You People: Un film Netflix scherza con le differenze culturali e religiose in amore

U na commedia con un cast di maestri della risata approda su Netflix: il film You People, in cui due innamorati affrontano lo spauracchio più grande di tutti, ovvero presentare l’altro alle rispettive famiglie. Con risultati disastrosi.

Arriva il 27 gennaio su Netflix il film You People, una commedia diretta da Kenya Barris e prodotta dall’attore Jonah Hill. Al centro del racconto vi sono una nuova coppia e le rispettive famiglie, che si trovano alle prese con l’amore moderno e le dinamiche domestiche, tra scontri culturali, aspettative della società e differenze generazionali.

You People, film original Netflix, è interpretato da un nutrito gruppo di attori di prim’ordine: Jonah Hill, Lauren London, Julia Louis-Dreyfus, Eddie Murphy, David Duchovny e Nia Long.

Differenze culturali e religiose

Incontrare i parenti del proprio partner non è mai facile ma nel film Netflix You People, una nuova commedia romantica, le cose stanno per diventare ancora più complicate. Nel debutto alla regia di Kenya Barris, che ha sceneggiato il film con Jonah Hill, i problemi d’amore e di coppia fanno da movente per una storia che ben presto si focalizza sullo scontro religioso e culturale.

You People segue Ezra Cohen (Jonah Hill) e Amira Mohammed (Lauren London) muoversi in maniera esilarante nelle acque insidiose che collegano la famiglia e la relazione di coppia. I due si conoscono nella maniera più assurda possibile: un giorno, Ezra entra nell’auto di Amita convinto che sia quella del servizio di car sharing che ha prenotato.

Una volta superato lo shock, Amira accetta la sua proposta di rivedersi per un appuntamento. Incontro che va oltre ogni più rosea aspettativa, grazie anche all’amore condiviso per le scarpe da ginnastica e la musica. Ben presto, entrambi si rendono conto di aver trovato quella persona speciale che attendevano da tempo, la loro metà perfetta della mela. Ne sono così convinti che decidono di fare il più grande dei passi: presentare l’altro alle rispettive famiglie.

I genitori di Ezra (Julia Louis-Dreyfus e David Duchovny) sono però ebrei e progressisti, quelli di Amira (Eddie Murphy e Nia Long) musulmani e inflessibili. L’unica cosa che hanno in comune? La capacità di interferire nelle vite dei loro ragazzi senza alcuna pietà o remora, con risultati spesso esilaranti e disastrosi.

You People: I poster del film 1/3 2/3 3/3 PREV NEXT

Divertimento e riflessione

Al di là della storia, che riserva momenti di divertimento ma anche di riflessione, il punto forte del film Netflix You People è sicuramente il cast, composto da alcuni dei più bravi attori comici in circolazione. “Ho avuto la fortuna di girare con dei maestri”, ha commentato l’attrice Laurie London. “Ognuno ha portato la sua unicità e la sua arte in una commedia che va al di là degli stereotipi. Interpreto Amira, una ragazza disinvolta ed elegante di cui vorrei essere veramente amica”.

“Ma il film ha anche un’altra sua peculiarità: abbiamo girato in alcuni dei posti cari alla comunità nera di Los Angeles. Come ad esempio Simply Wholesome, un luogo che da sempre promuove il benessere e la salute ma che quasi mai è stato mostrato in un film ad alto budget”, ha poi aggiunto.

You People: Le foto del film 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 PREV NEXT