Will & Harper: Un film Netflix in sostegno delle persone trans

A rriva su Netflix il racconto della bella amicizia tra l’attore Will Ferrell e la sceneggiatrice Harper Steele alle prese con il suo percorso di transizione di genere. Insieme affrontano un viaggio fino al cuore dell’America più bigotta e conservatrice.

Netflix propone dal 27 settembre il film Will & Harper. Diretto da Josh Greenbaum, il film Netflix Will & Harper è stato presentato al Sundance prima e Festival di Toronto dopo e ha per protagonisti Will Ferrel e Harper Steele.

Circa 30 anni fa, Will Ferrell entrò nel cast del popolare programma televisivo Saturday Night Live, più o meno nello stesso periodo in cui Harper Steele venne assunta come sceneggiatrice. I due diventarono stretti collaboratori, con Steele che scrisse molti dei personaggi e degli sketch più iconici di Ferrell. La loro collaborazione professionale e creativa si trasformò in un'amicizia decennale e, quando Ferrell scoprì che la sua cara amica stava facendo coming out come donna trans, i due intrapresero un viaggio attraverso il paese per affrontare questa nuova fase della loro relazione.

Ed è così inizia che la storia del film Netflix Will & Harper. "Siamo entusiasti di come il pubblico ha accolto il film con entusiasmo al Sundance," ha dichiarato Greenbaum. "È un film sul potere dell'amicizia e dell'accettazione, che speriamo possa contribuire a cambiare la cultura e ad abbattere i pregiudizi".

Il sostegno di un amico

Toccante documentario del regista Josh Greenbaum (noto per Barb e Star vanno a Vista Del Mar), il film Netflix Will & Harper segue gli ex alunni del Saturday Night Live Will Ferrell e Harper Steele mentre attraversano gli Stati Uniti in auto dopo l'annuncio di Steele della sua transizione. Sia come ritratto di un'amicizia duratura, sia come resoconto sulle attitudini contemporanee nei confronti della comunità trans, Will & Harper reinventa il road movie per un'epoca di cambiamento e empowerment.

Ferrell e Steele si sono incontrati nel 1995 nel loro primo giorno di lavoro al SNL, dove hanno scoperto un’immediata sintonia comica. Il loro legame personale si è approfondito nei decenni successivi. Quando Steele ha fatto coming out come persona trans, temeva che la notizia potesse alienare coloro che la circondavano. Ferrell le ha invece dichiarato il suo sostegno incondizionato, pur preoccupandosi di poter dire o fare qualcosa di offensivo senza volerlo.

Il duo ha poi deciso che un viaggio on the road avrebbe potuto essere un ottimo modo per rafforzare la loro amicizia e fare un sondaggio su cosa significhi essere transgender nella cultura fortemente divisa di oggi. Il loro viaggio di 16 giorni, raccontato nel film, inizia a New York, dove rivisitano il loro ex quartier generale al 30 Rock e si riuniscono con vecchi amici come Seth Meyers e Tina Fey. Da lì, partono per Washington, DC, e per il cuore dell'America, comprese gli stati che hanno recentemente imposto restrizioni alle cure di affermazione di genere.

Pur sostenuto da umorismo e calore, Will & Harper trasmette un messaggio urgente riguardo alle sfide sobrie che le persone trans devono ancora affrontare. In tempi precari, l'amore di un amico può fornire parte della forza necessaria per andare avanti.