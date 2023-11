Nel mondo di Willy Wonka: L’emozionante film con Timothée Chalamet

A rriva al cinema il film Wonka, in cui Timothée Chalamet riprende il ruolo dell’iconico personaggio creato dalla fantasia di Roald Dahl per dare vita a un giovane che, nella lotta per il suo sogno, non dimentica il cioccolato della mamma.

Arriva in sala dal 14 dicembre, distribuito da Warner Bros, Wonka, il film scritto e diretto da Paul King e interpretato da Timothée Chalamet. Basato sullo straordinario protagonista di La fabbrica di cioccolato, il romanzo per bambini più iconico dell’autore Roald Dahl (uno dei libri più venduti di tutti i tempi), il film Wonka racconta la meravigliosa storia d come il più grande inventore, mago e cioccolataio del mondo sia diventato l’amato Willy Wonka che conosciamo oggi.

In un mix di magia e musica, caos ed emozione, conosceremo un giovane Willy Wonka, pieno di idee e determinato a cambiare il mondo un boccone delizioso alla volta, dimostrando che le cose migliori della vita iniziano con un sogno, e che se si è abbastanza fortunati da incontrare Wonka in persona tutto è possibile.

Nel cast del film Wonka, oltre a Chalamet, troviamo Calah Lane, Keegan-Michael Key, Paterson Joseph, Matt Lucas, Mathew Baynton, la candidata all’Oscar Sally Hawkins, Rowan Atkinson, Jim Carter e l’attrice premio Oscar Olivia Colman.

Un romanzo iconico

Il film Wonka trae spunto dal romanzo La fabbrica di cioccolato di Roald Dahl, diventato un'icona della letteratura per ragazzi fin dalla sua pubblicazione nel 1964. Il romanzo ha influenzato profondamente la cultura popolare attraverso la sua narrazione coinvolgente e il suo protagonista indimenticabile, Willy Wonka. La storia di Charlie Bucket e della sua visita alla misteriosa fabbrica di cioccolato ha catturato l'immaginazione di generazioni di lettori, diventando un simbolo di meraviglia e fantasia nell'immaginario collettivo.

La creatività di Dahl nel dare vita a un mondo fantastico ricco di dolci, stravaganze e personaggi eccentrici ha contribuito a plasmare la percezione del genere letterario per ragazzi. Il modo in cui l'autore mescola elementi magici con una sottile critica sociale ha reso il libro attraente per lettori di tutte le età, trasformandolo in un classico intramontabile che continua a essere amato in tutto il mondo.

L'adattamento cinematografico del romanzo ha ulteriormente amplificato la sua influenza culturale. Il film del 1971, Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, diretto da Mel Stuart e con Gene Wilder nel ruolo di Willy Wonka, ha portato la storia su schermo grande, regalando al romanzo una nuova dimensione di popolarità. La rappresentazione visiva della fabbrica e dei suoi stravaganti ambienti ha consolidato l'immaginario creato da Dahl, rendendo il film un'icona della cultura pop.

Il film del 2005, intitolato Charlie e la fabbrica di cioccolato e diretto da Tim Burton, rappresenta un'interpretazione visivamente diversa e più cupa rispetto al film del 1971. Johnny Depp ha assunto il ruolo di Willy Wonka, donando al personaggio una nuova dimensione con la sua eccentricità e il suo stile distintivo. Questa versione cinematografica ha generato dibattiti tra i fan del romanzo originale e ha suscitato reazioni contrastanti, ma ha comunque lasciato un'impronta nella cultura pop.

Il film di Burton ha sottolineato gli aspetti più stravaganti e surreali della storia, offrendo una prospettiva più enfatizzata sull'infanzia tormentata di Wonka e sui suoi rapporti familiari. L'estetica gotica e surreale tipica di Burton ha dato vita a una fabbrica di cioccolato ancora più straordinaria e bizzarra, amplificando l'immaginario magico del romanzo.

Oltre alle trasposizioni cinematografiche, La fabbrica di cioccolato ha ispirato adattamenti teatrali, musical e persino parodie. I riferimenti al romanzo sono diventati parte integrante della cultura di massa, con citazioni, personaggi e immagini che si ritrovano in diverse forme d'arte, dalla musica alla pubblicità, dimostrando l'influenza duratura di questa storia straordinaria nella cultura contemporanea.

I personaggi principali

Ciò che rende La fabbrica di cioccolato straordinario sono i personaggi che lo animano. Personaggi alcuni dei quali totalmente inediti nel film Wonka e altri che assumono connotazioni che divergono più o meno da come siamo abituati a pensarli. Conosciamoli da vicino.

Willy Wonka (Timothée Chalamet)

Non direste mai che Willy Wonka, un giovane eccentrico con un cappello a cilindro logoro e un vecchio frac rattoppato, fosse il più grande mago, inventore e produttore di cioccolato del mondo. Wonka nella cattedrale del cioccolato conosciuta come Galeries Gourmet sperando di condividere il suo cioccolato con il mondo e prendere il posto che gli spetta tra i più grandi cioccolatieri del mondo, scoprendo però che le cose non sono così semplici nel mondo del grande business.

Prima di rendersene conto, perde quello poco che aveva e si trova costretto a lavorare per un salario da schiavo presso l'Albergo e Lavanderia Scrubitt e Bleacher, il cui motto inquietante è "Vieni per una notte, resta per sempre!".

Noodle (Calan Lane)

Intelligente, cinica, sarcastica, Noodle è la ragazza di servizio presso Scrubitt e Bleacher. Ha passato la sua vita a essere sfruttata, trascinando enormi mucchi di biancheria per tutta la città nel suo vecchio carrello arrugginito. Si affeziona a Willy, nonostante la sua ingenuità, e insieme tramano un piano per far uscire Willy dalla Lavanderia nel suo carrello della biancheria, così da poter vendere abbastanza cioccolato per comprarsi la libertà.

