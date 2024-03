Su Rai 4, un film d’azione girato all’interno di un vero ipermercato

N el segno dell’azione e del divertimento, arriva su Rai 4 il film Walter, che, girato all’interno di un vero ipermercato in Belgio, contrappone un vigilante ligio al dovere e una banda di rapinatori inesperti.

Rai 4 trasmette lunedì 18 marzo in prima visione tv il film Walter, un mix di azione e commedia scritto dal duo di registi Varante Soudjian e Thomas Pone al loro primo lungometraggio. La storia ruota intorno a Goran e alla sua squadra di rapinatori dilettanti. Il loro piano per un nuovo colpo è all’apparenza perfetto: introdursi di notte in un ipermercato per svaligiare una gioielleria. Tuttavia, la banda di ladri “inetti” non ha previsto l’arrivo di un vigilante diverso da tutti gli altri: Walter, un ex capo di guerra africano che è pronto a spedirli dritti all’inferno pur di svolgere al meglio il proprio lavoro.

Una sfida divertente e autentica

Walter, il film proposto da Rai 4, segna il debutto nel lungometraggio per Varante Soudjian e Thomas Pone, un duo che ha iniziato il suo percorso nel mondo del cinema con la realizzazione di cortometraggi. Soudjian ha raccontato di aver acquistato impulsivamente una videocamera nel 2000, un atto di audacia che ha segnato l’inizio della sua avventura cinematografica. Inizialmente, si avvalsero dell’aiuto di amici e risorse disponibili, come parcheggi e carrelli della spesa, per creare i loro primi lavori. La loro aspirazione crebbe con il tempo, portandoli a collaborare con tecnici professionisti e, infine, a dirigere programmi televisivi di successo nel genere comico.

Il personaggio di Walter, il protagonista dell’omonimo film di Rai 4 interpretato da Issaka Sawadogo, nasce dall’interesse dei registi per le storie nascoste dietro figure quotidiane, come i vigilantes dei supermercati. L’idea era di trasformare l’immagine di un personaggio quasi invisibile in un eroe capace di affrontare una banda di rapinatori. La scelta di Sawadogo per il ruolo si è rivelata fondamentale: il suo carisma e la sua presenza scenica hanno incarnato perfettamente l’essenza di Walter, rendendolo il fulcro dell’intera storia.

Alban Ivanov, che interpreta invece il capobanda Goran, è stato scelto per la sua capacità di dare vita a un personaggio estremamente complesso, caratterizzato da una natura violenta e impulsiva. La decisione di includere attori emergenti e talenti della comicità, come il duo dei Déguns e lo YouTuber Alexandre Antonio (Tonio Life), ha arricchito il film con dinamiche divertenti e autentiche, contribuendo a creare un’atmosfera leggera nonostante il contesto d’azione.

Il poster originale del film di Rai 4 Walter.

In un vero ipermercato

La produzione di Walter, il film in prima tv su Rai 4, è stata sostenuta da Farid Lahouassa, un produttore rinomato per il suo istinto e la sua capacità di guidare i registi attraverso tutte le fasi di realizzazione del progetto. La fiducia e il sostegno di Lahouassa sono stati cruciali per portare Walter sul grande schermo.

Le riprese in un vero ipermercato in Belgio hanno presentato sfide logistiche, costringendo la troupe a lavorare di notte e ad adattarsi agli spazi ristretti. Nonostante queste difficoltà, il desiderio di rendere omaggio a classici del cinema d’azione e commedia ha guidato i registi nella creazione di un film che aspira a divertire un pubblico vasto e variegato, dai bambini agli adulti.

In conclusione, Walter emerge come un esempio luminoso di creatività, collaborazione e passione per il cinema. La storia dietro la sua realizzazione è tanto affascinante quanto il film stesso, dimostrando che l’ambizione e la dedizione possono trasformare idee audaci in realtà cinematografiche concrete e divertenti.

Walter: Le foto del film di Rai 4

