Su Netflix un film ricostruisce com’è nata la canzone We Are the World

W e Are the World: La notte che ha cambiato il pop è il film documentario targato Netflix che ci porta nel 1985 quando in uno studio di Los Angeles, guidati da Michael Jackson e Lionel Richie si incideva la canzone più famosa nel mondo.

Netflix propone il 29 gennaio il film documentario We Are the World: La notte che ha cambiato il pop. Diretto dal regista Bao Nguyen, grazie all’ausilio di filmati inediti, il film Netflix We Are the World: La notte che ha cambiato il pop descrive in dettaglio le prime fasi di pianificazione e la registrazione di uno dei più grandi successi musicali di tutto il mondo, la canzone We Are the World, assurta a inno internazionale.

Era infatti il 25 gennaio 1985 quando decine di grandi nomi della musica si riunirono in uno studio di Los Angeles, mise da parte i loro ego e registrarono, per le vittime della carestia in Africa, una canzone a scopo benefico che avrebbe cambiato la storia della cultura pop mondiale.

We Are the World: La notte che ha cambiato il pop ricostruisce la gigantesca impresa di mettere insieme il più straordinario supergruppo del mondo in un'epoca antecedente ai telefoni cellulari e alle e-mail. Diretti dai coautori della canzone (nonché due dei più importanti musicisti del ventesimo secolo) Michael Jackson e Lionel Richie, artisti provenienti da mondi diversi fecero squadra per registrare il brano.

Un inno mondiale

Dal punto di vista logistico, il compito sembrava impossibile: riunire 46 delle stelle più famose del mondo in uno studio di Los Angeles e registrare una canzone di successo, tutto in una sola notte (senza l'ausilio di tutta la tecnologia a distanza di cui si dispone oggi). La ragione di quello che è passato alla storia come uno sforzo ambizioso e senza precedenti era raccogliere una somma di denaro utile a combattere la carestia in Africa. Ma il risultato ha cambiato per sempre la cultura pop globale.

Era il 25 gennaio 1985 quando si procedeva alla registrazione We Are the World e la storia di quella che è definita la “Notte più grande della musica pop” è ora raccontata nel nuovo film documentario We Are the World: La notte che ha cambiato il pop, un original Netflix diretto da Bao Nguyen.

"Questa storia inizia con una chiamata da Harry Belafonte", ha raccontato il regista, facendo riferimento all'idea del cantante e attivista, ora scomparso, di organizzare un concerto di beneficenza (un'idea che si è evoluta nella registrazione di una canzone) con le più grandi star del momento. "40 anni dopo, siamo di fronte a una canzone che la maggior parte delle persone nel mondo continua ancora a cantare".

Con filmati mai visti prima, il documentario Netflix We Are the World: La notte che ha cambiato il pop mostra come Lionel Richie (che è anche un produttore del film) e Michael Jackson, entrambi al numero uno delle classifiche in quell’anno grazie ai loro successi ma senza alcuna collaborazione alle spalle, abbiano co-scritto l’iconico brano La loro potenza stellare ha coinvolto altri grandi artisti dell'epoca, che prendono parte al film con le loro testimonianze: Richie, Bruce Springsteen, Smokey Robinson, Cyndi Lauper, Kenny Loggins, Dionne Warwick e Huey Lewis.

"C'era Quincy Jones alla produzione. Avevi Ken Kragen e la sua compagnia a coordinare tutti questi talenti straordinari. Avevi alcuni degli artisti musicali più iconici dell'epoca che scrivevano la canzone", ha aggiunto Nguyen. "Se c'era un team per realizzare questa canzone e farla diventare realtà, erano loro. Ma allo stesso tempo, dovevano farcela nel giro di un periodo di tempo molto breve”.

