Woman of the Hour: Nel film Netflix, il serial killer del gioco delle coppie

A rriva su Netflix un film che racconta un’incredibile storia vera, quella di un indomito assassino seriale che ha cercato una delle sue vittime nel programma d’incontri che ogni giorno in tv catturava milioni di spettatori.

Netflix propone dal 18 ottobre il film Woman of the Hour. Debutto alla regia dell’attrice Anna Kendrick, il film Netflix Woman of the Hour è stato presentato al Festival di Toronto 2023 e racconta di come nella Los Angeles degli anni Settanta si incrocino le vite di un’aspirante attrice e di un serial killer con alle spalle una lunga scia di omicidi quando i due vengono scelti per partecipare a una puntata del dating show Il gioco delle coppie.

Accanto ad Anna Kendrick, nel film troviamo Daniel Zovatto, Tony Hale, Nicolette Robinson, Pete Holmes, Autumn Best, Kathryn Gallagher e Kelley Jakle. Woman of the Hour esplora il modo in cui le donne navigano e si muovono in un mondo di uomini violenti, grazie a una storia sapientemente sceneggiata da Ian McDonald.

Le regole del gioco

Negli anni '70, Rodney Alcala intraprese una serie di omicidi, attirando le donne fingendosi un fotografo in cerca di modelle. Sebbene fosse già un molestatore sessuale registrato e da poco uscito dal carcere, apparve infamemente in un episodio di Il gioco delle coppie, un programma televisivo che ogni settimana presentava un gruppo di tre nuovi scapoli nascosti alla vista, mentre una donna poneva loro domande divertenti prima di scegliere un vincitore con cui andare in un viaggio loro offerto.

Il film Netflix Woman of the Hour, debutto alla regia di Anna Kendrick, utilizza questa storia più strana della finzione stessa per esaminare le dinamiche angoscianti del genere. Oltre a dirigere, Kendrick interpreta anche Sheryl, l'attrice in difficoltà che decise di partecipare al programma, dove avrebbe avuto un inquietante incontro con Alcala. Mentre il confronto funge da spina dorsale del film, veniamo trasportati avanti e indietro nel tempo, esplorando gli omicidi di Alcala, con un'interpretazione di Daniel Zovatto che cattura l'inquietante arroganza di un uomo consapevole di agire in un mondo troppo distorto per fermarlo.

Invece di soffermarsi sui dettagli macabri che spesso ossessionano i racconti di cronaca nera, Kendrick utilizza il caso per fare un'acuta dichiarazione su come le donne siano costrette a navigare nei loro incontri con gli uomini. Oltre a essere una metafora intelligente per quelle sfumature scomode, il film Netflix Woman of the Hour racchiude anche una verità oscura: quando ti confronti con la rabbia degli uomini, l'unico modo per uscirne viva è prendere parte al gioco e farlo proprio.

Woman of the Hour: Le foto del film 1 / 11 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11 PREV NEXT