La Signora Scrubitt (Olivia Colman)

Proprietaria dell'Albergo e Lavanderia Scrubitt e Bleacher, la Signora Scrubitt è una snob imbevuta di gin che sogna di trovare un nuovo marito ricco e con uno status sociale elevato, idealmente un Vescovo o un Principe. Nel frattempo, si arricchisce imbrogliando i suoi ignari ospiti a firmare un contratto (con clausole incomprensibili) che li impegna a anni di servitù, lavorando nella lavanderia per pochi soldi.

Bleacher (Tom Davis)

Un mastodontico spacciatore con denti rotti, Bleacher gira per le strade di notte con il suo mastino, Tiddles, alla ricerca di potenziali ospiti da riportare dalla signora Scrubitt. È innamorato di lei da anni, ma non ha speranze dato che, come lei dice, è solo un "contadino pigro".

Slugworth (Paterson Joseph)

Un orgoglioso e sicuro cioccolatiere con una stretta di mano che schiaccia le ossa e una convinzione inamovibile che il business sia un modello di vita, Arthur Slugworth ha formato un Cartello del Cioccolato con i suoi presunti rivali Fickelgruber e Prodnose, e insieme sono sempre riusciti a sbaragliare la concorrenza.

Fickelgruber (Matthew Baynton)

Alto, esile e impeccabilmente vestito, Felix Fickelgruber ha gusto per le cose migliori della vita. Il suo unico punto debole è la sua incapacità di sentire qualcuno dire la parola "povero" senza sentire un po' male allo stomaco.

Prodnose (Matt Lucas)

Basso, tondo e sciocco, ma assolutamente spietato, Gerald Prodnose ha l'irritante abitudine di dire ovvietà che manda Felix Fickelgruber fuori di testa.

Abacus Crunch (Jim Carter)

Abacus è arrivato in città per quello che sembrava un lavoro semplice: gestire i conti per Slugworth. Ha scoperto la verità sul Cartello del Cioccolato ma, prima di poter fare una segnalazione, si è visto licenziato e cacciato per strada. Sconvolto, si è registrato all'Albergo e Lavanderia Scrubitt e Bleacher e per una volta nella sua vita ha dimenticato di leggere le clausole nascoste...

Piper Benz (Natasha Rothwell)

Intelligente ed efficiente, Piper Benz è una idraulica di professione ma, nella pratica, le uniche tubature che ha in mente oggi sono quelle che sciacquano la biancheria sporca. Spera di uscire dalla Lavanderia e tornare ai vecchi amici e al lavoro che ama.

Larry Chucklesworth (Rich Fulcher)

Larry è un comico di vecchia scuola che fa impazzire i suoi colleghi della Lavanderia con i suoi terribili scherzi. Spera di scappare e fare pace con la sua ex-moglie. La sua unica capacità discernibile è quella di fare una voce sottomarina ma Willy Wonka può trovare un utilizzo per tutti.

Lottie Bell (Rakhee Thakrar)

Lottie Bell era una chiassosa operatrice di centralino telefonico. Da quando è arrivata all'Albergo e Lavanderia Scrubitt e Bleacher, però, ha avuto molto poco di cui parlare, ed ora è quasi completamente silenziosa.

Capo della Polizia (Keegan-Michael Key)

Il Capo della Polizia è meno interessato a mettere via i criminali che a mettere via il cioccolato. È stato il sicario del Cartello per anni ma, quando il Cartello vuole alzare l'asticella, il Capo è in grado di negoziare mazzette sempre più grandi, che portano a una vita sempre più ingombrante.

Padre Julius (Rowan Atkinson)

Impossibile resistere alla tentazione per questo prete con un gusto per il cioccolato peccaminosamente delizioso. Un prete il cui confessionale porta a verità inaspettate...

L’Umpa Lumpa (Hugh Grant)

Il nemico di Willy è l’Umpa Lumpa, un piccolo uomo arancione, alto circa quaranta centimetri con la pelle arancione e capelli verdi brillanti, che viene di notte a rubargli tutti i suoi cioccolatini. Nessuno l'ha mai visto tranne Willy, che si mette in testa di catturarlo, dimostrando così la sua esistenza alla cinica Noodle.

Gli Umpa Lumpa sono alcuni dei personaggi più amati di Roald Dahl, descritti in La fabbrica di Cioccolato come "creature fantastiche e minuscole... con divertenti capelli lunghi... non più alti del mio ginocchio". Per questo film, Paul King ha scelto di onorare il design iconico del film del 1971 di Mel Stuart, riflettendo al massimo la visione di Dahl.

Mamma (Sally Hawkins)

Willy è cresciuto con sua madre che lavorava su una chiatta. Non avevano molti soldi, ma ogni settimana riusciva a mettere insieme abbastanza per comprare un fagiolo di cacao, e quando arrivava il suo compleanno, ce n’erano abbastanza per fare una singola tavoletta di cioccolato. Nonostante le loro circostanze misere, Mamma incoraggiava suo figlio a credere in un futuro migliore, che un giorno avrebbero potuto arrivare alle Galeries Gourmet e vendere il loro cioccolato insieme ai migliori cioccolatieri del mondo.

Il ricordo del cioccolato di lei è rimasto con Willy negli anni dopo la sua morte, anche se non ha mai scoperto il segreto che lo rendeva così buono. È tormentato dalle sue ultime parole: "Ogni cosa buona in questo mondo è iniziata con un sogno, quindi tu aggrappati al tuo, e quando condividerai il cioccolato con il mondo, io sarò lì accanto a te”.

