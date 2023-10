S ono fatte per colpire, emozionare o far ridere: sono le frasi ad effetto, l'ideale per distinguersi sempre

Le frasi ad effetto sono un ottimo rimedio in tantissime situazioni: citazioni e aforismi perfetti per distinguersi dagli altri e colpire nel segno. Da appuntare, condividere o scrivere su un biglietto, per regalare un sorriso, far riflettere oppure per emozionare.

Frasi ad effetto simpatiche

A volte tutto ciò che serve è una frase a effetto simpatica, per rompere il ghiaccio, far sorridere e strappare una risata. Citazioni e aforismi da condividere con gli amici sui social e da leggere nei momenti felici come in quelli cupi.

Il modo migliore per ricordare il compleanno di tua moglie è dimenticarlo una volta. (Herbert V. Prochnow)

Lavorando con impegno otto ore al giorno potresti diventare il capo e lavorare dodici ore al giorno. (Robert Frost)

Ci sono due modi per avere ragione quando si discute con una donna, ma nessuno dei due funziona. (Will Rogers)

Le cose più belle della vita o sono immorali, o sono illegali, oppure fanno ingrassare. (George Bernard Shaw)

Le grandi occasioni vengono perse dalla maggior parte della gente perché sono vestite in tuta e assomigliano al lavoro. (Thomas Edison)

Tutto ciò di cui hai bisogno è amore. Ma un po’ di cioccolata, ogni tanto, non fa male. (Charles M. Schulz)

Non ho paura della morte. È solo che non vorrei essere lì quando questo succede. (Woody Allen)

Ci sono momenti in cui va bene tutto; non ti spaventare, non dura. (Jules Renard)

Goditi la vita. C’è un sacco di tempo per essere morto. (Hans Christian Andersen)

Alcuni portano la felicità ovunque vadano. Altri quando se ne vanno. (Oscar Wilde)

Alle donne piacciono gli uomini taciturni. Credono che ascoltino. (Marcel Achard)

Non voglio che la gente sia troppo simpatica, così mi risparmia il fastidio di cercare di piacergli. (Jane Austen)

Se un uomo apre la portiera dell’auto alla moglie, o è nuova l’auto o è nuova la moglie. (Filippo di Edimburgo)

Gli uomini sposano le donne con la speranza che non cambieranno mai. Le donne sposano gli uomini con la speranza che cambino. Invariabilmente ne rimangono entrambi delusi. (Albert Einstein)

La vita è una cosa troppo importante per poterne parlare seriamente. (Oscar Wilde)

Se potessi dare un calcio nel sedere alla persona responsabile della maggior parte dei tuoi problemi, non potresti poi sederti per un mese. (Theodore Roosevelt)

La più grande lezione nella vita è sapere che anche i pazzi, alle volte, hanno ragione. (Winston Churchill)

Trovo che la televisione sia molto educativa. Ogni volta che qualcuno l’accende, vado in un’altra stanza a leggere un libro. (Groucho Marx)

Due cose sono infinite: l’universo e la stupidità umana, ma non sono sicuro dell’universo. (Albert Einstein)

Non rimandare a domani quello che può essere fatto dopodomani altrettanto bene. (Mark Twain)

Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l’esperienza. (Oscar Wilde)

Frasi ad effetto sulla vita

Misteriosa, unica, indecifrabile: la vita è difficile da descrivere e interpretare, ma sa sempre sorprenderci. Ce lo svelano intellettuali e pensatori che hanno provato a mettere più volte nero su bianco pensieri e riflessioni sull’esistenza. Le frasi ad effetto sulla vita fanno proprio questo: ci offrono una chiave di lettura del mondo intorno a noi e del senso dell’esistenza.

