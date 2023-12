N on c'è nulla di più dolce di un abbraccio, che sia d'amore, d'amicizia, di semplice affetto, o consolatorio. E sono tante le frasi sugli abbracci diventate celebri, tra romanzi e canzoni.

Le frasi sugli abbracci sono tra le più dolci online: raccontano di quel gesto di stringere qualcuno a sé in un momento di gioia o di tristezza, di forza o di difficoltà. Sono tanti gli aforismi dedicati a questo tema, con la delicatezza e la vivacità che contraddistinguono questo slancio verso un’altra persona, che alle volte è ragionato e altre spontaneo e incontrollabile.

Frasi sugli abbracci

Gli abbracci sono quel gesto che tutti accettano, in un momento di affetto, d’amore, di sconforto e di incoraggiamento, un segno di ciò che proviamo per una persona, che si tratti di un sentimento o semplice vicinanza. Ma quali sono le frasi sugli abbracci più belle?

Nessuno è troppo grande per un abbraccio. Tutti vogliono un abbraccio. Tutti hanno bisogno di un abbraccio. (Leo Buscaglia)

Siamo angeli con un’ala soltanto e possiamo volare solo restando abbracciati. (Anonimo)

Il mondo non è comprensibile, ma è abbracciabile. (Martin Buber)

Gli abbracci sono un posto perfetto in cui abitare. (Anonimo)

Nell’abbraccio – ciò che è stato spigolo, linea interrotta, groviglio – diventa di nuovo, come per miracolo, cerchio perfetto. (Fabrizio Caramagna)

Forse la scienza non è ancora in grado di provarlo, ma gli abbracci allungano la vita. Ne sono certo. (Alessandro D’Avenia)

Nell’abbraccio tutto rimane sospeso: il tempo, la legge, la proibizione: niente si esaurisce, niente si desidera: tutti i desideri sono aboliti perché sembrano essere definitivamente appagati. (Roland Barthes)

Spesso il piacere è un ospite passeggero, ma il dolore ci stringe in un crudele abbraccio. (John Keats)

Mi illumino a lungo dell’oro che trovo in fondo a un abbraccio (Lucien Becker)

L’abbraccio è il linguaggio più alto dell’anima e del corpo. (Jacques de Bourbon)

Ci abbracciamo e le mie braccia e le tue braccia sono finalmente ponti e strade che terminano nel punto esatto in cui devono terminare. (Fabrizio Caramagna)

Un uomo che riceve l’abbraccio dei figli anche quando ha le mani vuote: ecco un uomo veramente ricco. (Anonimo)

Poi ci sono quegli abbracci che conosci, quelli dove sai già da che lato appoggiare la testa. (Leso)

Un abbraccio vale più di mille parole. (Charles Caleb Colton)

Quando sentiamo il bisogno di un abbraccio, dobbiamo correre il rischio di chiederlo. (Emily Dickinson)

Affettuose frasi sugli abbracci

Un abbraccio è un gesto affettuoso, un modo per dimostrare un sentimento per qualcuno, e per questo la tenerezza traspare anche sulle frasi che lo descrivono. Oltre l’amore c’è l’amicizia, la voglia di tenerezza, l’affetto, quest’ultimo descritto in alcuni degli aforismi più belli.

Un abbraccio vuol dire “Tu non sei una minaccia. Non ho paura di starti così vicino. Posso rilassarmi, sentirmi a casa. Sono protetto, e qualcuno mi comprende”. La tradizione dice che quando abbracciamo qualcuno in modo sincero, guadagniamo un giorno di vita. (Paulo Coelho)

Ho imparato che ogni giorno dovresti spingerti a toccare qualcuno. La gente ama una carezza affettuosa, o anche solo una pacca amichevole sulla schiena. (Maya Angelou)

Si abbracciarono così stretti che non rimase spazio per i sentimenti. (Stanisław Jerzy Lec)

Gli abbracci possono fare molto – specialmente per i bambini. (Diana Spencer)

Una delle migliori sensazioni al mondo è quando abbracci qualcuno e lui ricambia stringendoti più forte. (Charles Bukowski)

Ti abbraccerei anche se tu fossi un cactus e io un palloncino. (Anonimo)

Ci sono delle cose che non si possono esprimere se non abbracciandosi. (Maurice Maeterlinck)

Abbracciare è stupendo. Ma abbracciare da dietro è la cosa più simile al volare. (Fabrizio Caramagna.

