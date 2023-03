Yellowjackets 2: Ritornano le sopravvissute della serie tv Paramount+

S opravvissute a un incidente aereo 25 anni prima, le protagoniste della serie tv Paramount+ Yellowjackets 2 sono chiamate ad affrontare nuovi misteri e orrori nel tentativo di andare avanti con le loro esistenze.

Debutta il 24 marzo su Paramount+ Yellowjackets 2, la seconda stagione della serie tv (lanciata in Italia da Sky) con protagoniste le attrici Melanie Lynskey, Juliette Lewis, Christina Ricci e Tawny Cypress. Nei nuovi nove episodi, faranno il loro ingresso anche gli attori lauren Ambrose, Simone Kessell e Elijah Wood.

Yellowjackets 2 prosegue il racconto da lì dove si era interrotto. Vedremo dunque cosa ne è stato delle vite di quattro giocatrici liceali 25 anni dopo il terribile incidente aereo a cui sono sopravvissute.

Il peso di un passato che ritorna

Come un gruppo di ragazze adolescenti, traumatizzate dalla necessità di sopravvivere nella natura selvaggia, si sono riadattate alla vita più o meno normale dopo 25 anni è al centro di Yellowjackets 2, la seconda stagione della serie tv che torna su Paramount+.

Nel corso della prima stagione, abbiamo assistito a diversi momenti scioccanti quando le componenti della Yallowjackets, una squadra di calcio femminile liceale, sono sopravvissute a un incidente aereo nelle profondità della natura selvaggia canadese nel 1996. Le adolescenti hanno fatto ricorso al loro istinto di sopravvivenza e alla ferocia, incluso tanto di cannibalismo, per non soccombere alla morte e restare isolate per ben 19 mesi. La speranza di essere salvate dai soccorsi ha ceduto presto il posto alla disperazione, alla rabbia e alla paura, e le ragazze, divise in veri e propri clan, si sono ritrovate a lottare senza pietà per la sopravvivenza.

25 anni dopo, alcune delle sopravvissute, Shauna, Taissa, Misty e Natalie, sono andate avanti con le loro vite, ma il ricordo di quei giorni è impossibile da cancellare: ciò che è successo un quarto di secolo prima non ha mai smesso e non smetterà mai di tormentarle. Misty (Christina Ricci), Shauna (Melanie Lynskey), Natalie (Juliette Lewis) e Taissa (Tawny Cypress) portano con loro i segni dell’esperienza vissuta e faticano ad andare avanti con le loro vite, travolte da nuovi eventi.

Il poster originale della serie tv Paramount+ Yellowjackets 2.

I nuovi sviluppi

Nel disperato tentativo di mantenere sepolti i segreti del loro passato, alla fine della prima stagione di Yellowjackets sia l’adulta Misty sia Shauna sono ricorse all’omicidio: Misty ha avvelenato la giornalista investigativa Jessica mentre Shauna ha accoltellato a morte il suo amante Adam perché credeva, sbagliandosi, che questi stesse ricattando lei e le altre.

Shauna si è confidata con il marito Jeff e lui l’ha aiutata a coprire il delitto. Tuttavia, all’inizio di Yellowjackets 2, la serie tv Paramount+, sua figlia, la ribelle Callie, comincia a nutrire dei sospetti. “È davvero solo una questione di tempo prima che Shauna realizzi come affrontare il fatto che sua figlia sa che è successo qualcosa”, ha spiegato Melanie Lynskey. “Per tutta la stagione, Shauna si chiederà se è una buona madre”.

Misty, l’eterna outsider la cui indole non è mai cambiata rispetto al passato, avrà invece, per una volta, anche una relazione su cui concentrarsi. Mentre cerca di evitare che il crimine di Shauna venga alla luce monitorando ciò che le persone dicono online sulla scomparsa di Adam, incontra infatti Walter (Elijah Wood), un cittadino investigatore come lei.

“La cosa interessante di Walter è che le va dietro”, ha commentato Christina Ricci. “E Misty non è abituata ad avere tra i piedi qualcuno che vuole diventare suo amico e starle accanto. Quindi, nel corso delle puntate della serie tv Paramount+ Yellowjackets 2 vedremo la sua reazione di fronte a Walter, che vuole davvero stare con lei e far parte del suo mondo”.

Un mondo, quello di Misty e le altre, che include numerosi interrogativi, come chi ha rapito Natalie, alcolizzata e tossicodipendente, alla fine della prima stagione e quale spaventosa cosa farà la neoeletta senatrice Taissa. “Ci sono molti misteri e orrori che hanno sconvolto anche noi attori”, ha sottolineato Ricci. “Sono rimasta davvero senza fiato quando ho letto la sceneggiatura, sempre divisa in due differenti linee temporali!”.

Yellowjackets 2: Le foto della serie tv 1/66 2/66 3/66 4/66 5/66 6/66 7/66 8/66 9/66 10/66 11/66 12/66 13/66 14/66 15/66 16/66 17/66 18/66 19/66 20/66 21/66 22/66 23/66 24/66 25/66 26/66 27/66 28/66 29/66 30/66 31/66 32/66 33/66 34/66 35/66 36/66 37/66 38/66 39/66 40/66 41/66 42/66 43/66 44/66 45/66 46/66 47/66 48/66 49/66 50/66 51/66 52/66 53/66 54/66 55/66 56/66 57/66 58/66 59/66 60/66 61/66 62/66 63/66 64/66 65/66 66/66 PREV NEXT