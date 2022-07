Zombies 3: Il terzo capitolo della saga di giovani zombies e umani arriva su Disney+

I giovani zombies e umani hanno imparato a convivere e ad amarsi ma ora nel film Zombies 3 sono pronti su Disney+ ad accogliere e affrontare gli alieni!

Milo Manheim e Meg Donnelly sono pronti a tornare in azione tra divertimento e musica in Zombies 3, film che Disney+ propone dal 15 luglio. Per la terza volta, tornano a rivestire i panni di Zed e Addison per quello che è diventato un franchise di successo in casa Disney.

Zombies, il primo film della saga, è stato trasmesso da Disney Channel nel 2018 e si è rivelato un successo inaspettato per via dei protagonisti, zombie e umani, che devono imparare a convivere. Tra situazioni divertenti e canzoni da cantare, zombie che giocano a football e cheerleader innamorate, non faceva altro che rileggere il mito classico di Romeo e Giulietta ma con un finale felice.

Le avventure di Zombies erano poi continuate nel 2020 con Zombies 2, approdato in Italia direttamente su Disney+. A complicare la vita e la storia d’amore tra i protagonisti Zed e Addison erano arrivati i licantropi, felicemente inclusi nel mondo di Seabrook sul finale.

In Zombies 3, film disponibile solo su Disney+, Zed e Allison avranno da affrontare nemici che vengono addirittura da un altro pianeta: gli alieni! Ancora una volta impareranno che solo abbracciando le differenze si può vivere tutti in armonia.

La trama del film

Il film Disney+ Zombies 3 vede protagonisti Milo Manheim nei panni dello zombie Zed e Meg Donnelly in quelli della cheerleader Addison. I due iniziano l’ultimo anno alla Seabrook High, nella città che è diventata un rifugio sicuro per mostri e umani. Zed è in attesa di una borsa di studio sportiva che lo renderà il primo zombie a frequentare il college, mentre Addison si sta preparando per il primo national cheer-off di Seabrook. All’improvviso, però, degli extraterrestri arriveranno a Seabrook, provocando tutt’altro che una competizione amichevole.

Tra i doppiatori italiani del film, ce n’è uno d’eccezione. J-Ax presta infatti la propria voce per uno speciale cameo nel ruolo di un annunciatore. “Grazie a mio figlio di cinque anni, ho visto per mesi i primi due capitoli di Zombies e ascoltato le colonne sonore di quei film”, ha raccontato J-Ax. “A un certo punto mi sono reso conto che le canzoni spaccavano e i ragazzi erano davvero bravi, allora ho cominciato ad ascoltarle e cantarle anche da solo. Quando ho saputo che sarebbe uscito Zombies 3, ho fatto di tutto per farne parte e poter diventare l’eroe di mio figlio; quindi, sono felicissimo di prestare la mia voce in questo nuovo capitolo. Non vedo l’ora di vederlo, imparare a memoria tutte le nuove canzoni e magari avere anche un’influenza musicale che non mi sarei mai aspettato nella mia vita”.

I personaggi principali

Vediamo da vicino quali sono i personaggi che incontreremo in Zombies 3, film Disney+.

Zed (Milo Manheim)

Zombie carismatico e fidanzato di Addison, sta accettando che le cose siano cambiate in meglio alla Seabrook High e spera di ottenere una borsa di studio. Grazie al football, potrebbe essere il primo zombie a frequentare il Mountain College.

Addison (Meg Donnelly)

Cheerleader determinata, la fidanzata di Zed crede che tutti dovrebbero essere trattati allo stesso modo e con gentilezza. Tuttavia, dentro di sé ha il forte desiderio di capire chi è veramente e da dove viene.

Bucky (Trevor Tordjman)

Presidente del corpo studentesco della Seabrook High, sempre troppo sicuro di sé, teme che qualcuno possa rubargli la scena. Cugino di Addison, è sempre sospettoso nei confronti di coloro che per lui sono “diversi”.

Eliza (Kylee Russell)

Esperta di tecnologia, è la migliore amica di Zed, nonché la sua voce della ragione. È un’attivista e una ribelle nel cuore.

Bree (Carla Jeffery)

Spumeggiante cheerleader della Seabrook High, è la migliore amica di Addison.

Bonzo (James Godfrey)

Miglior amico di Zed ed Eliza, è il fidanzato di Bree. È uno zombie “rinascimentale” che ama la musica e l’arte, oltre ad avere un cuore d’oro.

Willa (Chandler Kinney).

Leader dei licantropi, è la sorella di Wyatt. È forte, feroce e protettiva nei confronti del suo branco.

Wyatt (Pearce Joza)

Licantropo dall’animo gentile, ha una cotta per Eliza nonostante la loro evidente differenza fisica.

Wynter (Ariel Martin)

Wynter completa il branco di licantropi ed è il miglior amico di Willa. È anche un componete importante della squadra di football della Seabrook High.

A-Spen (Terry Hu)

Aliena super intelligente e telepatica, dopo essere arrivata sula Terra scopre un’emozione non comune alla sua specie: l’amore.

A-Li (Kyra Tantao)

Anche lei super intelligente e telepatica, con supponenza crede di avere una visione più intensa della vita rispetto agli altri extraterrestri.

A-Lan (Matt Cornett)

Altro componente del trio alieno arrivato sulla Terra, ama la competizione, soprattutto quando si tratta di vedersela con gli studenti meno intelligenti e atletici della Seabrook High.

Zoey (Kingston Foster)

Sorella minore di Zed, ama il mondo delle cheerleader e si accorge di come gli altri siano cambiati, a dispetto della sua giovane età.

