo, per il perdono dei vostri peccati, e riceverete il dono dello Spirito Santo. (Atti degli Apostoli, 2:38)

Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. (Vangelo secondo Marco, 16:16)

Tutti coloro che sono divenuti membri della Chiesa col santo battesimo partecipano della bellezza che Cristo le ha conferito. (Papa Giovanni XIII)

Cosa vuol dire che siete battezzati? Vuol dire che appartenete tutti al Regno di Cristo, perché quando Cristo Risorto, tornava al Padre in cielo, ha detto agli Apostoli e ai loro successori: “Andate per l’universo, comunicate il Vangelo battezzando tutti in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Io sono con voi per tutti i giorni fino alla fine del mondo”. (Papa Giovanni Paolo II)

Il battesimo è inchinarsi davanti al Padre e lasciargli fare il suo lavoro. (Max Lucado)

Questo sacramento, – ce lo assicura precipuamente San Paolo – rispecchia e riproduce la Resurrezione di Cristo in noi. Significa la nuova vita dopo la morte. (Papa Paolo VI)

O non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo siamo dunque stati sepolti insieme a lui nella morte, perché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. (Paolo di Tarso)

Frasi per battesimo di una bimba

Nel giorno del battesimo, mamme e papà – ma anche madrine e padrini – vivono attimi di grande emozione. È giusto festeggiare con loro, soprattutto se sono persone a cui vuoi molto bene. Abbiamo scelto alcune bellissime frasi di auguri per il battesimo di una bimba, da dedicare a chi sta per entrare nel suo nuovo cammino di fede. Puoi copiare la tua preferita su un bigliettino, per regalare alla famiglia momenti emozionanti e ricordi indimenticabili.

Sii benedetta in questo viaggio mentre entri nella fede cristiana. Sii serena sapendo che non sarai mai sola, né nello spirito, né nell’anima, né nel cuore.

Rallegratevi, perché oggi è il giorno in cui la vostra bimba muove i primi passi con il Signore.

Lodiamo Dio per la sua bontà mentre la vostra bambina viene battezzata. È un dono così prezioso!

Auguri di battesimo per la tua splendida bimba. Oggi, mentre l’acqua santa viene aspersa su di lei, possa essere ricolma dell’amore perfetto di Dio.

Dio benedica la vostra bambina in questo giorno speciale, e Dio benedica e guidi voi come genitori mentre la crescete per amare e servire il Signore.

Congratulazioni, piccola. Prego che lo Spirito Santo ti benedica e ti riempia di amore, pace e felicità oggi e per tutti i giorni della tua vita.

Possa Dio benedirti, guidarti e proteggerti, mantenendoti al sicuro, sana e felice dall’alto.

Il battesimo è l’ingresso nella vita. Il tuo angelo è lì e ti proteggerà.

Sii purificata da ogni peccato originale, sii forte nella tua devozione alla tua fede e sii un tutt’uno con il Signore nostro Salvatore.

In questo giorno del battesimo, Dio sorrida con amore a questa bambina così innocente e piccola, e possa guidarla negli anni a venire.

Benedici questa bambina, Signore, in questo giorno speciale. Possa lei venire ad amarti e riporre in te la sua fiducia.

Per il giorno del tuo battesimo, che Dio ti conceda sempre un raggio di sole per riscaldarti, un raggio di luna per incantarti, un angelo protettore affinché nulla possa farti del male.

Crescere una figlia secondo lo stile di vita cristiano è un privilegio. Possa Dio guidarti nelle sue vie e inondarti di benedizioni.

Congratulazioni per il battesimo della vostra piccola. Che oggi sia solo l’inizio del suo cammino di fede.

In questo giorno del battesimo, mando tutti il mio amore, i migliori auguri, tutte le mie benedizioni e la mia grazia alla mia bella figlioccia.

Il battesimo della vostra bimba è un momento speciale. Siamo felicissimi di condividere con voi la speranza e la gioia di questa giornata.

