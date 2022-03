L a seconda stagione di Volevo fare la rockstar è in arrivo su Rai 2. Nata dal blog della mamma single Valentina Santandrea, la serie è diventata un cult per il mondo in cui tratta delle difficoltà quotidiane di una trentenne, dei suoi drammi sentimentali e della sua famiglia disfunzionale.

La serie tv Volevo fare la rockstar ritorna sugli schermi di Rai 2 con la sua seconda stagione a partire dal 23 marzo alle 21.20. Ispirata dal blog omonimo tenuto da Valentina Santandrea, la serie è diventata un piccolo cult nei due anni che sono intercorsi dall’uscita della prima stagione. Ha infatti vissuto un vero e proprio boom grazie al passaggio in piattaforma, su RaiPlay prima e su Prime Video dopo.

Prodotta da Rai Fiction con Pepito Produzioni e affidata alla regia del bravo Matteo Oleotto, Volevo fare la rockstar ha saputo conquistare con le sue atmosfere da comedy familiare, con il suo linguaggio spesso cinico (e talvolta politicamente scorretto) e con la sua protagonista costantemente a un bivio. Un merito particolare va anche al cast azzeccato di attori, che hanno saputo rendere credibile ogni situazione, anche la più paradossale, a cominciare dalla protagonista Valentina Bellè. A lei, lanciata verso una carriera sempre più internazionale, va riconosciuto di aver interpretato con credibilità Olly, simbolo di tutte quelle donne under 35 che ogni giorno combattono tra casa, figli, lavoro, famiglia e aspirazioni mai concretizzate.

Tutto è cambiato. Solo Olly è bloccata

La seconda stagione di Volevo fare la rockstar, la serie tv targata Rai divenuta fenomeno di costume, comincia due anni dopo la fine degli eventi narrati nella prima stagione. Nella vita di Olly tutto è andato avanti ma, ancora una volta, lei è bloccata.

Alle soglie dei trent’anni, Olly è tornata a vivere con la madre Nadja, un’ex alcolista che si è trasferita in pianta stabile in casa della figlia con la sua aria e sue tecniche da sciamano. Ha a che fare con la crescita delle sue gemelle Viola ed Emma, adolescenti in preda a ormoni che le hanno trasformate in mostri. Deve relazionarsi con la “suocera” Nice, donna ricchissima, dai potenti mezzi e da un’aria subdola che cela tra un sorriso e le frasi eleganti. Sopravvive al fancazzismo del fratello Eros, iscrittosi all’università ma sempre alle prese con un’omosessualità che fatica a rendere pubblica. Ed è circondata dagli amici Daniela, in partenza per un lungo viaggio, e Fulvio, con cui un tempo sognava di fare la rockstar.

Il lavoro di Olly al supermercato biologico ha preso la giusta piaga, anche se per arrotondare continua a prestare servizio al bed & breakfast. I sogni da rockstar sono stati accantonati. Del resto, Vittorio, il padre delle sue figlie ma anche colui che le ha rubato una canzone, è finito in carcere per problemi con il fisco inglese ancor prima che potesse chiedergli un risarcimento.

Fortunatamente, si fa per dire, nella vita di Olly è entrato Francesco, il burbero milanese dal cuore d’oro con cui ha aperto il supermercato. Il rapporto tra i due non è mai stato semplice. Olly vorrebbe da lui maggiore stabilità ma qualcosa nei due anni intercorsi è cambiato. Non si sono mai dati un bacio, ad esempio. E Francesco è stato via un anno per raggiungere la figlia Martina in Canada. Dal suo rientro, è “diverso” e Olly scopre presto il perché: ha iniziato una relazione con Silvia, la nuova dirimpettaia. Dopotutto, per Francesco, Olly è solo un’amica con cui condividere i suoi problemi di salute o, all’occorrenza, una dipendente.

Valentina Bellè in Volevo fare la rockstar 2.

