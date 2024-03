La strana ma curiosa storia vera del nuovo film con Olivia Colman

I l film Wicked Little Letters è la divertente commedia inglese che, a partire da una straordinaria ma surreale vera storia legata a delle lettere anonime, parla di empowerment femminile, gender gap e pregiudizi.

Arriva al cinema il 18 aprile, grazie a BiM Distribuzione, Wicked Little Letters, il nuovo film della regista Thea Sharrock. Presentato in anteprima internazionale al Toronto Film Festival. Il film Wicked Little Letters è interpretato da Olivia Colman, Jessie Buckley, Timothy Spall, Malachi Kirby, Eileen Atkins e Anjana Vasan.

Basato su una simpatica e strana storia vera, ci porta nell’Inghilterra degli anni Venti, quando i residenti di una piccola cittadini sono sconvolti dalle piccole e malvagie lettere anonime che ricevono. In particolar modo, la trama si concentra su due vicine di casa: Edith Swan (Olivia Colman), profondamente conservatrice, e la turbolenta migrante irlandese Rose Gooding (Jessie Buckley).

Quando Edith e gli altri residenti iniziano a ricevere lettere piene di parolacce e involontariamente esilaranti, la sboccata Rose viene accusata del crimine. Le lettere anonime suscitano scalpore a livello nazionale e ne consegue un processo. Tuttavia, quando le donne della città, guidate dall’agente di polizia Gladys Moss (Anjana Vasan), iniziano a indagare sul crimine, sospettano che qualcosa non va e che Rose potrebbe non essere la colpevole.

La trama del film

Nell’Inghilterra degli anni Venti, uno scandalo sconvolge il grazioso paese marittimo di Littlehampton. Gli abitanti hanno iniziato a ricevere lettere anonime, piene di parolacce e frasi scandalose. Chi le sta scrivendo e come possono essere fermate? È l’incipit interessante del film Wicked Little Letters, che promette di essere molto più di una semplice commedia degli equivoci.

Edith Swan (Olivia Colman) — pia e rispettata (seppur non particolarmente amata) — è una degli abitanti del posto. Le lettere la prendono di mira facendo ricordo a un linguaggio più che colorito e, quando cominciano ad accumularsi, il suo autocratico padre, Edward (Timothy Spall), che cita le Scritture, insiste affinché il colpevole venga trovato. Con le forze dell’ordine che indagano riluttanti, Edith propone una sua personalissima teoria: la mittente potrebbe essere la sua vicina, Rose (Jessie Buckley).

Arrivata in paese dall’Irlanda dopo la guerra, Rose vive con la figlia Nancy e il nuovo compagno Bill (Malachi Kirby). E, soprattutto, è l’opposto di Edith: rumorosa, sfacciata, amante degli alcolici e del ballo, e senza alcuna intenzione di scusarsi per chi è e cosa fa. Quando la polizia la arresta per il caso delle lettere, presumendone la sua colpevolezza a causa del suo “carattere morale poco rigido”, la cosa non va giù alla poliziotta Gladys Moss (Anjana Vasan). Sebbene i suoi superiori siano poco propensi ad ascoltarla, Gladys raduna un gruppo di volontarie, improbabili ma piene di risorse, per arrivare in fondo al mistero.

Quello che inizia come una commedia sul moralismo si trasforma così in una profonda dichiarazione sui limiti sociali oppressivi intorno al comportamento delle donne e sulle possibili tragiche conseguenze.

Le due protagoniste

La relazione tra Edith e Rose è uno degli assi portanti del film Wicked Little Letters. Era, quindi, cruciale che le due attrici chiamate a interpretarle, Olivia Colman e Jessie Buckley (già in coppia nel film La figlia oscura), fossero realmente consapevoli delle circostanze che avevano plasmato quelle personalità così forti.

“Edith vive con i suoi genitori ed è la più piccola di un mucchio di fratelli. Non è mai uscita di casa e non abbandonerà mai i suoi genitori”, ha sottolineato Colman. “Dorme ai piedi del letto dei suoi genitori, il che è un po’ strano, e gli Swan sentono tutto ciò che succede nella casa di Rose, la sua vicina di casa. Edith è una donna molto devota, una brava cristiana che legge la Bibbia in ogni momento”.

Rose, al contrario, è molto diversa, anche se è anch’essa una donna complessa. “È irlandese, madre di una bambina e ha un fidanzato molto attraente”, ha spiegato Buckley. “È una donna molto dinamica, che vive la vita al massimo. Le piace andare al pub, giocare, fumare, bere… E tutto questo scandalizza Edith, che conduce una vita molto monastica”.

Queste due donne iniziano a instaurare un’amicizia quando Edith racconta a Rose le usanze del suo piccolo villaggio di mare. “Credo che trovino delle compatibilità e si vedano riflesse in certi comportamenti che vorrebbero adottare”, ha aggiunto Buckley. “Ad esempio, a Rose piace la dolcezza di Edith perché vorrebbe essere più affettuosa. Ma ci sono anche caratteristiche di Rose, come la sua noncuranza e stravaganza, che piacciono a Edith, che vorrebbe osare essere così”.