Io non do abbracci. Io sono gli abbracci. (Salvador Dalì)

Gli abbracci risolvono l’80% delle giornate tristi. (Anonimo)

Frasi sugli abbracci tratte da canzoni

Quante splendide canzoni parlano di abbracci? Sono numerosi i cantautori e le cantautrici che si sono soffermati su questo slancio d’amore e d’affetto, portandolo in musica. Leggiamo le frasi sugli abbracci tratte da canzoni più popolari in Italia.

Cercare qui dentro ad un setaccio ciò che è perso o almeno poi tutto quello che sta in un abbraccio fra di noi. (Claudio Baglioni, Tutto in un abbraccio)

Quell’abbraccio unico che vuol dire tutto, quello sguardo complice che non trova mai le parole. (Ron, Un abbraccio unico)

Non ho che un ricordo poco nitido, un particolare che non so più dimenticare adesso perché sei tu il più bell’abbraccio di sempre che vorrei e vorrei, vorrei, vorrei, vorrei. (Francesca Michielin, Il più bell’abbraccio)

L’edicola è chiusa per ferie, in frigo c’è poco ma è quello che serve. La storia non chiede altro intreccio che stare a guardarvi stretti nel vostro abbraccio. (Perturbazione, Le spalle nell’abbraccio)

Un giorno o l’altro sai che cosa ti faccio? Dal nulla sferico che da me ti aspetti io balzerò e in un oplà ti stregherò l’anima. (Marlene Kuntz, L’abbraccio)

Si potesse anche volare. Se in un abbraccio si potesse scomparire. E se anche i baci si potessero mangiare (Modà, Se si potesse non morire)

Lontano a riposare. Ti abbraccio forte e rido un po'. Ti voglio raccontare (Fabio Concato, Ti muovi sempre)

Mille violini suonati dal vento l'ultimo abbraccio mia amata bambina nel tenue ricordo di una pioggia d'argento. (Carmen Consoli, L'ultimo bacio)

In ogni amore che verrà, in fondo ad ogni lacrima. Ogni volta che ti servirà un abbraccio. (Renato Zero, Arrendermi mai)

E la nostra ribellione alla statistica, un abbraccio per proteggerci dal vento, l'illusione di competere col tempo. (Max Gazzè, L'amore non esiste)

Frasi sugli abbracci d'amore

Non solo un bacio, anche un abbraccio può indicare quanto amiamo una persona, quanto vogliamo tenerla stretta a noi e al sicuro. Le frasi sugli abbracci d’amore sono intense e tumultuose, dolci e fragili, a seconda della potenza del sentimento di cui si sta parlando.

Verbo abbracciare. Un verbo aperto. Privo di muri. Verbo che mostra luce. Verbo che innamora. (Fabrizio Caramagna)

Voglio proporle un abbraccio, uno forte, duraturo, fino a che tutto ci faccia male. Alla fine sarà meglio che mi dolga il corpo per volerla, e non che mi faccia male l’anima per la sua mancanza. (Julio Cortázar)

Il linguaggio dell’amore è un linguaggio segreto e la sua espressione più alta è un abbraccio silenzioso. (Robert Musil)

In una carezza, in un abbraccio, in una stretta di mano a volte c’è più sensualità che nel vero e proprio atto d’amore. (Dacia Maraini)

Un bacio senza un abbraccio è come un fiore senza profumo. (Proverbio)

Tra le sue braccia mi sento protetta dal mio passato, al sicuro nel presente e riesco a immaginare di avere aspettative per il futuro. Il domani non è più un buco nero. Non mi sento sola. Sento un legame. Sono a casa. È questa la felicità? (Daniela Volontè)

A volte è meglio mettere l’amore in un abbraccio che nelle parole. (Percy Bysshe Shelley)

Per una donna, l’abito più elegante è l’abbraccio dell’uomo che ama. (Yves Saint Laurent)

L’amore è sempre a braccia aperte. Se chiudi le tue braccia all’amore finirai coll’abbracciare solo te stesso. (Leo Buscaglia)

Ciò che l’amore ha abbracciato una volta resta per sempre acquisito all’amore. (Ugo Bernasconi)

Nel vero amore è l’anima che abbraccia il corpo. (Friedrich Nietzsche)

Migliaia e migliaia di anni non basterebbero per dire il minuscolo secondo d’eternità in cui tu m’hai abbracciato, in cui io t’ho abbracciata. (Jacques Prévert)