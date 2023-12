Pet lovers, sintonizzatevi! Stiamo per svelarvi - in compagnia di una puppy d'eccezione di nome Anita - gli strumenti che iOS 17 mette a disposizione per ottenere foto memorabili (e da veri professionisti) dei nostri adorati pelosi!

Pet lovers all’ascolto: questa novità è per voi! Sì, proprio per voi che trascorrete le vostre giornate alla ricerca dello scatto perfetto per i vostri pelosi! Bisogna ammetterlo: lo facciamo tutti e sappiamo quanto sia difficile carpire l’attimo giusto. Ma udite udite: fotografare i cani con iOS 17 significa ottenere risultati spettacolari e inediti, in modo semplice e super stimolante. Se ne siamo sicuri? No, non lo siamo! Ne siamo sicurissimi! Con le funzionalità del nuovo sistema operativo di Apple e i nostri tips&tricks, da oggi potrete immortalare i vostri amici a quattro zampe come veri professionisti. Noi abbiamo già iniziato, e lo abbiamo fatto con una protagonista d'eccezione: Anita, 6 mesi di puppy di una dolcezza infinita, vivace e gioiosa, grintosa e ... vanitosa. Così tanto da prestarsi ai nostri scatti ... da vera poser (guardare sotto per credere!)

E i trucchetti che abbiamo imparato con lei nella cornice dell'Apple Store di Piazza Liberty a Milano - dove ad attenderci c'era un lungo tappeto rosso, anzi un vero e proprio #RedCarpets su cui sfilare - te li raccontiamo qui!

Sii sempre alla sua altezza (in tutti i sensi)

Parola dell'Art Dog Photographer Ginevra Beltrame - e del suo prodigioso lagotto romagnolo Eroldo dal manto tanto candido quanto il suo animo - e da oggi nostro mantra: "mai fotografare il cane dall’alto", cioè guardandolo dall'alto dei nostri occhi al basso, o almeno non sempre (noi lo confessiamo, non siamo riusciti sempre in questa mission ma solo per paura di perdere l'espressione perfetta avvistata prima di abbassarci ma non ci lasceremo più trarre in inganno)! Tornando seri, dunque, qualunque sia la taglia del tuo pet, abbassati fino al livello dei suoi occhi e allontanati un po’: soltanto così sarà possibile riprodurre le giuste proporzioni, mettere bene a fuoco, definire lo sfondo. E soprattutto, mostrare il suo “punto di vista”!

Anita, cucciola di Bulldog Francese di sei mesi, #shotoniphone

Attira la sua attenzione... con un gioco o un biscottino

Pensiamo sia impossibile, o quantomeno difficile, catturare la loro attenzione. Sì, ma solo fino a quando non tiriamo fuori il loro gioco preferito o - ancora meglio, specie per i più "ingordi", il loro premietto preferito (anche non preferito, siamo sicuri, non disprezzerà). Se quindi l'obiettivi primario, quando si tratta di fotografare i nostri amici a 4 zampe, è riuscire a catturare al meglio la sua espressione - e ciò vale sia che guardi in camera, sia che abbia lo sguardo rivolto in un’altra direzione - tieniti pronto a sfoderare la tua arma segreta. E se addirittura vuoi realizzare uno scatto divertente, c’è un trucco: avvicina il più possibile la fotocamera all’oggetto del desiderio in questione, così ti ritroverai il suo naso in primo piano... Anche la lingua, molto probabilmente!

