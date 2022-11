Weird: Daniel Radcliffe è Al Yankovic in un film dedicato al leggendario cantautore e comico

D aniel Radcliffe indossa la camicia hawaiana e suona la fisarmonica di Weird Al Yankovic nel film dedicato al leggendario cantautore e comico statunitense.

Weird Al Yankovic, il parodista di canzoni al centro di un film con Daniel Radcliffe, è diventato famoso con successi come Eat It, chiara presa in giro di Beat It, una hit di Michael Jackson. Quindi, non è una sorpresa ritrovarlo al centro di un film che ne ricostruisce la sua vita ma in maniera canzonatoria, prendendo quasi in giro tutti quei titoli che parlano di celebrità che hanno agguantato il successo.

Diretto da Eric Appel, il film Weird: The Al Yankovic Story non nasconde nulla del percorso del parodista, esplorandone ogni aspetto della vita, dalla sua fulminea ascesa al successo alle sue torbide storie d’amore e stile di vita non certo da educanda. Negli Stati Uniti si vedrà il 4 novembre, da noi arriverà prossimamente su Sky.

Assurdità fondata

La prima volta che lo incontriamo nel film Weird: The Al Yankovic Story, Al (Daniel Radcliffe) è ancora un aspirante fisarmonicista il cui talento è coltivato dalla madre (Julianne Nicholson) ma tenuto nascosto al violento padre (Toby Huss).

Determinato a compiere il suo destino di “non il migliore ma probabilmente il più famoso suonatore di fisarmonica in un genere musicale estremamente specifico”, Al invia una sua canzone al suo programma radiofonico preferito e, in breve tempo, raggiunge fama e notorietà. “Eric Appel, il regista del film, ha parlato di assurdità fondata”, ha sottolineato l’ex Harry Potter Daniel Radcliffe. “La follia di un film come Weird: The Al Yankovic Story funziona solo se si ha una certa dose di realismo, sebbene tutto sembri sopra le righe”.

Dopo essere diventato una mega star sotto la tutela di un mentore come Dr. Demento (Rainn Wilson), Al aspira a essere conosciuto come qualcosa di più che un semplice parodista di pop star e giura a se stesso di trasformarsi in un musicista serio. Nel frattempo, però, ha una tempestosa relazione sentimentale con Madonna (Evan Rachel Wood): ma è vero amore o la futura icona del pop mondiale lo sta usando solo per la sua notorietà?

“Ho ricevuto un’e-mail in cui mi si offriva il ruolo di Madonna”, ha ricordato Evan Rachel Wood. “Mi si diceva che sarebbe stato tutto molto divertente. Sapevo che sarebbero stati coinvolti Weird Al e Daniel Radcliffe e che sarebbe stata una parodia. Ho allora risposto a tono: non aspettavo altro da una vita!”.

Sebbene il film Weird: The Al Yancovic Story si prenda molte libertà, Daniel Radcliffe ha imparato a suonare realmente la fisarmonica per migliorare la sua performance e portare credibilità al personaggio. “Un amico molto paziente e gentile mi ha dato delle lezioni prima delle riprese”, ha raccontato Radcliffe. “La mia fidanzata Erin ha vissuto mesi d’inferno nel sentirmi strimpellare le prime note di My Bologna, parodia della celebre My Sharona. Erano sempre le stesse, senza arrivare mai al ritornello: fortunatamente per lei, dopo ho imparato anche altro!”.

Il poster del film Weird: The Al Yankovic Story.

Chi è Al Yankovic

“Quando nel 1989 è uscito il mio ultimo film, UHF, ho giurato a tutti i miei fan che avrei realizzato un lungometraggio ogni 33 anni: ho mantenuto la promessa”, ha scherzato Yankovic, coinvolto nel progetto come produttore sin dall’inizio. “E sono felice che nel film Weird: The Al Yankovic Story mi interpreti Daniel Radcliffe: non ho alcun dubbio che lascerà il segno!”.

Weird Al Yankovic è l’artista parodista che ha venduto di più nella storia della musica. Cinque volte vincitore di un Grammy, ha battuto ogni record quando il suo album Mandatory Fun, uscito nel 2014, ha debuttato alla posizione 1 della Top 200 di Billboard. È uno dei soli tre artisti che hanno raggiunto la posizione 1 in quattro decenni consecutivi (gli altri due sono Michael Jackson e Madonna, nomi che per ragioni diverse ha avuto modo di conoscere). Per capire quale sia la fama di Yankovic, basti pensare che il 27 agosto del 2018 il suo nome è stato impresso su una delle stelle della mitica Walk of Fame di Los Angeles.

