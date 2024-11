Wicked: Tutta la magia delle streghe di Oz nel film con Ariana Grande

P ronti a scoprire la verità mai raccontata sul mondo di Oz? Amicizia, potere, e i segreti di una strega che cambierà per sempre il nostro concetto di bene e male nel film più atteso della stagione.

Wicked, al cinema dal 21 novembre grazie a Universal Pictures, racconta la storia mai svelata delle streghe di Oz, incentrandosi sull'incontro e sull'evoluzione del rapporto tra Elphaba, una giovane emarginata per il colore verde della pelle e dotata di poteri magici unici, e Glinda, una ragazza popolare e ambiziosa. Le due si incontrano all'Università di Shiz, stringono un'amicizia complessa e intraprendono percorsi di vita opposti. Attraverso eventi drammatici e decisioni cruciali, Elphaba diventa la Perfida Strega dell’Ovest, mentre Glinda abbraccia il ruolo di Buona Strega del Nord.

Il film Wicked esplora temi universali come il pregiudizio, l’amicizia, il potere e il coraggio di essere sestessi, immergendo il pubblico in una Oz mai vista prima. La forza di un'opera risiede nella capacità di creare personaggi memorabili e di esplorare temi che risuonano con il pubblico: quando i personaggi sono delineati con profondità psicologica e i temi sono trattati con autenticità e complessità, si genera una sinergia che dà vita a un’esperienza narrativa potente e duratura.

Ed è il caso di Wicked, in cui ogni elemento contribuisce a creare una connessione emotiva e intellettuale con l’opera, che trascende il semplice intrattenimento, invitando a ricordarci ciò che significa essere vivi. Wicked non solo reimmagina il regno di Oz, ma lo arricchisce di sfumature emotive e narrative. I personaggi, con le loro lotte e connessioni, emergono come simboli universali di accettazione, amicizia e sacrificio, rendendo questa storia unica un ponte tra il fantasy e le complesse realtà dell’esperienza umana.

I personaggi principali

Il film Wicked si propone come un’esplorazione innovativa delle vicende e delle dinamiche emotive dei personaggi del mondo di Oz, partendo dall’incontro tra due protagoniste indimenticabili: Elphaba e Glinda. L’inaspettata amicizia tra queste due giovani donne, apparentemente agli antipodi, è il cuore pulsante della storia. Elphaba, emarginata a causa della sua pelle verde e del misterioso potere che non comprende appieno, è interpretata con intensità e grazia da Cynthia Erivo. Il suo percorso di scoperta e accettazione di sé si intreccia con quello di Glinda, giovane privilegiata e ambiziosa, portata in scena da Ariana Grande con una miscela di leggerezza e profondità emotiva.

Elphaba rappresenta la sfida contro il conformismo e la lotta per la giustizia, incarnando un simbolo di diversità che spinge a interrogarsi su cosa significhi essere "cattivi". Glinda, invece, pur apparentemente superficiale, si rivela una figura complessa, costretta a confrontarsi con il significato dell’empatia e del vero coraggio. La chimica tra Erivo e Grande traspare non solo nella narrazione, ma anche nella loro rappresentazione di brani iconici come For Good e Defying Gravity, momenti che segnano tappe cruciali nelle vite dei personaggi.

Attorno a loro si muovono figure altrettanto affascinanti. Il Mago di Oz, impersonato da Jeff Goldblum, è una presenza enigmatica, un leader apparentemente benevolo ma circondato da un’aura di ambiguità. Goldblum dona al personaggio un’energia magnetica, rendendolo al contempo affabile e temibile. Madame Morrible, la potente Decana degli Studi di Stregoneria, è incarnata da Michelle Yeoh con eleganza e autorevolezza. La sua relazione con Elphaba è sfaccettata, oscillando tra il sostegno e l’opportunismo.

