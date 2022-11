Willow: Su Disney+ la serie tv che prosegue le avventure di un film cult

W illow è stato un film cult per molte generazioni: ora una serie tv su Disney+ ne prosegue le avventure tra magia, fantasy, pericoli, nani e principesse.

Arriva il 30 novembre su Disney+ la serie tv Willow, basata sull’omonimo film fantasy prodotto da George Lucas del 1988. La storia era iniziata quando Willow, un aspirante stregone interpretato da Warwick Davis, si ritrova a dover proteggere la neonata imperatrice Elora Danan e a sconfiggere la malvagia regina Bavmorda nel regno di Andowyne.

A distanza di anni, la serie tv Disney+ Willow ci riporta nuovamente ad Andowyne quando le forze del male scendono sul regno di Tir Asleen, governato dalla regina Sorsha (Joanne Whaley), e rapiscono uno dei suoi figli, il principe Airk (Dempsey Bryk). La principessa Kit (Ruby Cruz) intraprende allora una pericolosa missione per salvare il fratello con un’improbabile compagnia di eroi (Ellie Bamber, Erin Kellyman, Tony Revolori e Amar Chada-Patel) senza però particolar successo. L’unico che potrà salvare Andowyne ancora una volta dalle tenebre sarà Willow.

Il sequel di un cult

Era il 1988 quando Ron Howard dirigeva Willow, il film da cui ora è tratta la serie tv Disney+. La storia presentava personaggi originali nati dalla mente di George Lucas e proponeva il racconto di come un improbabile eroe e una bambina sconfiggessero una malvagia regina. Da allora, il film è diventato un piccolo cult capace di accrescere la sua fama in maniera generazionalmente trasversale.

“Nel corso degli anni Willow è stato uno dei titoli di cui la gente ha continuato a chiedere un sequel”, ha dichiarato Ron Howard, produttore esecutivo della serie tv Disney+. “In molti sono cresciuti amando quel mondo e quei personaggi e George Lucas ha sempre avuto in mente l’idea di continuarne le avventure in televisione, tanto che ne abbiamo discusso diverse volte”.

“Quando è arrivata la proposta di Disney+ per fare una serie tv basata su Willow, non abbiamo avuto dubbi”, ha aggiunto Howard. “Era arrivato il momento di proporre una nuova avventura”. E a pensare alle nuove storie di Willow ha provveduto uno degli sceneggiatori più apprezzati degli ultimi decenni, Jonathan Kasdan: “Amo Willow sin da quando ero bambino”, ha commentato. “Avevo otto o nove anni quando sono andato a vedere il film al cinema e non riesco a spiegare quale profondo impatto ha avuto sulla mia immaginazione. Il film era un perfetto mix di epica, fantasy, avventura, magia e commedia. Tutti aspetti che ho voluto ora rispettare con la mia storia”.

Nello scrivere la serie tv, Kasdan ha voluto esplorare nuovi argomenti e porre mote nuove domande rispetto al film. “Il tempo intercorso porta alla più grande delle domande: cosa è successo dalla fine del film a ora? E la risposta si trova nella serie tv e nei suoi nuovi scenari. Il paesaggio non è più quello del film: si va dai deserti alle giungle, passando per castelli infestati. Ma non sarà la sola grande novità”.

Il poster della serie tv Disney+ Willow.

Una nuova generazione di eroi

Willow, la nuova serie tv targata Disney+, presenta un talentuoso gruppo di attori, un mix perfetto di volti emergenti e professionisti navigati, alcuni dei quali presenti anche nel film del 1988. Warwick Davis torna a interpretare i panni di Willow Ufgood, lo stregone nano che ha già salvato una volta Andowyne. “Avevo 17 anni all’epoca del film”, ha sottolineato l’attore. “È chiaro che ora ho alle spalle molta più esperienza, anche di vita, e comprendo meglio le motivazioni che spingono il mio personaggio ad agire”.

Joanne Whaley torna a interpretare Sorsha, la regina di Tir Asleen nota per la sua bellezza e compostezza ma anche per le sue abilità come guerriera. “Quando ho girato il film, ero una delle poche donne con un ruolo di potere così forte: all’epoca, non c’erano molti personaggi femminili potenti sullo schermo”, ha annotato l’attrice. “Sorsha è fantastica perché è semplicemente se stessa. Non cerca di essere qualcun altro e fa tutto ciò che ama. Ammiro la sua concretezza”.

Ellie Bamber veste i panni di Dove. Bella, innocente e ingenua cameriera che lavora nel castello di Tir Asleen, Dove mostrerà di essere anche tenace e piena di risorse. “Dove lavora in cucina per tirare avanti ma sin da subito abbiamo la sensazione che non abbia trovato davvero la sua strada”, ha precisato Ron Howard. “Su di lei, però, scopriremo cose piuttosto sorprendenti e che alzano l’asticella del pericolo nella battaglia contro il male”.

Ruby Cruz impersona Kit, giovane principessa tanto vivace quanto ostinata che pensa di essere più resiliente di quanto invece non sia, mentre Airk, il gemello di Kit, ha il volto di Dempsey Bryk. Bello, donnaiolo e sicuro di sé, Airk si scontra spesso con la sorella ma in fondo non potrebbero mai fare a meno l’uno dell’altra, guardandosi le spalle a vicenda.

Jade, la migliore amica di Kit, è supportata da Erin Kellyman. Lavora nelle scuderie del castello, è un abile spadaccina e sogna di diventare un cavaliere. Insieme a Dove fa parte della squadra che Kit mette insieme per tentare di salvare Airk. E del gruppo fanno parte anche Graydon, il giovane sensibile, intelligente ma socialmente imbarazzante con le fattezze di Tony Revolori, e Boorman, il guerriero dal passato discutibile giocato da Amar Chadha-Patel.

Ma non sono i soli nomi che compongono la serie tv Disney+ Willow. In ruoli più o meno importanti recitano anche gli attori Christian Slater, Hannah Waddingham, Annabelle Davis, Graham Hughes e Kevin Pollack.

Willow: Le foto della serie tv 1/29 2/29 3/29 4/29 5/29 6/29 7/29 8/29 9/29 10/29 11/29 12/29 13/29 14/29 15/29 16/29 17/29 18/29 19/29 20/29 21/29 22/29 23/29 24/29 25/29 26/29 27/29 28/29 . 29/29 PREV NEXT