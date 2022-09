Wedding Season: Tradimenti, matrimoni e delitti nella nuova serie tv Disney+

L a serie tv Disney+ Wedding Season è una commedia romantica tinta di giallo. Al centro vi sono una coppia di amanti entrambi accusati dell’omicidio del neo marito di lei. Chi sarà stato a compiere il delitto?

Wedding Season è la nuova serie tv in otto parti che Disney+ rilascia l’8 settembre per il Disney+ Day. Interpretata da Rosa Salazar e Gavin Drea, Wedding Season ha al centro un giallo romantico: è stata la famiglia della protagonista Katie sterminata da Stefan, l’uomo con cui aveva avuto una relazione clandestina?

In un viaggio ricco di azione attraverso il Regno Unito e gli Stati Uniti, Katie e Stefan cercheranno di dimostrare la loro innocenza. Ma ci riusciranno mai?

Chi ha ucciso chi?

La maggior parte dei matrimoni ha ostacoli e intoppi da superare. Ma gli imprevisti a cui va incontro la protagonista della serie tv Disney+ Wedding Season non sono roba da niente, soprattutto quando tutto comincia nel peggiore dei modi, alla vigilia del matrimonio stesso.

Katie (Rosa Salazar) sta per sposare Hugo, il figlio di un terribile magnate del settore immobiliare. Tutto sembra procedere per il verso giusto: gli ospiti sono già in chiesa, l’abito bianco è impeccabile e non c’è nulla che non sia al suo posto. C’è solo un dettaglio che Katie non ha rivelato a nessuno: due mesi prima delle nozze ha avuto una relazione con Stefan (Gavin Drea), l’uomo che ha incontrato durante un altro matrimonio e di cui si è innamorata.

Ed è proprio Stefan che sconvolge le nozze della donna presentandosi in chiesa per cercare di impedire ciò che vede come irreparabile. “Chi ha qualcosa da obiettare, parli ora o taccia per sempre”, del resto, è una delle formule che più spaventa i futuri sposi.

Nonostante Stefan, Katie e Hugo si sposano. Così, quando lo sposo e la sua famiglia vengono poco dopo trovati morti avvelenati, Stefan è il primo a essere sospettato dall’omicidio. La polizia lo arresta ma Stefan per primo è scioccato dall’apprendere la notizia del delitto. “La polizia pensa che sia stato Stefan”, ha dichiarato Gavin Drea, l’attore che lo interpreta. “Ma Stefan crede che la responsabile sia invece Katie. E per questa ragione si ritrova totalmente travolto da quanto avvenuto e dalla ricerca del killer”.

Il poster di Wedding Season.

Tra ieri e oggi

In Wedding Season, la serie tv original Diney+, la relazione tra Katie e Stefan viene ripercorsa attraverso dei flashback. Le immagini mostrano come i due inizino la loro relazione, nonostante Katie fosse già promessa sposa con Hugo. “Stefan è un inguaribile romantico. Si trova in quella fase della vita per cui tutti coloro che lo circondano si sono sistemati e hanno messo su famiglia. Sente la pressione di essere l’unico a non aver trovato ancora la sua strada”, ha sottolineato Drea. “Quando incontra Katie, è sopraffatto dalla chimica che insieme hanno, anche se c’è un problema di non poco conto: lei sta per sposarsi”. Nonostante l’imminente matrimonio, Katie e Stefan non possono stare lontani l’una dall’altro. “Sono come anime gemelle: entrambi si sentono soli nel loro mondo e capiscono cosa significhi essere un outsider”.

Il racconto prosegue poi alternando i momenti del passato con l’evolversi della storia quando Stefan e Katie, di due protagonisti della serie tv Disney+ Wedding Season, sono al centro di un teso inseguimento da parte delle autorità tra Inghilterra e America mentre cercano di dimostrare la loro innocenza. Per restituire la sensazione di pericolo in cui i due si trovano, gli attori sono stati chiamati a mille peripezie e acrobazie. “È stato terrificante ma fantastico”, ha aggiunto Drea, che in molti ricordano in Vikings: Valhalla. “Mi sentivo su un altro pianeta ma è così che si sente anche Stefan: non potevo tirarmi indietro di fronte alle acrobazie richieste dal personaggio!”.