Jonathan Bailey dà vita a Fiyero, principe ereditario e spensierato interesse amoroso, il cui carisma cela una profondità che emerge gradualmente nel corso della narrazione. Accanto a lui, Ethan Slater interpreta Boq, un personaggio dal cuore tenero intrappolato in un triangolo amoroso con Nessarose, la sorella di Elphaba. Quest’ultima, portata sul grande schermo dalla debuttante Marissa Bode, è un esempio di dolce vulnerabilità che si evolve in una determinazione feroce.

Gli abitanti di Oz non sono solo personaggi secondari, ma veri e propri rappresentanti delle diverse culture di questa terra fantastica. Dai Mastichini agli studenti dell’Università di Shiz, ognuno di loro contribuisce a rendere il mondo di Wicked vibrante e credibile. La diversità dei costumi, disegnati da Paul Tazewell, e l’attenzione ai dettagli scenografici danno ulteriore profondità a questi personaggi, ampliando il mondo immaginario di Oz.

Amicizia e tradimento

Il film Wicked si sviluppa attorno a temi universali e complessi che, attraverso la magia e l’incanto del mondo di Oz, esplorano profondamente le dinamiche umane e sociali. Uno dei principali aspetti trattati è il concetto di amicizia. La relazione tra Elphaba e Glinda rappresenta il fulcro emotivo della storia, ponendo l’accento sulla possibilità di formare legami profondi nonostante le differenze superficiali e le pressioni esterne. Le due protagoniste, così diverse nel carattere e nei valori, scoprono che la loro connessione va oltre le prime impressioni e gli stereotipi, trasformando la loro amicizia in una forza di crescita e cambiamento.

Accanto a questo, emerge con forza il tema dell’identità. La narrazione segue il viaggio di Elphaba verso l’accettazione di sé stessa, con il suo caratteristico colore verde della pelle che diventa un simbolo delle differenze che spesso ci separano. La sua lotta per abbracciare il proprio essere e trovare un posto nel mondo risuona con chiunque abbia mai sentito di non appartenere. In parallelo, Glinda affronta il suo personale percorso di scoperta, mettendo in discussione il valore delle ambizioni superficiali e della popolarità per abbracciare un’identità più autentica.

Il film esplora anche il tema del poteree delle sue insidie. Attraverso il Mago di Oz e Madame Morrible, viene mostrata la natura corruttiva del potere e la manipolazione che può derivarne. Il film non si limita a presentare il potere come un elemento negativo: Elphaba, pur scoprendo le sue straordinarie abilità, deve imparare a gestirle responsabilmente, rappresentando una controparte morale e consapevole rispetto agli antagonisti.

L’oppressione è un altro tema centrale, con la discriminazione degli Animali parlanti che diventa una metafora per i pregiudizi e le ingiustizie del mondo reale. La loro emarginazione, che si traduce in una perdita di diritti e dignità, serve a sottolineare l’importanza di lottare contro le ingiustizie sociali. Questo tema si intreccia con la lotta di Elphaba, che, nonostante la sua posizione di outsider, sceglie di difendere gli oppressi e di agire contro il sistema.

Un altro elemento significativo è la riflessione sul bene e il male. Il film Wicked mette in discussione le tradizionali categorizzazioni morali, mostrando come le azioni e le intenzioni dei personaggi siano spesso ambigue e influenzate dal contesto. Elphaba, etichettata come "malvagia" dalla società, è in realtà una figura complessa e morale, mentre chi appare "buono" spesso nasconde motivazioni egoistiche.

Infine, il tema del cambiamento e della trasformazione permea tutta la storia. Dai rapporti personali alle strutture di potere, Wicked evidenzia come il cambiamento sia inevitabile e spesso necessario. La crescita personale di Glinda ed Elphaba, così come le loro scelte che alterano il destino di Oz, sottolineano la possibilità di evolvere e trovare un nuovo equilibrio, anche in un mondo pieno di conflitti e contraddizioni.

