Wendell & Wild: Una ragazzina, due diavoli e un’avventura folle nel film Netflix

N etflix propone il film in stop motion Wendell & Wild, un’avventura fantasy con al centro un’adolescente e tanti temi importanti.

Wendell & Wild è il nuovo film animato proposto da Netflix a partire dal 28 ottobre. Nato dal duo composto dal regista Henry Selick e dal produttore Jordan Peele, Wendell & Wild racconta la storia di due fratelli diavoli, Wendel e Wild. I due reclutano Kat Elliot, un’adolescente carica di sensi li colpa, affinché li aiuti a raggiungere il mondo dei vivi.

Tuttavia, ciò che Kat chiede in cambio proietta i due fratelli in un’avventura comica e bizzarra senza pari. Wendell & Wild è dunque un fantasy animato che sfida le leggi della vita e della morte. Il tutto raccontato tramite l’arte della stop motion: perfetto per la notte di Halloween!

L’animazione in stop motion

Wendell & Wild, il film targato Netflix, mischia personaggi eccentrici e colpi di scena epici e fantasiosi al tempo stesso. I protagonisti sono una coppia di fratelli, due diavoli condannati a prendersi cura dello scalpo del padre Buffalo Belzer, spruzzando crema per capelli in ognuno dei suoi follicoli come punizione.

È assaggiando di nascosto la crema che Wild scopre come questa scateni anche le allucinazioni di un’orfana dai capelli verdi di nome Kat. Trasferitasi di recente dal sistema di giustizia minorile a una fatiscente scuola cattolica, Kat lotta con il senso di colpa relativo alla morte dei genitori e con la sensazione di essere in qualche modo diversa dagli altri.

Realizzato in stop motion, il film Netflix Wendell & Wild nasce dalla mente di Henry Selick, il pioniere dell’animazione responsabile di titoli come The Nighmare Before Christmas e James e la pesca gigante. “Quello che amo di più della stop motion è la possibilità di poter realizzare in miniatura interi universi”, ha dichiarato Selick. “Sono tutti universi realistici e curati in ogni dettaglio, dai costumi alle luci”.

Il poster originale del film Wendell & Wild.

I temi trattati

Oltre al soprannaturale, il film Netflix Wendell & Wild affronta temi come il dolore, l’alienazione, l’incarcerazione di massa, la comunità e la corruzione, tutti visti attraverso lo sguardo di Kat. Sono infatti tanti i problemi che affliggono la protagonista e sono tutti intensamente personali e intrinsecamente politici.

Proprio per via della stratificazione del racconto, Wendell & Wild ha richiesto un lungo periodo di tempo per essere realizzato. “Ci sono voluti anni per curare ogni aspetto e per rendere la storia coesa”, ha affermato Selick. “Avevo scritto il soggetto quando i miei figli, ora adulti, erano ancora bambini. Ma tutto è stato rivisto tempo dopo, quando sono stati coinvolti anche Jordan Peele e Keegan-Michael Key, i due attori che danno la voce ai protagonisti della versione originale. Hanno loro contribuito a portare tutta la loro carica di follia e inventiva alla storia!”.

Una scena del film Wendell & Wild.

L’attenzione alla diversità

All’insaputa di Selick, Jordan Peele ha sempre nutrito una certa passione personale per l’animazione in stop motion tanto che si è specializzato anche in teatro di figura mentre frequentava il college. Motivo per cui si è proposto anche di produrre Wendell & Wild e di lavorare con Selick alla sceneggiatura del film Netflix. Suo è stato il suggerimento di raccontare la storia dal punto di vista di Kat.

Mentre Selick temeva che un film fantasy con al centro una giovane protagonista femminile potesse assomigliare un po’ troppo al suo Coraline e la porta magica, Peele ha insistito sull’importanza di raccontare una storia come quella di Kate. “Voglio aiutarti a fare un film che avrei voluto vedere da bambino, mi ha detto: voglio specchiarmi nei film. Da qui è nata la decisione di rendere Kat afroamericana e con la passione dell’afropunk”, ha ricordato Selick.

Una scena del film Wendell & Wild.

I personaggi principali

Kat non è il solo personaggio autentico e ricco di sfumature. Nel film Netflix Wendell & Wild troviamo anche padre Beats, un prete che farà di tutto per salvare la sua scuola; Raul, un adolescente la cui recente transizione di genere lo ha reso vittima dell’esclusione da parte dei coetanei; e suor Helley, una suora dal passato misterioso.

Scopriamoli insieme.

Kat Elliot

Tredicenne dai capelli verdi, Kat è un’outsider dal tragico passato. È arrivata nella sua nuova scuola per disturbare la pace e far esplodere la musica punk rock, attraverso il pregiato boombox del padre. Attraverso un magico orso giocattolo e suor Helley, Kat scopre di essere più di una semplice ragazzina e di poter invocare i demoni.

Wendell

Fratello maggiore e irascibile di Wild, è la mente “criminale” del duo di diavoli. Sogna insieme al fratello di dire addio alla vita miserabile negli Inferi per far qualcosa di straordinario nella Terra dei Vivi.

Wild

Trasgressore e fannullone, ingoia crema per capelli per “solleticarsi la pancia”. Quando però rivela i suoi piani segreti agli altri demoni, col fratello Wendell si ritrova esiliato nello sterile entroterra degli inferi, con la sola compagnia di un gigantesco insetto.

Suor Helley

Suora dal passato oscuro, è un’insegnante di scienze che stupisce i suoi studenti presentando loro polpi multiforme e piante carnivore.

Buffalo Belzer

È il padre di Wendelle e Wild. Signore degli Inferi e governatore della zona destinata all’anima dei dannati, è cattivo, spaventoso e vanitoso. Ma ha un punto debole nel cuore, grande quanto l’alopecia nella sua testa.

Wilma e Delroy Elliott

Erano i genitori di Kat, morti in un incidente in macchina. Dal padre, Kat ha ereditato la passione per la musica afropunk e un vecchio boombox.

Siobhan

Frequenta la scuola di Kat. Dolce e seria, potrebbe essere considerata una ragazza modello se non nascondesse un’indole ribelle. Con lei, ci sono sempre Sweetie e Sloane.

Padre Bests

Preside della scuola, potrebbe essere disposto a scendere a empi compromessi pur di salvare il suo istituto.

Raul Cocolotl

Artista di talento, è l’unico ragazzo della scuola cattolica per sole ragazze di Kat. Vorrebbe essere amico di Kat ma in un primo momento questa lo tiene a distanza.

Marianna Cocolotl

Single laboriosa e solidale, è la mamma di Raul. Membro del consiglio comunale, lavora come paralegale ed è determinata a scoprire la verità dietro all’incendio del birrificio.

Ingmard e Lane Klaxon

Ricchi costruttori inglesi specializzati in prigioni privati a scuola di lucro, vorrebbero rilevare la scuola per costruire una nuova mostruosità. Sono disposti a tutto, all’insaputa della dolce figlia Siobhan.

Manberg

Bidello della scuola, è un cacciatore di demoni. Ha un teso rapporto con la sua ex allieva, suor Helley.

La signora Hunter

È l’assistente sociale che si occupa di Kat dopo la morte dei genitori. È determinata a portarla sempre sulla giusta strada.

Wendell & Wild: Le foto del film Netflix 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 9/13 10/13 11/13 12/13 13/13 PREV NEXT