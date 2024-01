Zorro: Una nuova serie tv per Canale 5 rinverdisce il fascino del giustiziere mascherato

S arà proposta da Canale 5 nel corso del 2024 la serie tv Zorro, nuova rilettura dell’iconico personaggio creato nel 1919. Scopriamone tutti i segreti.

Zorro è la serie tv che Canale 5 proporrà nel corso del 2024 ai suoi telespettatori. Distribuita in diversi Paesi del mondo da Prime Video, la serie tv di Canale 5 Zorro è composta da dieci episodi di un’ora circa che trasporteranno gli spettatori in un’avventura piena di azione e coraggio nel XIX secolo.

Diretta da Javier Quintas, Jorge Saavedra e José Luis Alegria, la serie tv di Canale 5 Zorro ha per protagonista l’attore Miguel Bernardeu nei panni di Diego de la Vega, il nuovo giustiziere in maschera di una società in costante cambiamento il cui unico scopo è quello di smascherare gli assassini del padre e portarli davanti alla giustizia. Man mano che ricopre il ruolo di Zorro, Diego non solo lotta per la giustizia a Los Angeles ma scopre anche quali sfide comporta l’essere un eroe e come il suo ruoli influenzi tutta la California del periodo.

La canzone portante della colonna sonora, Nacimos Solos, è cantata da Juanes, cantautore noto anche in Italia per la hit La camisa negra. “Zorro è forse l’unica storia che unisce Stati Uniti, Messico e Spagna in un contesto storico molto interessante”, ha commentato Julio Reyes Copello, autore del brano. “Tutte le canzoni scritte per la serie provano a catturare l’esperienza di vita dei personaggi nel contesto di una società piuttosto primitiva e violenta. Nacimos Solos è il ritratto dell’insopportabile solitudine di un essere umano che affronta la sopravvivenza in circostanze avverse e ostili”.

La trama della serie tv

La serie tv di Canale 5 Zorro comincia quando Diego de la Vega viene scelto per essere il nuovo Zorro. Ma Diego ha una sola preoccupazione: smascherare gli assassini di suo padre e portarli davanti alla giustizia. Ragione per cui inizialmente rifiuta la proposta. Dopo averci ripensato e accettato il destino degli spiriti, Diego va incontro al suo nuovo ruolo.

Nel corso del suo primo anno da giustiziere, scopriamo come Diego non solo si sforzi di risolvere la disperata situazione degli abitanti di Los Angeles e correggere le ingiustizie che subiscono, ma anche di guadagnarsi la loro fiducia, ottenendo il rispetto e l'affetto del popolo.

Nella sua ricerca della verità, Diego impara che essere un eroe non significa solo salvare gli altri ma assumersi una enorme responsabilità. Perciò, deve essere in grado di anteporre il bene comune al proprio, anche a costo di sacrificare ciò che ama di più: la mano di Lolita, il suo amore giovanile. Inoltre, scopre com'è realmente la California, un luogo in cui gli indigeni convivono con le ambizioni dei rancheros, la comunità cinese, i latifondisti sfruttatori e un governatore corrotto e tirannico che tiene sottomesso il suo popolo, costringendolo a intervenire e dimostrare che gli spiriti degli antenati non si erano sbagliati nello sceglierlo come giustiziere di quelle terre.

Questo inesperto eroe si fa strada attraverso ogni tipo di avversità per diventare un nuovo Zorro per i nuovi tempi che vive la società multiculturale e mutevole della California dei primi anni del XIX secolo.

Zorro: I poster della serie tv 1/2 2/2 PREV NEXT

Un personaggio iconico

Zorro, serie tv che verrà proposta da Canale 5, riporta sullo schermo il personaggio creato dall’autore americano Johnston McCulley, apparso per la prima volta nel romanzo La maledizione di Capistrano, pubblicato nel 1919.

Negli anni, Zorro è diventato iconico per diversi motivi:

Carisma e abilità

Zorro è un personaggio affascinante e carismatico, noto per le sue abilità nel combattimento, nel cavalcare e nel destreggiarsi con la spada. Il suo carattere audace, il suo senso dell'umorismo e la sua capacità di combattere l'ingiustizia lo hanno reso molto amato.

Lotta per la giustizia

Zorro è un eroe mascherato che lotta contro l'oppressione e l'ingiustizia, difendendo i più deboli e punendo i malvagi. Questo messaggio di giustizia sociale e di ribellione contro l'oppressione ha reso il personaggio iconico e attraente per molte persone.

La maschera e il mantello

L'immagine distintiva di Zorro, con la maschera nera e il mantello, è diventata un'icona della cultura popolare. La sua maschera serve non solo a nascondere la sua identità, ma anche a creare un'iconografia riconoscibile e affascinante.

Influenza culturale

Il personaggio di Zorro ha avuto un impatto duraturo nella cultura popolare, sia attraverso i libri che attraverso adattamenti cinematografici, serie televisive e fumetti. Le sue avventure hanno affascinato generazioni di lettori e spettatori in tutto il mondo, contribuendo alla sua iconicità.

Zorro: Le foto della serie tv 1/14 2/14 3/14 4/14 5/14 6/14 7/14 8/14 9/14 10/14 11/14 12/14 13/14 14/14 PREV NEXT