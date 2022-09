W omen Talking è il nuovo film della regista Sarah Polley. È tratto da un romanzo di successo e ha per protagoniste otto donne che discutono su come reagire al ritorno dei loro stupratori.

Women Talking è il nuovo film della regista Sarah Polley. Sarà presentato in anteprima mondiale al Toronto Film Festival e si candida a essere uno di quei titoli di cui sentiremo parlare nel corso dei mesi in vista della grande stagione dei premi. Sin dal titolo, si evince come Women Talking sia un film con una forte connotazione al femminile, come dimostra anche il grande cast corale messo in piedi dalla regista. Rooney Mara, Claire Foy, Jessie Buckley e Frances McDormand sono solo alcuni dei nomi coinvolti.

Il poster di Women Talking.

Violenza e fede

Prodotto dalla Plan B di Brad Pitt, il film Women Talking racconta di come nel 2010 le donne di un’isolata comunità religiosa (meglio definibile come setta) siano alle prese con un processo di riconciliazione della loro realtà con la fede. “In Women Talking, un gruppo di donne, molte delle quali in disaccordo su cose essenziali, intrattengono una conversazione per capire come andare avanti insieme e garantire un futuro migliore a loro stesse e ai propri figli”, ha sottolineato la regista Sarah Polley.

Il raduno di donne al centro del film Women Talking è dettato dagli inquietanti e terrificanti eventi che hanno avuto luogo entro i rigidi confini della loro comunità. Tutte quante si sono sentite drogate in passato e si sono risvegliate con addosso lividi e spesso sanguinanti. Gli uomini hanno sempre negato di essere gli artefici di quei risvegli, bollando tutto ciò come “fervida immaginazione femminile” o considerandoli come una prova dei “comportamenti peccaminosi” messi in atto dalle donne stesse.

Tuttavia, la scoperta di quanto criminale avveniva di notte ha portato all’intervento delle autorità e a diversi arresti. Pagando la cauzione, però, i carnefici stanno per ritornare in libertà e 24 ore prima che ciò avvenga le donne si confrontano sul da farsi. Discutono di eventuali decisioni da prendere, decisioni che costringono ognuna a porsi domande fondamentali: andare via da lì e iniziare una nuova vita altrove? Restare e perdonare gli uomini? Non muoversi e combattere per il cambiamento?

Da un romanzo di successo

La storia raccontata nel film Women Talking prende spunto da un libro di Miriam Toews, che ha generato scalpore al momento della sua pubblicazione. “Sebbene dietro agli eventi di Women Talking ci sia un retroscena molto violento, il film non lo è mai”, ha continuato la regista Sarah Polley. “Non vediamo mai la violenza che le donne hanno subito, ne vediamo semmai solo brevi scorci delle conseguenze che questa ha generato. Ci ritroviamo davanti a una comunità di donne che sono chiamate, in un arco di tempo molto limitato, a capire quale sarà la loro risposta collettiva”.

L’orrore per le protagoniste di Women Talking è rappresentato dalle violenze fisiche subite. “Quando ho letto il libro di Toews, mi sono posta molte domande sul mondo in cui vivo. Domande sul perdono, sulla fede, sui sistemi di potere, sul trauma, sulla sua rielaborazione, sulla colpevolezza, sulla comunità e sull’autodeterminazione. Ecco perché ho cercato di dare risposte il più universali possibili”, ha evidenziato nella sua spiegazione Polley.

Pubblicato nel 2018 il romanzo Women Talking di Miriam Toews, alla base del film di Sarah Polley, è stato eletto miglior libro dell’anno dal The New York Times Book Review. Ad opzionarne i diritti per una trasposizione cinematografica è stata il premio Oscar Frances McDormand. “Mi ha colpito come la conversazione al centro del libro fosse piena di umorismo e speranza per il futuro”, ha ricordato l’attrice.

Sarah Polley sul set di Women Talking.

I personaggi principali e le loro posizioni

Le otto donne che si riuniscono nel film Women Talking devono farsi carico della risoluzione definitiva da attuare. Tutte e cento le donne della comunità hanno già votato ma non sono arrivate a una netta presa di posizione. Tocca a loro capire che direzione prendere.

Le otto appartengono a due differenti famiglie. La prima è composta da Agata (Judith Ivey), dalle sue due figlie Ona (Rooney Mara) e Salome (Claire Foy), e da Neitje (Liv McNeil), una nipote di Salome. La seconda è formata da Greta (Sheila McCarthy), dalle figlie Mariche (Jessie Buckley) e Mejal (Michelle McLeod) e dalla nipote Autje (Kate Hallet), figlia di Mariche.

Una terza famiglia guidata da Scarface Janz (Frances McDormand) viene invitata alla prima parte della discussione. Scarface è accompagnata dalla figlia Anna (Kira Guloein) e dalla nipote Helena (Shayla Brown). Tuttavia, Scarface rappresenta la posizione minoritaria delle donne della comunità: quella di chi vuole restare e non far nulla. Per lei, la sopravvivenza al di fuori dalla colonia è impossibile e la sua obbedienza religiosa è tale per cui la discussione non ha nemmeno ragione di esserci. Il rischio di essere scomunicate ed esiliate è, secondo lei, grande e insopportabile, per cui gli uomini dovrebbero essere perdonati e lo status quo mantenuto.

Salome è invece quella più combattiva. Secondo lei, occorre restare e combattere. Chiede vendetta e non teme l’ira divina. Mejal è meno aggressiva ma condivide l’esigenza di prendere posizione, mentre Mariche teme che le loro lotte non servirebbero a nulla, costringendole ugualmente a perdonare i carnefici. Date le premesse, la tensione sarà destinata a salire. Cosa è più importante proteggere i figli e le figlie o obbedire ciecamente alle autorità maschili?

Ad assistere le donne c’è August Epp (Ben Whishaw), un animo gentile che è considerato poco virile dagli altri uomini della comunità. August insegna nella scuola, destinata ai soli ragazzi (le ragazze devono rimanere ignoranti, secondo i precetti imposti), ed è innamorato di Ona. Ha il compito di redigere il verbale dell’incontro, dal momento che tutte le donne sono analfabete.

Le otto protagoniste di Women Talking.