Frasi per battesimo di un bimbo

Ecco invece delle dolcissime frasi di auguri per il battesimo di un bimbo. Che tu sia partecipe della festa o stia soltanto preparando un regalino da inviare alla famiglia, puoi allegare un biglietto di congratulazioni per far sentire la tua vicinanza in questo giorno speciale. E se invece è il tuo piccolino ad essere battezzato? Condividi questo momento di festa su Instagram, con una dedica d’amore.

Sei un figlio di Dio, sei fatto meravigliosamente, amatissimo e prezioso ai suoi occhi. (Salmo 139)

Caro figlio di Dio, sarai anche piccolo, ma oggi hai fatto un passo importante verso la tua fede.

Auguri sentiti per il tuo battesimo: benvenuto nella nostra comunità di fede.

Dio ti proteggerà e veglierà su di te, guidandoti verso una vita di fede e di amore. Egli ti benedirà in questo giorno speciale del battesimo.

Spero che questo giorno speciale ti porti l’amore di Dio, che entri nel tuo cuore e ti benedica con le sue grazie.

Il battesimo è un impegno enorme, sappiamo che sarà il tuo primo passo sulla strada verso una vita piena dell’amore di Dio.

Sii benedetto in questo giorno e in questa vita, figlio mio.

Possa oggi essere l’inizio di un meraviglioso viaggio con Dio che alimenterà la tua fede.

Preghiamo che il Signore benedica tutta la tua vita in questo giorno del tuo battesimo.

Nel giorno del tuo battesimo, il mio cuore si gonfia di amore, gioia e orgoglio.

Da oggi camminerai accanto al Signore. Non temere nulla, ama tutto e segui le Sue vie in ogni cosa.

Congratulazioni per il tuo battesimo. Desideriamo che tu cresca in grazia, saggezza e felicità.

Che la tua fede in Dio sia il principio guida della tua vita, e che tu possa vedere sempre il bene in ognuno.

Mi è stato affidato il compito di aiutarti a crescere e mantenere in te la fede, permettendoti di diventare la persona migliore che tu possa essere, e prometto che non ti deluderò.

Frasi per il battesimo simpatiche

Nella vita ci vuole sempre un pizzico di ironia, e anche se il battesimo è un momento serio e importante, si può comunque fare un sorriso davanti ad una semplice battuta. Ecco alcune frasi simpatiche per chi sta avvicinandosi al battesimo, da dedicare a chi ama stare allo scherzo.

Battesimo. Infliggere con grandi cerimonie un nome a un bambino incapace di difendersi. Il rito richiede fra l’altro che il bambino venga bagnato in modo che il nome gli si appiccichi. (Ambrose Gwinnett Bierce)

Alla nascita siamo tutti come i cattolici, parcheggiati in una specie di limbo, senza religione, fino a quando qualcuno non ci presenta Dio. (Yann Martel)

Nel Nuovo Testamento sono menzionati cinque tipi di battesimo, sebbene solo due dei cinque abbiano a che fare con l'acqua. Non c'è da stupirsi che le persone si confondano. (Larry E. Dryer)

Battesimo, arruolamento involontario. (Pierre Veron)

Un funerale non è la morte, non più di quanto il battesimo sia la nascita o il matrimonio l’unione. Tutti e tre sono i goffi strumenti, ora troppo tardi, ora troppo presto, con i quali la società dovrebbe registrare i rapidi movimenti dell’uomo. (E.M. Forster)

Quando sono nati i miei figli, non li ho fatti battezzare perché ho sentito che il battesimo riguardava la cancellazione del peccato originale – qualcosa che la Chiesa affermava i bambini ricevessero dalla madre – e mi sono rifiutata assolutamente di credere che le donne portino il peccato originale. (Olimpia Dukakis)

Tragicamente, alcune persone credono di andare in Paradiso quando muoiono solo perché alcune gocce d’acqua sono state spruzzate sulle loro teste poche settimane dopo la loro nascita. Non hanno fede personale, non hanno mai preso una decisione personale e contano su una cerimonia vuota per salvarli. È assurdo. (Max Lucado)

Allora pensavo che gli uomini, come i peccati, potessero essere eliminati con un po’ d’acqua. (Allie Ray)

Rito magico compiuto da alcuni colpevoli su un innocente. (Giordano Bruno Guerri)

Auguri per il tuo battesimo, con la speranza che l’acqua santa ti faccia diventare meno monello.

