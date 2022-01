W olf Like Me è il titolo della nuova serie in partenza negli Stati Uniti. Destinata a diventare un cult ha al centro un personaggio femminile che potrebbe essere un mostro a tutti gli effetti. Ma di cosa parla Wolf Like Me? Chi sono i protagonisti?

Wolf Like Me è la serie tv che la piattaforma Peacock trasmette negli Stati Uniti dal 13 gennaio. Arriverà anche in Italia e promette di incollarvi con la relazione disfunzionale in grado di incuriosire e spaventare.



La premessa della serie Wolf Like Me fa pensare a una commedia romantica. Due adulti sbattono letteralmente l’uno contro l’altro. Dall’incidente, nasce un legame d’amicizia che pian piano si trasforma in storia d’amore. Ma come tutte le storie d’amore anche la loro nasconde un grandissimo segreto. E sembra che questo segreto porti le atmosfere su tutt’altro genere: l’horror.

Josh Gad e Isla Fisher in Wolf Like Me.



Ma chi sono i protagonisti di Wolf Like Me? Perché si trasforma in horror?

Di cosa parla Wolf Like Me?

Wolf Like Me, la serie Peacock di produzione australiana, è composta da sei episodi di mezz’ora. Ha per protagonista Gary, vedovo e padre di una figlioletta. Interpretato da Josh Gad (apprezzato in La Bella e la Bestia), Gary conduce un’esistenza tranquilla, sebbene segnata dalla perdita della moglie.

La sua routine viene rotta il giorno in cui ha un incidente automobilistico con Mary, impersonata da Isla Fisher (nota per i suoi ruoli in commedie come 2 single a nozze). Sin da subito, Mary entra in sintonia con Emma, la figlia di Gary, e ciò favorisce la nascita di un’amicizia che ben presto sfocia in altro. “L’universo li ha uniti per una ragione. Devono loro capire perché”, recita la sinossi, criptica e poco chiarificatrice.

Tutto bene, direte voi. No, non è proprio così. La scena finale del trailer allude a come in realtà Mary abbia qualcosa nella sua natura che la rende pericolosa non solo per sé ma anche per gli altri. La scena ce la mostra mentre si chiude in una specie di gabbia o stanza fortificata con Gary che la guarda scioccato. "Questa è la mia natura", dice Mary. Ciò, insieme a discorsi sui “lupi che nascondiamo dentro”, suggerisce come Mary sia probabilmente un lupo mannaro. Sarà così?

Il lupo dentro di noi

Certo, la serie Wolf Like Me potrebbe essere anche altro. Il trailer non ha atmosfere cupe e non sembra richiamare elementi spaventosi o fantascientifici. Tuttavia, vedere Mary in fuga al tramonto non lascia adito a molti altri dubbi. Il fatto poi che suo marito sia morto misteriosamente alimenta ulteriormente la tesi. Che sia stata lei a farlo a pezzi?

Ha dichiarato Abe Forsythe, produttore della serie Wolf Like Me: “Mi piace l’idea che il pubblico guardi la serie senza sapere dove va a parare o senza conoscere in anticipo ciò che pian piano verrà svelata. Rimarrà così sorpreso e scioccato. Deve arrivare alla fine di ogni episodio e avere voglia di sapere cosa succede nel successivo”.

Isla Fisher e Josh Gad in Wolf Like Me.