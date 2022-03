WeCrashed: Su Apple Tv+ la serie con Jared Leto e Anne Hathaway da una storia vera

W eCrashed è la nuova serie Apple Tv+ che debutta venerdì 18. Con protagonisti Anne Hathaway e Jared Leto, racconta nei suoi 8 episodi l’ascesa e la caduta di WeWork e dell’uomo dietro la sua creazione.

Debuttano venerdì 18 marzo i primi tre episodi di WeCrashed, l’attesa serie di Apple Tv+. Jared Leto e Anne Hathaway ne sono i protagonisti. Già dal trailer è possibile capire come con la loro rivoluzionaria e innovativa idea stiano cercando di “cambiare tutto”.

Basato sul popolare podcast WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork, la serie di AppleTv+ sarà disponibile ogni venerdì con un nuovo episodio degli otto previsti, fino al 22 aprile. WeCrashed è ispirata a fatti reali e alla storia d'amore che ne era al centro. Pensato da Adam Numann come un unico spazio di co-working, WeWork è cresciuto esponenzialmente. In meno di un decennio, è divenuto un marchio globale del valore di 47 miliardi di dollari. Poi, in meno di un anno, il suo valore è crollato. Cos'è successo?

Un cast stellare

“Vieni con me e costruiamo insieme il futuro”, afferma Adam Neumann in WeCrashed, la nuova serie di Apple Tv+. La sua sete di successo e fortuna è chiara sin dall’inizio. Sin da quando muove i primi passi per fondare la sua rivoluzionaria start-up con la moglie e musa ispiratrice Rebekah, sempre al suo fianco.

Adam ha il volto dell’attore e cantante Jared Leto, recente visto in House of Gucci e atteso al cinema con Morbius. Rebekah ha invece le fattezze di Anne Hathaway, da poco ammirata in Lockdown e prossimamente protagonista di Sesame Street.

Ma a rendere eccellente il cast di WeCrashed concorrono anche la presenza di attori come Kyle Marvin (nei panni del co-fondatore di WeWord, Miguel McAlvey), America Ferrera (la mitica Ugly Betty come Elishia Kennedy), OT Fangbele (è Cameron Lautner), Robert Emmet Lunney (è Richard) e Theo Stockman (come Jacob).

Showrunner, sceneggiatori e produttori esecutivi sono invece Lee Eisenberg e Drew Cervello. La regia degli otto episodi è, invece, affidata a John Requa e Glen Ficarra, i due registi storici della serie tv This is Us.

Jared Leto e Anne Hathaway in WeCrashed.

Cos’è WeWork

WeCrashed, la serie AppleTv +, ricostruisce l’ascesa e la caduta di WeWork, una start-up fondata a New York nel 2010 dall’imprenditore Adam Neumann e dallo statunitense Miguel McElvey.

Il successo era all’apparenza tale da far sì che WeWork fosse considerata un’azienda “unicorno”, termine riservato a tutte quelle start-up valutate più di un miliardo di dollari.

Nell’agosto del 2019, però, alla vigilia della sua quotazione in borsa, è emerso un quadro tutt’altro che roseo con grosse perdite e successi finanziari inferiori alle aspettative. Solo qualche mese dopo, nel tentativo di far quadrare i bilanci, WeWork ha licenziato quasi 3 mila dipendenti, circa il 20% della sua forza lavoro globale.

Nato a Tel Aviv nel 1979, Neumann si è trasferito con la sorella, la modella Adi, e la madre Doron negli Stati Uniti dopo il divorzio dei genitori. Ha studiato economia al Baruch College prima di fondare una compagnia di abbigliamento per l’infanzia, la Krawlers. Ma il suo nome è però balzato agli onori delle cronache, sociali ed economiche, per WeWork. Cresciuto in un kibbutz in Israele, si è sempre fatto ispirare dall’etica comunitaria, provandone al contempo disgusto. Amava far soldi e farsi notare con la speranza di far cambiare il mondo in meglio. E WeWork aveva sulla carta tutte le possibilità per riuscirci.

Un'intuizione semplice ma geniale

WeWork partiva da una premessa interessante e impossibile sulla carta: rendere cool il posto di lavoro. Determinato a far fortuna, Neumann ha offerto degli uffici liberi di New York a tutti quei freelance che non volevano sobbarcarsi i costi di un ufficio proprio.

Uffici privati senza spazi comuni, un’intuizione semplice ma azzeccata che in breve tempo ha fatto il giro del mondo. Con sedi in 111 città differenti, tra cui anche Milano, con un affitto giornaliero delle postazioni di circa 50 dollari al giorno. Dai condomini alle scuole elementari, Neumann è riuscito a ottenere spazi in ogni dove, siglando accordi anche con importanti investitori finanziari.

La fallita offerta pubblica inziale del 2019 ha però portato alla drammatica cacciata di Neumann,. Tanto ambizioso, Neumann è riuscito a vivere gli ultimi momenti di un decennio che è stato definito “dell’eccesso”. Irripetibile, durante il quale, sotto il primo mandato Trump, anche i debiti venivano spazzati via dal cielo blu promesso agli americani.

