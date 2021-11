S i intitola Yellowjackets la nuova serie tv Sky con Christina Ricci che parla i sopravvivenza, misteri e ricordi da cancellare

YellowJackets è la nuova serie tv drammatica con Christina Ricci in arrivo su Sky. Dopo una lunga assenza, l’attrice torna sul piccolo schermo con uno show attesissimo che racconta le vicende di un gruppo di sportive legate da un incidente e alle prese con un passato difficile, fra flashback e rivelazioni.

La data d’uscita

La serie tv Yellowjackets debutterà negli Stati Uniti il prossimo 14 novembre. Pochi giorni dopo (per la precisione il 17 novembre) sarà disponibile in Italia. Gli episodi verranno trasmessi su Sky Atlantic alle ore 22:15. Lo show si aggiunge alle tante novità in arrivo a novembre.

La trama

Yellowjackets è una serie tv ideata da Ashley Lyle e Bart Nickerson per Showtime. Gli showrunner si sono occupati sia della produzione esecutiva che della sceneggiatura insieme a Jonathan Lisco, Drew Comins e Karyn Kusama. Di cosa parla questa nuovissima serie? Al centro della storia ci sono le vicende di una squadra di calciatrici di un liceo, giovani e promettenti. Le ragazze vengono coinvolte in un disastro aereo, riescono a sopravvivere, ma si ritrovano nella natura selvaggia da sole. Il racconto si sposta poi nel presente, 25 anni dopo, dove troviamo le protagoniste, ormai donne, impegnate a costruirsi una nuova vita, cercando di lasciarsi alle spalle il passato e di dimenticare quello che è accaduto in quel periodo difficile e tragico.

Il cast

Yellowjackets conta un cast piuttosto ricco, con tante attrice e attori talentuosi. Oltre a Christina Ricci troviamo Melanie Lynskey e Steven Krueger. Shuana Sheridan è interpretata da Sophie Nélisse da adolescente e Melanie Lynskey da adulta, Taissa è interpretata da Jasmin Savoy Brown da adolescente e Tawny Cypress da adulta, Misty è interpretata da Sammi Hanratty da adolescente e Christina Ricci da adulta, Natalie è interpretata da Sophie Thatcher da adolescente e da Juliette Lewis da adulta. Troviamo poi Ella Purnell nei panni di Jackie, Steven Krueger è Ben Scott, Amy Okuda è Cat Wheeler, Courtney Eaton è Lottie e Briana Venskus è Jessica Cruz. Ad arricchire il cast anche Warren Kole, Sarah Desjardins, Ava Allan, Liv Hewson, Peter Gadiot, Keeya King, Alex Wyndham, Kevin Alves e Alexa Barajas.

Gli episodi

La prima stagione di Yellowjackets è composta da 10 episodi della durata di 40-50 minuti. Le puntate saranno disponibili settimanalmente su Showtime negli Stati Uniti e su Sky Atlantic in Italia. La serie tv sarà disponibile in streaming anche sulla piattaforma NOW.

Le migliori serie tv in uscita a novembre su Sky

Non solo il survival drama Yellowjackets, a novembre su Sky arrivano tante altre serie tv attesissime. Dal 10 novembre torna Dexter Morgan, il serial killer più amato del piccolo schermo, dieci ani dopo il finale dell’ottava stagione. La serie Dexter: New Blood ci racconta cosa è accaduto al protagonista in questo periodo. Dexter si è rifatto una vita, trasferendosi a Iron Lake, tranquilla cittadina dove ha assunto il nome di Jim Lindsay. Il Passeggero Oscuro è ancora al suo fianco, ma per tutti è un uomo pacifico e affabile. Dopo una serie di sparizioni però inizierà a indagare su un uomo molto noto nella comunità, tornando al suo passato.

Negli stessi giorni (l’8 novembre) arriva su Sky la serie ispirata ai romanzi di Dan Brown. Gli episodi de Il simbolo perduto raccontano la vita di Robert Langdon prima de Il Codice Da Vinci. Esperto di simbologia religiosa, lavora come professore ad Harvard, ma si ritroverà suo malgrado coinvolto in una serie di mortali enigmi. Tutto ha inizio quando Peter Solomon, il mentore del giovane insegnante, scompare nel nulla. La CIA è certa che dietro al suo rapimento ci sia qualcosa di molto pericoloso e convince Langdon a entrare in una task force.

Il 19 novembre invece sarà la volta della stagione finale di Gomorra. Il drama italiano più famoso al mondo è ormai giunto alle sue battute finali. Lo scontro fra Patrizia e i Levante ha lasciato in macerie Napoli e Genny è stato costretto a rinunciare al suo sogno di avere una vita normale. Il boss è tornato in campo, dopo aver lasciato Azzurra e Pietrino, per regalargli la libertà, è braccato dalla polizia e rinchiuso in un bunker. L’unico alleato che gli è rimasto è ‘O Maestrale. Mentre la guerra è ormai vicina arriva una scoperta sconvolgente: Ciro è vivo.

Qualche settimana fa Gennaro Esposito, interprete dello show, aveva anticipato un finale scoppiettante: “Addio Genny – aveva detto in un video alla fine delle riprese -. In questi casi non è mai facile trovare le parole giuste. Io voglio semplicemente ringraziare tutti coloro che hanno reso 8 anni fa tutto questo possibile. Ora vi toccherà aspettare un po’ per ‘Gomorra 5’ ma sappiate che, come sempre, ne varrà la pena!”.