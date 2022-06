I n Wandering Heart, film a tematica queer di Leonardo Brzezicki, si racconta la storia di Santiago, un padre gay single che non riesce a placare la sua paura di rimanere solo.

Wandering Heart è il film di Leonardo Brzezicki che verrà presentato il prossimo 4 giugno in anteprima italiana al Sicilia Queer Film Festival. Racconta la storia di un padre single gay che, durante il corso di una caotica estate, dovrà imparare a lasciare andare via la figlia per assaporare ognuno la propria libertà.

Cosa racconta il film

Nel film Wandering Heart, Leonardo Brzezicki segue le vicende di Santiago, un uomo la cui vita è avvolta dal caos emotivo, frustrazioni e angosce. Padre single e gay, è reduce da un’amara rottura sentimentale ed è alla deriva, condizione che fa soffrire tutti coloro che lo circondano, a cominciare dalla madre Isabel e dalla figlia Laila.

La paura di rimane solo attanaglia sempre più Santiago. Pian piano, l’uomo comincia a comportarsi in maniera sempre più lontana da quelli che sono i mandati imposti dalla società. Si perde tra sesso, droghe e alcool, tanto di giorno quanto di notte. Cerca disperatamente qualcuno che lo ami e le lacrime sono spesso la sua unica compagnia: è alla ricerca di qualcosa che lui stesso nemmeno conosce. Ed è questo il motivo per cui non sa star fermo.

Nel corso di una caotica estate tra Argentina e Brasile, Santiago dovrà imparare a lasciare andare Laila in modo che ognuno possa ritrovare la propria libertà. Ma, soprattutto, dovrà imparare a scoprirsi, ad amarsi, a conoscersi, per far sì che il suo cuore non sia più errante.

Leonardo Sbaraglia in Wandering Heart.

Senza mai fermarsi

Wandering Heart è il secondo film diretto da Leonardo Brzezicki e ha per protagonista nei panni di Santiago l’attore Leonardo Sbaraglia, recentemente visto in Oggi sistemiamo tutto su Netflix.

Uno dei temi portanti di Wandering Heart è la solitudine. Del resto, come scriveva John Steinbeck, “siamo animali solitari che passano tutta la vita a cercare di essere meno soli”. A raccontarci l’origine del suo film è lo stesso regista Leonardo Brzezicki, partendo un aneddoto tanto curioso quanto personale: “Tempo fa mi sono imbattuto in un articolo su una “epidemia di ballo” verificatasi nel Medioevo in una piccola cittadina francese. La gente motiva letteralmente per sfinimento perché non riusciva a smettere di ballare”.

“L’immagine di quelle persone, spinte da una passione pericolosamente forte, non si levava dalla mia testa. Ho capito che volevo farci qualcosa. Con l’immagine dell’epidemia di danza in testa ho iniziato a sviluppare la storia di Santiago ispirandomi alla vita di mio zio, un uomo molto contraddittorio e un artista sconosciuto, passionale e sensibile, morto improvvisamente all’età di 35 anni. Mio zio è stato per me un modello di vita e Wandering Heart è in un certo senso una lettera d’amore nei suoi confronti”.

“L’epidemia – ha continuato il regista – si è trasformata in ritmo e ha dato origine al carattere temporaneo di Santiago. La contraddizione di qualcosa di così vitale come la danza associata alla morte di ha fatto pensare alla nostra esistenza in modo nuovo. Mi sono reso conto che la danza epidemia mi affascinava perché racchiude la violenza nella bellezza e la bellezza nella violenza”.

“Wandering Heart racconta la storia di Santiago, un uomo emotivamente distrutto, e della figlia adolescente sulla via dell’emancipazione dal padre. Nonostante le crescenti tensioni nelle sue relazioni personali durante l’estate, Santiago non riesce a fermarsi, sebbene il suo mondo stia cadendo a pezzi. Proprio come coloro che ballavano fino a morire”.

Il regista Leonardo Brzezicki.

Santiago

Santiago, il protagonista di Wandering Heart, è secondo il regista Leonardo Brzezicki “un uomo che continua a cercare di capire il significato di tutto”. Anche se alle volte sembra pazzo, vuole fare le cose per bene ma non riesce a mettere da parte il suo estremo romanticismo per la vita e l’amore.

“Vedo Santiago come un uomo che galleggia nell’oceano”, ha proseguito il regista. “Cerca di raggiungere il fondo per toccar terra ma, non riuscendo mai a farcela, viene spinto nuovamente verso l’alto galleggiando ancora una volta. È un uomo che cerca di cogliere l’intensità della vita ma questa gli sfugge sempre dalle mani. Ed è un uomo che passa da un’avventura o da un’emozione all’altra perché vorrebbe essere amato da ogni persona che incontra… Ma ci sono sempre quel vuoto, quel dolore e quella solitudine di fondo che non riesce a colmare”.

