We Own the City: Il disonore della polizia nella serie tv Sky

D ai creatori di The Wire, arriva su Sky la nuova serie tv We Own the City, che ripercorre un’incresciosa vicenda che ha interessato la polizia di Baltimora. Con protagonista l’attore Jon Bernthal.

David Simon, creatore della leggendaria The Wire, è la mente creativa dietro We Own the City, la nuova serie tv che Sky propone dal 28 giugno. Protagonista ne è l’attore John Bernthal nei panni di un poliziotto corrotto. Composta da sei puntate, We Own the City si sull’omonimo libro di saggistica scritto da Justin Fenton nel 2021 e racconta la drammatica storia dell’ascesa e della caduta della famigerata Gun Trace Task Force del Dipartimento di Polizia di Baltimora e della corruzione che la circondava.

Cosa racconta la serie

Scritta da David Simon con lo storico collaboratore George Pelecanos, la serie tv Sky We Own the City racconta la vera storia di quello che il New York Times ha descritto come “uno dei più sorprendenti scandali di corruzione della polizia in una generazione”.

Guidata da Wayne Jenkins, l’unità di agenti in borghese di Baltimora è balzata al disonore della cronaca quando nel 2017 è venuto fuori che piazzava prove false, rubava denaro dalle case perquisite e rivendeva la droga sequestrata durante le indagini portate avanti.

Già protagonista di The Walking Dead, Jon Bernthal riveste nella serie tv i panni di Jenkins, attualmente rinchiuso in carcere. È lui a descrivere We Own the City come la tragica storia di un buon poliziotto catturato lentamente da una spirale di crimine e corruzione, in cui ha trascinato anche molti dei suoi colleghi.

Jon Bernthal in We Own the City.

Da poliziotto modello a criminale

“David Simon è abile nel dipingere come funzionano i sistemi e come questi influiscano sugli individui”, ha affermato l’attore Jon Bernthal. “Ha saputo descrivere con maestria come Wayne Jenkins fosse alla fine un poliziotto che ha portato all’esasperazione ciò che il sistema polizia gli imponeva. I numeri che a fine mese portava a casa contavano più di qualsiasi altra cosa e, per tale ragione, era considerato un poliziotto di prim’ordine. Ciò non ha fatto altro che fornirgli terreno fertile per le sue azioni deviate e devianti”.

Il primo episodio della serie tv Sky We Own the City segue Wayne Jetkins attraverso due differenti linee temporali. La prima lo vede ancora poliziotto alle prime armi. La seconda invece lo mostra in azione con la sua task force mentre fa irruzione nell’appartamento di uno spacciatore di poco conto per appropriarsi della sua “merce” e dei suoi profitti.

“Ho avuto modo di incontrare Wayne, la sua famiglia e coloro che lo conoscevano”, ha rivelato l’attore. “Wayne è un personaggio fuori dal comune e per la serie tv non abbiamo avuto bisogno di drammatizzare ancora di più gli eventi: spesso è vero che la realtà supera la fantasia”.

Jon Bernthal in We Own the City.

Il caso Freddie Gray

La serie tv Sky We Own the City tocca anche la vera storia di Freddie Gray. Giovane nero, Gray è stato arrestato dalla polizia di Baltimora nel 2015 ma non ha mai affrontato un processo: è morto in seguito alle ferite riportate per mano degli agenti. Tuttavia, nessun poliziotto è mai stato ritenuto colpevole dalle autorità preposte.

La sua storia emerge grazie alla figura dell’avvocato Nicole Steele, che indaga sulla polizia per conto della Divisione per i Diritti Civili del Dipartimento di Giustizia. A impersonarla è l’attrice Wunmi Mosaku, vincitrice di un premio BAFTA come miglior attrice per il film Damilola, Our Loved Boy (incentrato sul drammatico caso, realmente accaduto, della morte di un decenne nigeriano ucciso a Londra).

“Quello di Gray è un caso ancora molto sentito dalla comunità di Baltimora”, ha commentato Bernthal. “Spesso le persone raccontate nella serie si presentavano sul set mentre giravamo. Per un attore questa è la più grande delle responsabilità”.

