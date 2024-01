L e frasi sull'arte ci spiegano il significato di opere meravigliose, ci fanno rivivere l'emozione di vederle, e sono perfette da condividere su social come Instagram e Facebook.

Sarà pur vero che l’arte va vissuta e non raccontata, ma nel corso dei secoli i più grandi hanno scritto frasi sull’arte che sono rimaste nel DNA della cultura mondiale. Si racconta l’emozione di un quadro, il sussulto di una musica, la perfezione di una scultura, l’importanza di un romanzo, ma soprattutto si parla di quanto l’arte sia essenziale nella vita di tutti noi, tutti i giorni, non solo degli artisti. L’arte è parte integrande della nostra vita, anche quando non ce ne accorgiamo.

Frasi sull’arte

Delle creazioni artistiche di ogni forma si è sempre parlato moltissimo, per questo abbiamo deciso di raccogliere le frasi sull’arte più belle, i pensieri più emozionanti su di essa, scritti da artisti stessi, critici d’arte, letterati e persone comuni.

Il mondo non è stato creato una volta, ma tutte le volte che è sopravvenuto un artista originale. (Marcel Proust)

Esistono due modi per non apprezzare l’arte. Il primo consiste nel non apprezzarla. Il secondo nell’apprezzarla con razionalità. (Oscar Wilde)

Dio in realtà non è che un altro artista. Egli ha inventato la giraffa, l’elefante e il gatto. Non ha un vero stile: non fa altro che provare cose diverse. (Pablo Picasso)

L’artista è un ricettacolo di emozioni che vengono da ogni luogo: dal cielo, dalla terra, da un pezzo di carta, da una forma di passaggio, da una tela di ragno. (Pablo Picasso)

Ogni bambino è un’artista. Il problema è poi come rimanere un’artista quando si cresce. (Pablo Picasso)

La scienza descrive le cose così come sono; l’arte come sono sentite, come si sente che debbano essere. (Fernando Pessoa)

L’artista dopo che ha lavorato deve sentirsi stanco, eccitato, qualche volta felice e quasi sempre insoddisfatto. (Giacomo Balla)

La dignità dell’artista sta nel suo dovere di tener vivo il senso di meraviglia nel mondo. (GK Chesterton)

Chi lavora con le sue mani è un lavoratore. Chi lavora con le sue mani e la sua testa è un artigiano. Chi lavora con le sue mani e la sua testa ed il suo cuore è un artista. (San Francesco d’Assisi)

Un bravo artista è destinato ad essere infelice nella vita: ogni volta che ha fame e apre il suo sacco, vi trova dentro solo perle. (Hermann Hesse)

Ci sono pittori che dipingono il sole come una macchia gialla, ma ce ne sono altri che, grazie alla loro arte e intelligenza, trasformano una macchia gialla nel sole. (Pablo Picasso)

La scienza è ciò che comprendiamo abbastanza bene da spiegarla a un computer. L’arte è tutto quanto il resto. (Donald Knuth)

L’obiettivo dell’arte non è una scarica momentanea di adrenalina, come fa lo sport, ma la rigenerazione della nostra anima attraverso uno stato di meraviglia e contemplazione, che può durare tutta la vita. (Fabrizio Caramagna)

Nessuno può spiegare come le note di una melodia di Mozart, o le pieghe di un panneggio di Tiziano, producano i loro effetti essenziali. Se non lo senti, nessuno può fartelo sentire col ragionamento. (John Ruskin)

Le arti sono le foreste pluviali della società. Producono l’ossigeno della libertà, e sono il primo sistema d’allarme a scattare quando la libertà è in pericolo. (June Wayne)

Se c’è sulla terra e fra tutti i nulla qualcosa da adorare, se esiste qualcosa di santo, di puro, di sublime, qualcosa che assecondi questo smisurato desiderio dell’infinito e del vago che chiamano anima, questa è l’arte. (Gustave Flaubert)

Nessuno ha mai scritto, dipinto, scolpito, modellato, costruito o inventato se non per uscire letteralmente dall’inferno. (Antonin Artaud)

Frasi sull'arte brevi

Incisive, dirette, immediate: le frasi sull’arte brevi colpiscono perché vere e esplicative in poche parole. L’arte parla da sé, non ha bisogno di troppe presentazioni per emozionare.