Chi pondera a lungo prima di fare un passo passerà la sua vita su una gamba sola. (Anthony De Mello)

La vita è un’enorme tela: rovescia su di essa tutti i colori che puoi. (Danny Kaye)

Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)

Quando ti alzi il mattino, pensa quale prezioso privilegio è essere vivi: respirare, pensare, provare gioia e amare. (Marco Aurelio)

C’è una sola felicità nella vita: amare ed essere amati. (Sigmund Freud)

Colui che non è abbastanza coraggioso da correre rischi non compirà nulla nella vita. (Muhammad Ali)

La vita è sostanzialmente tragica, ma qualche volta riesce ad essere meravigliosa. (Woody Allen)

Ricordati che l’uomo non vive altra vita che quella che vive in questo momento, né perde altra vita che quella che perde adesso. (Marco Aurelio)

Che cosa sarebbe la vita se non avessimo il coraggio di correre dei rischi? (Vincent Van Gogh)

L’unica cosa importante nella vita sono le tracce dell’amore che lasciamo quando partiamo. (Albert Schweitzer)

Voglio continuare a essere folle, vivendo la vita nel modo in cui la sogno e non come desiderano gli altri. (Paulo Coelho)

La vita è troppo breve per passarla a vivere il sogno di qualcun altro. (Hugh Hefner)

Alla fine, ciò che conta non sono gli anni della tua vita, ma la vita che metti in quegli anni. (Abraham Lincoln)

La vita è così breve che non c’è tempo per litigi, per il rancore e per la guerra. C’è solamente il tempo per amare e dura solamente un istante. (Mark Twain)

La vita è come un’eco: se non ti piace quello che ti rimanda, devi cambiare il messaggio che invii. (James Joyce)

Fate in modo che i vostri sogni divorino la vostra vita così che la vita non divori i vostri sogni. (Antoine de Saint-Exupéry)

Frasi ad effetto intelligenti

Quando le cose non vanno come vorremmo, quando dobbiamo replicare a qualcuno oppure sorprendere una persona: le frasi ad effetto intelligenti sono l’ideale in questi casi e in molti altri. Battute, aforismi e citazioni frutto del genio di personalità e intellettuali del passato. Una saggezza straordinaria e fulminante che invita alla riflessione, fra lacrime e risate.

Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. (Mahatma Gandhi)

Fa ciò che senti giusto nel tuo cuore, poiché verrai criticato comunque. Sarai dannato se lo fai, dannato se non lo fai. (Eleanor Roosevelt)

Per ogni minuto che passi arrabbiato perdi sessanta secondi di felicità. (Ralph Waldo Emerson)

Non fingere di essere saggio, ma sii saggio davvero: non abbiamo bisogno di apparire sani, ma di esserlo veramente. (Epicuro)

I consigli sono raramente graditi. E quelli che ne hanno più bisogno sono anche sempre quelli a cui piacciono meno. (Philip Stanhope)

Se la vita va inevitabilmente verso una fine, dobbiamo, durante la nostra, colorarla con i colori dell’amore e della speranza. (Marc Chagall)

Non si può mai attraversare l’oceano se non si ha il coraggio di perdere di vista la riva. (Cristoforo Colombo)

Quella che il bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo lo chiama farfalla. (Lao Tzu)

La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso. (Albert Einstein)

Più piccola è la mente più grande è la presunzione. (Esopo)

L’imperfezione è bellezza, la pazzia è genialità, ed è meglio essere assolutamente ridicoli che assolutamente noiosi. (Marilyn Monroe)

Il più piccolo atto di gentilezza vale più della più grande delle intenzioni. (Kahlil Gibran)

Una volta i libri venivano scritti da uomini di lettere e letti dal pubblico. Oggi i libri sono scritti dal pubblico e letti da nessuno. (Oscar Wilde)

Il mondo è un posto pericoloso; non a causa di quelli che compiono azioni malvagie, ma per quelli che osservano senza fare nulla. (Albert Einstein)

Mai confondere una singola sconfitta con una sconfitta definitiva. (Francis Scott Fitzgerald)