We Live in Time: Il film che sovverte la nostra visione dell’amore

W e Live in Time è un film che esplora i temi dell'amore, della mortalità e del tempo in modo profondamente umano e toccante. Con interpretazioni straordinarie di Pugh e Garfield e una regia sensibile e innovativa, il film invita a riflettere sul valore di ogni momento vissuto e sull'importanza di amare senza riserve.

Presentato alla Festa del Cinema di Roma e prossimamente nelle sale grazie a Lucky Red, We Live in Time, diretto da John Crowley e scritto da Nick Payne, è un film che esplora il potere trasformativo del tempo e dell'amore. Interpretato da Florence Pugh nel ruolo di Almut e Andrew Garfield in quello di Tobias, il film We Live in Time è un dramma romantico che segue la vita di una coppia londinese mentre affronta le sfide del tempo e della malattia, rimanendo fedele alla loro storia d’amore, narrata in modo non lineare e intensamente emotivo.

Almut, una chef di successo, e Tobias, un imprenditore nel settore dei cereali, si incontrano per caso a Londra. Da quel momento, le loro vite si intrecciano in un percorso che esplora le complessità dell'amore, la creazione di una famiglia e le sfide della vita moderna. La narrazione si svolge attraverso tre periodi distinti della loro relazione: anni di convivenza, un breve periodo di circa sei mesi e un giorno cruciale, il giorno della nascita della loro figlia.

Il tempo diventa il tema centrale del film, non solo come elemento narrativo ma come simbolo della fragilità e preziosità della vita. Con la diagnosi di un cancro ovarico per Almut, la coppia si trova a fare i conti con la mortalità e le scelte difficili che ne derivano. Il loro amore diventa una sfida al tempo, cercando di vivere pienamente ogni momento che hanno insieme.

I due protagonisti

Almut (Florence Pugh), la protagonista femminile del film We Live in Time, è una giovane donna londinese determinata e ambiziosa, che lotta per affermarsi come chef. È energica, indipendente e creativa, ma trova in Tobias un partner capace di equilibrare la sua vivacità con una presenza stabile e riflessiva. Nonostante le difficoltà della malattia, Almut rimane una figura forte e positiva, concentrata sull'amore per la sua famiglia e su ciò che lascerà a sua figlia.

Tobias (Andrew Garfield), inizialmente descritto come il “uomo dei cereali”, è un imprenditore riservato e divorziato, che trova in Almut una fonte di ispirazione e una nuova ragione di vita. La sua evoluzione nel film è caratterizzata dall'accettazione del rischio e dall'apertura emotiva, elementi che lo portano a trasformarsi e a diventare un padre e un partner profondamente amorevole e solidale.

L’amore e il tempo

Nel film We Live in Time, l'amore e il tempo sono intrecciati in modo complesso e profondo. La pellicola esplora come il tempo, con la sua natura inesorabile, influenzi la vita e le relazioni. Almut e Tobias vivono la loro storia d'amore in modo non lineare, attraversando momenti di gioia e dolore che si sovrappongono e si fondono nel corso degli anni. Il film indaga l'impatto del tempo sulle loro scelte, mostrando come ogni istante, anche il più insignificante, possa diventare monumentale nel contesto di una vita condivisa.

Un altro tema centrale è la mortalità, affrontata attraverso la malattia di Almut. La pellicola non indulge nel melodramma, ma invece si concentra sulla bellezza della vita e sull'urgenza di vivere pienamente, soprattutto quando il tempo sembra scarseggiare. La malattia diventa una lente attraverso cui i protagonisti rivalutano le loro priorità, mantenendo al centro il desiderio di assaporare ogni attimo e lasciare un'eredità emotiva.

Infine, We Live in Time esplora la famiglia e la crescita personale come elementi chiave della relazione tra Almut e Tobias. La nascita della loro figlia rappresenta un momento cruciale che ridefinisce il loro legame e il loro impegno reciproco. Quello che inizia come un incontro tra due individui indipendenti e pratici si trasforma in un progetto comune di amore, sostegno e sacrificio, in cui la famiglia diventa il fulcro delle loro vite e delle loro decisioni.

