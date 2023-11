Wish: Il potere dei desideri nel film Disney di Natale

I l nuovo film d’animazione Disney Wish ha al centro una diciassettenne che, credendo nel potere dei sogni e dei desideri, si prodiga per salvare non solo se stessa ma tutta la sua comunità. Nel segno della tradizione, Disney punta tutto su una nuova eroina che crede nell’autodeterminazione.

Wish è il film d’animazione che Walt Disney porterà nelle sale italiane a partire dal 21 dicembre. Diretto dal premio Oscar Chris Buck e Fawn Veerasunthorn, il film Disney Wish accoglie il pubblico nel magico regno di Rosas, dove la brillante sognatrice Asha esprime un desiderio così potente da essere accolto da una forza cosmica, una piccola sfera di sconfinata energia chiamata Star. Insieme, Asha e Star affrontano un nemico formidabile – il sovrano di Rosas, Re Magnifico – per salvare la sua comunità e dimostrare che quando la volontà di un umano coraggioso si unisce alla magia delle stelle, possono accadere cose meravigliose.

Credete nei sogni

Ispirandosi alla magia e alla tradizione musicale dei grandi film Disney, Wish presenta una storia e dei personaggi originali che sottolinea come non ci sia niente di irrealizzabile quando lo si desidera con tutto con se stessi. Non c’è, del resto, potere più grande nell’universo che avere un desiderio nel cuore, desiderio che spesso si concretizza dopo aver affrontato grandi lotte e grandi battaglie.

Secondo il regista Chris Buck, il film Disney Wish esplora cosa significhi esprimere un desiderio: “Quando si esprime un desiderio e si soffiano le candeline sulla torta di compleanno, tutti dicono, 'Non dirlo a nessuno!' Ma penso che dovremmo esprimere i nostri desideri, farli sapere alla gente”, ha raccontato il regista.

“Ci sono persone là fuori che possono indicarci la direzione giusta. Nella mia vita, ho sempre desiderato lavorare alla Disney, e lo dicevo sin da quando frequentavo il liceo. Il padre di un amico lavorava a Disneyland e mi disse, 'Posso farti fare un colloquio allo studio; conosco Eric Larson'. Ho fatto il colloquio… e ora sono qui. Quindi, invito sempre a urlare il proprio desiderio ad alta voce e a far sapere a tutti cosa si vuole".

Anche Asha, la protagonista della storia, sembra essere d'accordo con le parole del regista, anche se sceglie di cantare il suo desiderio alle stelle. Per la diciassettenne, i desideri sono tutto - infatti, sono il fondamento del suo regno. "Asha ama Rosas," ha spiegato la coregista Fawn Veerasunthorn. "È cresciuta lì, è tutto ciò che conosce. Ed è piuttosto magico. È un luogo in cui i sogni possono letteralmente e magicamente avverarsi."

Isola fantastica situata al largo della Penisola Iberica, Rosas è la casa di una comunità molto unita guidata dal Re Magnifico. "Persone da tutto il mondo vanno lì per consegnare i loro desideri a questo meraviglioso re che promette di custodire i loro sogni," ha sottolineato Buck. "Non devono preoccuparsi di nulla perché un giorno esaudirà quei desideri”.

Tuttavia, il Re Magnifico non è del tutto altruista. Non solo gode del suo ruolo nel concedere desideri, ma gode anche del controllo degli stessi: è lui solo a decidere quali desideri esaudire e quali no. Ha evidenziato la coregista Fawn Veerasunthorn: "Asha scopre che tutti i desideri che per Re Magnifico sono troppo grandi, ambiziosi o lontanamente minacciosi non verranno esauditi. Ciò significa che c'è un numero molto grande di persone a Rosas che non vedranno mai realizzati i loro sogni, e la parte più triste è che non sanno nemmeno cosa si stanno perdendo. Quando Asha scopre questa dura verità su Magnifico e sui desideri di tutti, non può solo starsene lì a guardare senza fare nulla. È allora che esprime il suo desiderio a una stella".

Il desiderio straordinario di Asha - consegnato in una canzone - richiama involontariamente una singola stella nota semplicemente come Star. "Star è questa palla di energia che incarna la speranza, la luce, l'ottimismo, la creatività e l'immaginazione - tutto ciò che Walt Disney rappresenta tutti noi", ha annotato Buck.

Il produttore Peter Del Vecho ha fatto notare come, a differenza del Re Magnifico, il nuovo amico di Asha non esaudisce desideri - almeno non nel modo in cui si potrebbe pensare. "Star non ha tutte le risposte. Rappresenta la possibilità e la gioia. Non è un personaggio che scende e risolve le cose, ma piuttosto ispira Asha a pensare diversamente".

Asha, una nuova eroina

Asha, la protagonista del film Disney Wish, è una diciassettenne idealista e sveglia che ama la sua famiglia e la sua comunità. Ed è anche una delle prime persone che la gente vede non appena arriva sull’isola di Rosas, piena di speranze e sogni. “Asha è piena di vita”, ha raccontato il regista Chris Buck. “Mostra a tutti con orgoglio il luogo incredibile in cui è cresciuta, quel luogo che si dice che realizzi ogni desiderio e sogno. Crede molto in ciò e, proprio per questo, non potrà non essere determinata a far la cosa giusta quando scopre i reali piani di Re Magnifico”.

La scoperta, ovviamente, rimette in discussione ogni suo punto fermo. Asha potrebbe ignorare la verità e cercare di conviverci ma non sarebbe da lei. È talmente forte il desiderio di provare ad aiutare gli altri che non esita pian piano a trasformarsi in quella leader che nemmeno lei sapeva di essere. “Asha non si è mai vista come una leader, anche se ha tutte le caratteristiche intrinseche per esserlo”, ha aggiunto Buck. “Per lei, conta fare ciò che ritiene giusto non solo per sé ma per tutti. Ed è questo che la trasforma in una sorta di attivista”.