Fagli un ritratto... incredibile

Che il ritratto rispecchi sempre un aspetto del suo carattere. Anche buffo, anzi buffo è meglio! La novità che ti suggeriamo di mettere in atto con iPhone 15. Scatta un ritratto incredibile senza abilitare la modalità Ritratto. Se sembra un gioco di parole, non lo è (o almeno non solo): perché per ottenere un ritratto in cui accentuare un aspetto specifico del nostro pelosetto, c'è un trucchetto che ti stupirà provandolo: usa il grandangolo, inquadra il dettaglio che vuoi ingigantire e... il ritratto incredibile è fatto. Perché mentre tu ti concentri sull'elemento da valorizzare (ad esempio il suo nasino bellissimo da mordere che sotto la lente ravvicinatissima del grandangolo diventa ancora più buffo e divertente), iPhone acquisisce automaticamente i dati sulla profondità di campo e te la trasformata in ritratto. (E tu ad ogni modo puoi sempre post-produrla, tramite l’app Foto).

Non sta mai fermo? Non arrenderti e... sfrutta il movimento

Far stare fermo il tuo peloso è un'impresa titanica? Non è un problema, anzi si può trasformare in vantaggio: utilizzando la modalità Sequenza rapida è infatti possibile fotografare un soggetto in movimento. Quindi, cosa aspetti? Tieniti pronto a fermare anche l’attimo più fuggente e immortalalo anche mentre corre così veloce che sembra spiccare il volo, o quando (vi è mai capitato?) fa il salto a ostacoli sugli amici bassotti (poveri!) o... mentre percorre, con charme, le scale di un #RedCarpets!

Scatta (ancora più velocemente) sequenze rapide...

Ancora più velocemente? Sì, con la modalità Sequenza rapida di iOS 17, si possono scattare più foto consequenziali e in tempi record per non perdere neanche un attimo. È facilissimo: basta far scorrere il pulsante Otturatore verso sinistra e sollevare il dito per terminare. Per selezionare le foto preferite, devi solo toccare la miniatura della sequenza rapida er quindi "Seleziona". E ancora, toccare il cerchio nell’angolo in basso a destra di ogni foto da salvare come foto individuale e poi... "Fine".

... o ancora meglio, opta per foto live

Vuoi alzare il tiro e ottenere un effetto davvero spettacolare, quando fotografi il tuo adorato amico a quattro zampe? Scatta una Live Photo! Grazie a questa funzionalità, l’iPhone registra ciò che accade 1,5 secondi prima e dopo lo scatto. Anche in questo caso, quindi, ottieni subito più foto diverse. Ma puoi anche aggiungere un effetto divertente, modificare la Live Photo e condividere il risultato con chi vuoi. Come fare? Facilissimo: apri l'app Fotocamera e verifica che sia impostata sulla modalità "Foto". Quando l'opzione è attiva, appare il pulsante Live Foto nella parte superiore. Tieni fermo il dispositivo e tocca il pulsante dell’otturatore. E il live è fatto!

Slow motion... is a good idea

I video in slow motion, sono davvero spassosi con i nostri amici a 4 zampe. Provate ad esempio a posizionare il cellulare sotto una ciotola e... vedete l’effetto che fa! Quando scegliamo la modalità Slo-mo, il video vien registrato normalmente. L’effetto in questione appare solo nel momento in cui lo riproduciamo. Con iPhone 15 è anche possibile decidere quale porzione di un video debba essere mostrata in slow motion.

Crea adesivi da condividere

Uno sticker del nostro peloso non è una delle cose più meraviglioso che si possa desiderare quando si ha un quattro zampe? Perché mai mandare solo emoji, se possiamo esprimerci al meglio con le mille faccine adorabili del nostro pelosetto? Ebbene, una foto o, anche una Live Photo del tuo pet, possono essere trasformati in un adesivo! E nel caso della Live Photo, si ottiene un adesivo animato! Apri dunque a tutto schermo una foto o una Live Photo dell’app Foto, tieni il dito premuto sul soggetto, rilascia e digita l'opzione "Aggiungi adesivo". A questo punto appare nel tuo Cassetto adesivi e puoi selezionare Aggiungi effetto. Per mantenere l’animazione, occorre soltanto selezionare l’opzione Live (in alto a sinistra). E questo (sotto) è il risultato con Anita, la nostra mascotte. Che in questo messaggio sta dicendo "Ciao" a tutti voi!