You 4: Il killer psicopatico della serie tv Netflix arriva a Londra

N elle puntate di You 4, la quarta stagione di una delle serie tv più apprezzate di Netflix, la storia si sposta a Londra, dove lo psicopatico Joe Goldberg avrà, come sempre, un’ossessione amorosa con cui fare i conti. E una preoccupazione in più: chi vuole ucciderlo?

È disponibile dal 9 febbraio su Netflix la prima parte di You 4, la quarta stagione della serie tv tratta dal bestseller di Caroline Kepnes. Ritroveremo ancora una volta in azione lo psicopatico Joe Goldberg, il solitario amante di libri interpretato da Penn Badgley.

I restanti cinque episodi che compongono la serie tv You 4 saranno resi successivamente disponibili da Netflix a partire dal 9 marzo. Ciò che guiderà ancora una volta Joe sarà l’ossessione e l’idea di far propria, a qualsiasi costo, colei che disgraziatamente diventa il suo oggetto del desiderio.

Nuove ossessioni

Nelle precedenti stagioni della serie tv You, abbiamo visto quanto pericoloso possa essere Joe Goldberg. È in grado di frequentare, perseguitare e uccidere le persone di cui si innamora. Sul finale della terza stagione, siamo tutti rimasti sconvolti dall’assistere all’epilogo del suo tentativo di normalizzazione, con il macabro disfacimento della sua vita casalinga nella periferia californiana.

In You 4, il quarto capitolo di una delle serie tv di maggior successo di Netflix, Joe, tanto affascinante quanto poco raccomandabile, porterà morte e devastazione a Londra. Dopo aver ucciso la gelosa moglie Love Quinn, aver simulato la propria morte e lasciato il figlio Henry negli Stati Uniti, Joe ha seguito la sua ultima ossessione, la bibliotecaria Marienne Bellamy (Tati Gabrielle) prima a Parigi e ora a Londra.

Quando Joe raggiunge Marienne in apertura di You 4, quella che nei suoi pensieri era una reunion romantica non va per il verso il giusto, motivo per cui la donna dovrà preoccuparsi e non poco. Ma anche Joe ha le sue preoccupazioni a cui pensare. Innanzitutto, la sua identità: si è presentato in come professore di letteratura in un’università londinese. E con il nome di Jonathan Moore trova accoglienza e rispetto, soprattutto quando il collega Malcolm (Stephen Hagan) lo presenta a un’élite di conoscenti, che per vari motivi Joe trova tutti ugualmente insopportabili.

Ma c’è anche qualcos’altro che nelle puntate di You 4, la serie tv Netflix, desta allarme in Joe. Dopo una serata trascorsa in un club, si ritrova suo malgrado coinvolto in un misterioso delitto. Per tutto il tempo, ha la sensazione di essere osservato da qualcuno ma da chi? C’è un altro assassino in città? Lui, cacciatore, si è trasformato in preda? “Le domande che gli spettatori si porranno saranno tante”, ha sottolineato Badgley. “Una persona come Joe merita di morire? Qualcuno ha il diritto o il dovere di ucciderlo?”.

Il banner della serie tv Netflix You 4.

Nuovi personaggi

You 4 sposta l’azione della serie tv Netflix dalla California a Londra. Ciò comporta che nella storia entrino diversi nuovi volti con cui relazionarsi. Tra questi i sono la schietta studentessa Nadia (Amy-Leigh Hickman), lo scrittore Rhys Montrose (Ed Speelers), la popolare aristocratica Lady Phoebe (Tilly Keeper) e il di lei ricco fidanzato americano Adam (Lukas Gage).

Ci sono anche Vic, l’autista di Adam (Sean Pertwee), e il misterioso Elliott (Adam James). Tuttavia, a catturare maggiormente l’attenzione di Joe e a fargli girare la testa è Kate (Charlotte Ritchie), fredda fidanzata di Malcom e direttrice di una galleria d’arte. Ha forse Joe trovato il lei il suo nuovo oggetto del desiderio?

“Quasi tutti i nuovi personaggi appartengono a una determinata classe sociale”, ha affermato la showrunner Sera Gamble. “Sono aristocratici europei che appartengono a famiglie dalle secolari tradizioni. Per Joe è un mondo diverso in cui muoversi e ha diversi dubbi. Certo, continua a incasinarsi la vita ma lavora anche sodo per riscattarsi. È divertente vedere i suoi tentativi per divenire un uomo migliore”.