Se il mondo fosse chiaro, l’arte non esisterebbe. (Albert Camus)

L’arte è un arco teso che lancia la sua freccia più in là dell’infinito. (Fabrizio Caramagna)

Sogno di dipingere e poi dipingo il mio sogno. (Vincent Van Gogh)

L’arte rende tangibile la materia di cui sono fatti i sogni. (Anonimo)

Per me l’arte viene prima della democrazia. (Alfred Hitchcock)

L’arte è in incidente dal quale non si esce mai illesi. (Leo Longanesi)

L’arte è o plagio o rivoluzione. (Paul Gauguin)

L’arte è una menzogna che ci consente di riconoscere la verità. (Pablo Picasso)

L’arte deve confortare il disturbato e disturbare il comodo. (Banksy)

L’arte è magia liberata dalla menzogna di essere verità. (Theodor Adorno)

Le più belle opere degli uomini sono ostinatamente dolorose. (André Gide)

Tutta la grande arte nasce da un senso di indignazione. (Glenn Close)

Artista è soltanto chi sa fare della soluzione un enigma. (Karl Kraus)

Arte è ciò che il mondo diventerà, non ciò che il mondo è. (Karl Kraus)

L’arte non insegna niente, tranne il senso della vita. (Henry Miller)

Frasi sulla bellezza dell'arte

La bellezza dell’arte è spesso inspiegabile, ma c’è chi, con altrettanta maestria, è riuscita a spiegarla con frasi e aforismi indimenticabili. Perché, d’altronde, anche la scrittura è una forma d’arte, tra quelle di maggiore impatto sulla gente da sempre.

L’arte è l’incontro inatteso di forme e spazi e colori che prima si ignoravano. (Fabrizio Caramagna)

Davanti all’arte ci arrendiamo all’evidenza. Nessuno può resistere a una seduzione così intensa. (Fabrizio Caramagna)

L’oggetto dell’arte non è riprodurre la realtà, ma creare una realtà della stessa intensità. (Alberto Giacometti)

Ciò che l’arte tenta di distruggere è la monotonia del tipo, la schiavitù della moda, la tirannia delle abitudini, e l’abbassamento dell’uomo al livello della macchina. (Oscar Wilde)

I capolavori non sono fatti per sbalordire. Sono fatti per persuadere, per convincere, per entrare in noi attraverso i pori. (Jean Auguste Dominique Ingres)

Ogni grande opera d’arte ha due facce, una per il proprio tempo e una per il futuro, per l’eternità. (Daniel Barenboim)

Quando un’opera d’arte sembra in anticipo sul suo tempo, è vero invece che il tempo è in ritardo rispetto all’opera. (Jean Cocteau)

Più indicibili di tutto sono le opere d’arte, misteriose esistenze, la cui vita, accanto alla nostra che svanisce, perdura. (Rainer Maria Rilke)

Frasi sull'arte per Instagram

I social sono diventati un metodo moderno di diffusione dell’arte, ma cosa scrivere quando mettiamo l’immagine di un’opera? Ecco alcune frasi sull’arte per Instagram che sono perfette come didascalia alle vostre fotografie.

Si può esistere senza arte, ma senza di essa non si può vivere. (Oscar Wilde)

Si usano gli specchi per guardarsi il viso, e si usa l’arte per guardarsi l’anima. (George Bernard Shaw)

L’arte scuote dall’anima la polvere accumulata nella vita di tutti i giorni. (Pablo Picasso)

L’arte non riproduce ciò che è visibile, ma rende visibile ciò che non sempre lo è. (Paul Klee)

L’arte ci consente di trovare noi stessi e di perdere noi stessi nello stesso momento. (Thomas Merton)

La vita abbatte e schiaccia l’anima e l’arte ti ricorda che ne hai una. (Stella Adler)

Il tocco supremo dell’artista, sapere quando fermarsi. (Arthur Conan Doyle)

L’arte è l’unica cosa seria al mondo. E l’artista è l’unica persona che non è mai seria. (Oscar Wilde)

Arte è quando la mano, la testa, e il cuore dell’uomo vanno insieme. (John Ruskin)

L’arte è una collaborazione tra l’uomo e Dio, e meno l’uomo fa, meglio è. (André Gide)

Ogni artista intinge il pennello nella sua anima, e dipinge la sua stessa natura nelle sue immagini. (Henry Ward Beecher)

Mandare luce dentro le tenebre dei cuori degli uomini. Tale è il dovere dell’artista. (Schumann)

Ama l’arte; fra tutte le menzogne è ancora quella che mente di meno. (Gustave Flaubert)

Arte è ciò di cui non si capisce il significato, ma si capisce avere un significato. (Anonimo)

Il compito attuale dell’arte è di introdurre caos nell’ordine. (Theodor Adorno)

Dovete avere il caos in voi per partorire una stella danzante. (Friedrich Nietzsche)

Il progresso di un artista è un continuo sacrificio di sé, una continua estinzione della personalità. (Thomas Stearns Eliot)