Frasi sul battesimo originali

Infine, vediamo alcune frasi belle e originali sul battesimo, per comprendere meglio il suo significato nella vita di una persona. Sono citazioni di pontefici e santi, ma anche estratti dalla Bibbia e dalle Sacre Scritture: ricche di spiritualità, sono dediche perfette per chi sta per celebrare il proprio battesimo o per la famiglia che sta accompagnando il suo bimbo in questo grande giorno.

Il battesimo è il ponte che Gesù ha costruito tra sé e noi, la strada per la quale si rende a noi accessibile; è l’arcobaleno divino sulla nostra vita. (Papa Benedetto XVI)

Egli per te darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. (Libro dei Salmi, 91:11)

Il battesimo è l’espressione esteriore di una fede interiore. (Watchman Nee)

Il battesimo con l’acqua è il segno e il sigillo del battesimo con lo Spirito, quanto lo è del perdono dei peccati. Il battesimo in acqua è il rito cristiano iniziatico, perché il battesimo in Spirito è l’esperienza cristiana iniziatica. (John Stott)

Per la vostra infinita misericordia, o mio Dio, ho ricevuto questa grazia nel mio battesimo, sono stato rigenerato, divenuto vostro figliuolo. Datemi dunque la fede e l’ubbidienza, affinché nel corso della mia vita e al punto della mia morte voi mi riguardate come vostro vero figliuolo. (Bernardin de Picquigny)

Gesù rese possibile il pentimento salvifico e rese importante il battesimo. (John H. Groberg)

Il battesimo è un bagno che restituisce all’anima il suo vigore originale. (François-René de Chateaubriand)

Il tuo battesimo è un passo di obbedienza, un atto di fede e l'inizio di un cammino con il Signore che durerà per sempre. (Anonimo)

Noi, con il battesimo, veniamo immersi in quella sorgente inesauribile di vita che è la morte di Gesù, il più gande atto d’amore di tutta la storia. E grazie a questo amore possiamo vivere una vita nuova, non più in balia del male, del peccato e della morte, ma nella comunione con Dio e con i fratelli. (Papa Francesco)

Il battesimo è la porta della vita spirituale e la porta dei sacramenti. (San Tommaso d’Aquino)

Ogni bambino è come un tenero bocciolo di non ti scordar di me e di mughetto, un piccolo figlio del cielo, un sorriso di perle di vetro splendenti. (Madre Teresa di Calcutta)

Ci sono due aspetti di questo battesimo: il primo è che tu possiedi lo Spirito; Il secondo è che lo Spirito ti possiede. (Smith Wigglesworth)

E Gesù disse loro: “Il calice che io bevo anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati”.

(Vangelo secondo Marco, 10:39)

Colui che ha conservato l’innocenza del suo battesimo è come un figlio che non ha mai disobbedito al padre. (Giovanni Maria Vianney)

Se avessi influenza sulla buona fatina che si suppone presieda il battesimo di tutti i bambini, le chiederei che il suo dono per ogni bambino fosse un senso di meraviglia così indistruttibile che abbia a durare un’intera vita. (Rachel Carson)

Se in un’anima non si è aperta una sorgente, una sorgente d’acqua viva del Figlio stesso di Dio, non può sgorgare acqua e non c’è vita in te. (G.V. Wigram)

Il Signore chiede tre cose ad ogni uomo che ha il battesimo: all’anima la retta fede, alla lingua la verità, al corpo la continenza. (Gregoria Nazianzeno)