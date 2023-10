Il dottor Alì diventa Frankenstein in una serie tv turca (da paura) su Netflix

A rriva su Netflix la serie tv turca Yaratilan – La creatura. Si tratta di una rivisitazione del mito di Frankenstein che ha per protagonista l’attore Taner Ölmez, esploso in Italia grazie all’ormai mitico “dottor Alì”.

Netflix propone dal 20 ottobre la serie tv turca Yaratilan – La creatura. Lontana dall’essere una dizi, nei suoi otto episodi la serie tv turca Yaratilan – La creatura porta su Netflix un racconto che, mixando dramma e fantasy, si rifà al mito di Frankenstein, la creatura nata dalla penna di Mary Shelley (ultimamente molto in voga grazie anche al Leone d’Oro a Povere creature).

Diretta e scritta da Çağan Irmak, ci trasporta nella Istanbul ottomana, dove uno studente ricorre a metodi non testati per finire il lavoro di uno scienziato spregiudicato vittima di una tragedia. Le conseguenze saranno però devastanti per tutti quanti.

La trama della serie tv

Yaratilan - La creatura, la serie tv turca proposta da Netflix, è una storia epica che si svolge nell'era finale dell'impero ottomano e si incentra su una delle domande fondamentali dell'umanità: "Cosa c'è dopo la morte?".

Ziya (Taner Ölmez), uno studente di medicina avventuroso, ribelle, vivace e brillante, ha il desiderio irrefrenabile di diventare uno straordinario medico e riuscire a curare le malattie infettive. Il destino di Ziya si incrocia con quello di Ihsan (Erkan Kolçak Köstendil), un collega al limite tra genio e follia. Ihsan è l'unico che capisce veramente le ambizioni di Ziya; tuttavia, queste due anime ferite e ostracizzate pagheranno il prezzo dell'esperimento proibito che hanno avuto il coraggio di condurre: l'antica iscrizione che hanno tentato di decifrare potrebbe scatenare il caos...

Chi è avvezzo al mondo delle serie tv turche, avrà già riconosciuto il nome dell’attore che interpreta Ziya: si tratta del sempre più affermato Taner Ölmez, protagonista in Italia dei sabato sera di Real Time grazie a Il dottor Alì. Nato il 9 agosto 1986 a Tunceli, Ölmez è sia un attore sia un affermato cantante, la cui carriera comincia nel 2009 ed esplode letteralmente nel 2012 grazie al ruolo di Sadik Toptas nella dizi Kayip Sehir, purtroppo inedita in Italia. È sposato con la collega Ece Çeşmioğlu, con cui forma una delle coppie più note dello show business turco.

Al fianco di Taner Ölmez nella serie tv turca Yaratilan - La creatura, nei panni di Ihsan, troviamo inveceErkan Kolçak Köstendil, che il pubblico di Netflix ricorda come protagonista del film La canzone del cuore.

Il poster italiano della serie tv turca Netflix Yaratilan - La creatura.

Il mito di Frankenstein

"Chissà cosa succede se risvegli la bestia dentro di te" è uno dei quesiti posti dalla serie tv turca Yaratilan – La creatura, disponibile su Netflix e basata sul romanzo di Mary Shelley. Ambientata nell'Impero Ottomano molti anni fa, affronta quindi una delle domande fondamentali dell'umanità, ovvero cosa c’è oltre la morte.

Ma per comprenderne a pieno la storia, occorre fare un passo indietro e tornare alla letteratura, sondando il mito di Frankenstein. Senza complicarvi la vita, cercheremo di spiegarvelo in maniera easy. Victor Frankenstein era uno scienziato superintelligente e un po' nerd, che viveva nel 1800 in Europa. Era appassionato di biologia e voleva saperne di più su ciò che fa "tic-tac" all'interno di noi, ossia il cuore.

Un giorno, Victor ha un'idea geniale (o pazzoide, a seconda di come la si vede): decide di costruire una creatura fatta di pezzi di cadaveri umani. Sì, avete capito bene, tipo "Fai da te, ma per mostri." Quindi, raccoglie pezzi qua e là, come un bravo riciclatore, e li assembla in un laboratorio segreto.

Quando finisce il suo progetto scientifico segreto, la sua creatura sembra... beh, esattamente quello che ti aspetti da un mosaico di cadaveri. L'aspetto non è proprio Instagram-friendly, per intenderci. Victor inizia a pentirsi della sua follia e si mette a scappare, lasciando la sua creazione sola e confusa. La creatura, che alla fine si chiama Frankenstein, come il suo "papà" scientifico, si ritrova sola e triste. Inizia a girovagare e scopre che le persone lo respingono solo a causa della sua brutta faccia. Si sente come un mostro e viene trattato come tale.

Frankenstein si arrabbia un po' (giustamente), e inizia a cercare vendetta su Victor, che ha rovinato la sua vita. E la caccia all'uomo tra il creatore e la creatura è il cuore della storia di Mary Shelley.

Alla fine, il mito di Frankenstein ci fa riflettere sulla responsabilità scientifica, sull'isolamento e su come ci comportiamo con chi è diverso da noi. Quindi, sì, è una storia che si adatta ancora molto bene al mondo di oggi, anche se è stata scritta più di due secoli fa. E ora, probabilmente Frankenstein avrebbe un podcast in cui si lamenta del cattivo trattamento subito dai suoi creatori.

