Su Netflix un documentario ripercorre i quattro incredibili e leggendari anni degli Wham!

N etflix propone il film Wham!, un documentario che racconta ai giovani di oggi chi sono stati George Michael e Andrew Ridgeley attraverso filmati inediti, interviste mai viste e immagini commoventi. Ne viene fuori prima di tutto il ritratto di una grande amicizia tra due adolescenti.

Arriva sul Netflix dal 5 luglio il film Wham!, un documentario dedicato all’omonimo gruppo musicale che ha segnato più di una generazione. Diretto da Chris Smith, offre un accesso senza precedenti agli archivi personali di George Michael e Andrew Ridgeley, contenenti incredibili filmati inediti e interviste amatoriali mai viste prima per seguire l’incredibile percorso che ha portato i due amici dai banchi di scuola alla gloria.

La trama del film

Il film Netflix Wham! comincia nel 1982 quando i migliori amici George Michael e Andrew Ridgeley, ancora adolescenti, partono alla conquista del mondo come gli Wham!. Dopo un ultimo concerto al Wembley Stadium nel giugno 1986, l'impresa è compiuta. Ecco l'incredibile storia di come hanno dominato le classifiche mondiali in soli quattro anni con canzoni pop classiche e intramontabili, raccontata per la prima volta da loro stessi. Un successo dopo l'altro: Club Tropicana, Wake Me Up Before You Go Go, Freedom, I’m Your Man e naturalmente Last Christmas.

Un successo travolgente li ha portati a essere il primo gruppo pop occidentale a suonare in Cina, in un periodo storico che ha immortalato e celebrato non solo la loro giovinezza, ma anche quella dei milioni di fan che li adoravano. Il film documentario original Netflix Wham! cattura quell'epoca magica e la fa rivivere ancora una volta.

Il poster del film Netflix Wham!.

Quattro indimenticabili anni

Quando è esploso sulla scena musicale nel 1982, il duo degli Wham! ha scalato rapidamente le classifiche con una ricetta alquanto semplice: gli adolescenti George Michael e Andrew Ridgeley hanno infatti forgiato la loro identità musicale vivace tenendo come punti di riferimento il soul, il funk e la voglia di divertirsi. A più di quarant’anni da allora, il fascino del duo rimane inalterato così come lo rimane quello delle loro canzoni.

A cercare di mantenerne viva la memoria, dopo l’improvvisa scomparsa di George Michael, è stato Andrew Ridgeley che nel 2019 ha dato alle stampe un libro di memorie, Wham! George & Me, diventato un best seller in mezzo mondo. Dopo essere stato contattato da uno studio hollywoodiano per un film biografico sul duo e aver visto il successo del film Last Christmas, Andrew ha deciso che era giunto il momento di raccontare la storia degli Wham! ai ragazzi più giovani. “Gli Wham! rappresentano la vitalità della giovinezza e della vita”, ha commentato Ridgeley. “Sono rimasto sorpreso dal numero dei giovani che ho incontrato durante il tour promozionale del libro, venuti ad ascoltarmi con i loro genitori o da soli. Adolescenti ma anche ragazzini molto più piccoli nei cui occhi era possibile vedere la gioia e l’eccitazione che la musica trasmetteva loro”.

Tenendo a mente l’esperienza, Ridgeley si è rivolto a un suo caro amico, Simon Halfon, colui che ha anche disegnato le copertine dei dischi da solista di George Michael. Noto per aver prodotto Supersonic, il documentario sull’ascesa degli Oasis, Halfon ha così cominciato a pensare a quello che sarebbe diventato il film Netflix Wham!, un resoconto definitivo e ufficiale sulla straordinaria carriera del duo.

“La penultima volta che ho visto George è stato nel settembre antecedente alla sua morte”, ha ricordato Halfon. “Abbiamo trascorso insieme una serata a casa sua a Goring. Supersonic non era ancora uscito ma avevo con me una copia lavoro. Gli ho fatto vedere il film, è rimasto sbalordito e si è emozionato nel vedere che legame potesse intercorrere tra un artista e il suo pubblico. Motivo per cui non ho dubbi che avrebbe potuto piacergli un film del genere anche sugli Wham!: una celebrazione senza tante elucubrazioni o rivelazioni scioccanti”.

“Questa è la storia del tutto ottimista su come due ragazzi che erano grandi amici di scuola hanno vissuto un incredibile periodo di quattro anni”, ha aggiunto John Battsek, produttore del film Netflix Wham!. “In un certo senso, hanno vissuto tutto quello che sognano molti ragazzi delle scuole, che desiderano o giocare a calcio o suonare in una band con il loro miglior amico. Ecco perché per noi è stato importante raccontare la loro amicizia in maniera positiva: è stata l’ingrediente magico che ha reso la loro musica immortale”.

“Fino a quando non ho cominciato a lavorarci, non capivo quanto fosse profonda e ricca la storia degli Wham!”, ha fatto eco il regista Chris Smith. “Quello che Andrew e George hanno affrontato è stato un viaggio incredibile che ha a che fare con la natura temporale della giovinezza. Possiamo paragonarlo a un fiore: non importa quanto sia bello, avrà sempre una finestra limitata di vita. E loro sono riusciti a creare qualcosa che riguardava la giovinezza e che di per sé doveva finire: gli Wham! non sarebbero mai diventati di mezza età”.

Dopo aver scalato le classifiche sin dal primo singolo, Young Guns del 1982, gli Wham! sono diventati il primo gruppo britannico degli anni Ottanta ad avere tre hit al numero uno delle classifiche britanniche e statunitensi. Ma, dopo quattro anni ai vertici della musica mondiale, hanno salutato il loro pubblico con un concerto d’addio, The Final, tenuto al Wembley Stadium nel giugno 1986. “Era la giusta conclusione del nostro percorso”, ha spiegato Ridgeley. “Non ci siamo divisi e non abbiamo litigato: abbiamo semplicemente dato un finale a quell’esperienza che ha visto George Michael trasformarsi in uno dei più grandi cantautori della scena inglese”.

