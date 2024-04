I l caso Jennifer Pan è al centro di What Jennifer Did, un film documentario su Netflix destinato a fare scalpore per la storia raccontata. La ragazza infatti è accusata di aver architettato l’omicidio dei genitori per coprire la sua rete di bugie e inganni.

Netflix propone dal 10 aprile il film What Jennifer Did: Il caso Jennifer Pan, un documentario diretto da Jenny Popplewell. Il film Netflix What Jennifer Did: Il caso Jennifer Pan ripercorre e ricostruisce un crimine violento che ha scosso una tranquilla cittadina canadese quando alcuni misterioso intrusi sono entrati nella casa di una famiglia di immigrati vietnamiti terrorizzandoli e lasciando come una testimone la figlia traumatizzata.

I vicini e gli amici descrivono la famiglia come ospitale, generosa e dedita al lavoro... perché è successo proprio a loro? La regista Jenny Popplewell usa filmati di interrogatori della polizia e testimonianze delle persone coinvolte per portare alla luce una rete di fatti complessi che nessuno si aspettava.

8 novembre 2010

La notte dell'8 novembre 2010 è arrivata una frenetica chiamata al 911 da un’abitazione in Ontario, Canada. La chiamante, una giovane donna di nome Jennifer Pan, ha raccontato agli operatori che si trovava in casa con i suoi genitori quando degli uomini armati hanno fatto irruzione nell'abitazione e hanno richiesto del denaro. Jennifer ha detto che gli intrusi l'hanno legata, hanno sparato a entrambi i suoi genitori e sono fuggiti. Mentre Jennifer implorava l'operatore di inviare aiuto, suo padre, Huei Hann, si sentiva in sottofondo: era sopravvissuto alla sparatoria e aveva bisogno di cure mediche urgenti. Sua madre, Bich Ha, invece, era morta sul colpo.

Inizialmente, i Pan sembravano essere le vittime casuali di una mortale invasione domestica, un'anomalia scioccante nel loro tranquillo quartiere residenziale. Ma man mano che emergevano più dettagli, diventava chiaro che Jennifer sapeva più di quanto volesse ammettere riguardo a quello che era successo quella notte. What Jennifer Did: Il caso Jennifer Pan, il film documentario disponibile su Netflix, rivisita quella terribile notte, affidandosi a filmati degli interrogatori della polizia e a nuove interviste con detective e amici della famiglia Pan per avvicinarsi alla verità.

Il poster originale del film Netflix What Jennifer Did: Il caso Jennifer Pan.

La verità sul caso

Al momento del crimine, Jennifer Pan, al centro del film documentario Netflix What Jennifer Did: Il caso Jennifer Pan, viveva a casa con i suoi genitori. Per anni, aveva evitato la loro delusione mentendo sui suoi successi, inclusa la sua ammissione al college. Aveva detto ai suoi genitori che stava studiando per diventare farmacista, e aveva anche falsificato un diploma per completare l'inganno. Un amico di liceo di Jennifer, Daniel Wong, aveva avuto problemi con la droga e aveva un precedente penale. I due si frequentavano, ma i Pan non avevano mai approvato la relazione e, quando scoprirono che Jennifer aveva mentito sul fatto di frequentare il college, le vietarono di trascorrere del tempo con Wong.

Furiosa per le restrizioni imposte dai suoi genitori, Jennifer alla fine prese misure drastiche e scioccanti: reclutò Wong per aiutarla ad organizzare un complotto per assassinare i suoi genitori. L'omicidio doveva sembrare il risultato di una rapina finita male, con Jennifer nel ruolo di testimone impotente. Tre sicari (David Mylvaganam, Lenford Crawford e Eric Carty) entrarono nella casa dei Pan, spararono mortalmente a Bich Ha e ferirono gravemente Huei Hann.

Gli investigatori della polizia divennero consapevoli che Jennifer aveva tessuto una rete di bugie negli anni che precedevano l'invasione domestica, ma dopo l'omicidio di sua madre e con suo padre in coma, inizialmente era l'unica testimone degli eventi dell'8 novembre. Tutto cambiò quando suo padre uscì dal coma e raccontò alla polizia che sua figlia sembrava conoscere le persone che avevano fatto irruzione in casa loro.

Nel suo terzo interrogatorio con la polizia locale, Jennifer confessò infine di aver assoldato gli assassini e di aver lasciato la porta di casa sbloccata, anche se sostenne di aver in realtà organizzato che fosse lei, e non i suoi genitori, l'obiettivo dei sicari. Tuttavia, i detective scoprirono che questo era in realtà il secondo tentativo di Jennifer di organizzare un omicidio su commissione: dieci mesi prima, aveva chiesto a un'altra conoscenza di uccidere i suoi genitori.

Dove si trova ora Jennifer Pan?

Huei Hann Pan ha testimoniato per l'accusa nel processo per omicidio del 2014 di sua figlia, concluso con la condanna all'ergastolo con la possibilità di libertà condizionale dopo 25 anni. Anche Wong, Mylvaganam e Crawford hanno ricevuto una pena all'ergastolo con la possibilità di libertà condizionale dopo 25 anni. Il procedimento verso Carty è stato dichiarato nullo ma nel dicembre 2015 l’uomo ha ricevuto una condanna a 18 anni dopo essersi dichiarato colpevole: è morto in carcere nel 2018.

A Jennifer è stato ordinato dal tribunale di non avere ulteriori contatti con la sua famiglia. Attualmente è in prigione, sebbene continui a sostenere la sua innocenza. Nel maggio 2023, la Corte d'Appello per l'Ontario ha chiesto la revisione del processo avanzando l’ipotesi di omicidio di secondo grado o di omicidio colposo, e ha annullato le condanne per omicidio di primo grado per Jennifer, Wong, Crawford e Mylvaganam. La Corte Suprema del Canada sta attualmente decidendo se riaprire o meno il caso.