Due figlie pestifere

Nella seconda stagione della serie tv Volevo fare la rockstar, su Rai 2 dal 23 marzo, Olly deve capire che direzione che sta prendendo il suo rapporto con le figlie, le gemelle Emma e Viola. Le due bambine sono diventate adolescenti, hanno tredici anni e le tempeste ormonali hanno preso il sopravvento sulla loro personalità. È difficile essere due adolescenti in crescita quando il modello di famiglia che hai davanti è più disfunzionale che mai.

Agli occhi delle due gemelle lo stile selvaggio dei Mazzuccatto, di mamma Olly e di nonna Nadja (la brava Emanuela Grimalda), comincia a stare stretto. E la colpa è della nonna Nice, la superba Angela Finocchiaro, quella donna ricca e potente che ha dopo scoperto di avere due nipoti. Nonna Nice, anche se non vuole darlo a vedere, ha letteralmente perso la testa per le ragazzine. Le riempie di regali, le vizia con i corsi di equitazione e l’ipotesi del collegio svizzero, giustifica le loro mille marachelle, bugie e persino furti. Ma, soprattutto, le istiga contro la madre: vuole trasformarle in degne eredi del suo cognome, in vere Elti Zignoni, anche adendo alle vie legali.

Non è facile per Olly educare le gemelle. Queste la vedo come un fallimento. “Tu non sei più grande di noi, sei solo più vecchia”, arrivano a dirle seguendo gli input di nonna Nice e facendo leva sul fatto che la madre non ha completato gli studi. Ed è forse questa acida osservazione, mista a tante mille altre cose, che porta Olivia a decidere di laurearsi. Ma, prima di laurearsi, deve diplomarsi e finire la scuola di ragioneria iscrivendosi a un corso serale, che sarà foriero di tante novità ma anche di tanti ricordi che tornano alla mente.

Emanuela Grimalda e Angela Finocchiaro in Volevo fare la rockstar 2.

Un fratello fancazzista

Tra le strade di Gorizia, deserte e placide, che fanno da sfondo alla seconda stagione di Volevo fare la rockstar, la serie tv di Rai 2, Eros deve decidere che direzione dare ai suoi affari di cuore. Il fratello minore di Olly, interpretato da Riccardo Maria Manera, è chiamato per la prima volta a fare apertamente i conti con la sua fluidità e con il mancato coming out.

Eros sembra aver messo da parte la sua aria superficiale per iscriversi all’università. Ma la facoltà di Filosofia per lui è solo un parcheggio, un posto dove stare per ritardare il più possibile la morte. La sua filosofia, del resto, è semplice: dopo la laurea, c’è il lavoro e, quindi, la morte. Ma la facoltà è anche il posto in cui, grazie a un’app di incontri, fa la conoscenza di Fabio, un giovane artista con cui consuma velocemente nei bagni tra una lezione e l’altra.

Fabio, supportato da Francesco Di Raimondo, ha però qualcosa in più che pian piano fa cedere Eros alle lusinghe dell’amore. Il sentimento che sta per nascere tra i due è sincero e travolgente. Per la prima volta, Eros deve fare un passo avanti in una realtà che, da sempre, lo spaventa. Continua ad aver timore di un bacio in pubblico, ad esempio. Ma le ragioni di un coming out mancato sono da ricercare nella relazione che per anni ha portato avanti in segreto con Antonio, il carabiniere che ha finito per sposare Vanessa dopo che questa è rimasta incinta.

Francesco Di Raimondo e Riccardo Maria Manera in Volevo fare la rockstar 2.

Lei, lui, l’altra

Francesco, il milanese portato in scena da Francesco Pannofino, continua a essere centrale nella vita di Olly. Nella seconda stagione di Volevo fare la rockstar, la serie tv in onda su Rai 2 dal 23 marzo, non è più il quasi fidanzato di Olly. Continua a essere il suo capo o, meglio, socio come direbbe Olivia, ma ogni speranza di stabilità sentimentale sembra andata a farsi benedire.

Dall’anno trascorso in Canada, Francesco è ritornato con problemi di salute ma anche con una nuova donna al suo fianco. È Silvia, con il volto di Anna Ferzetti, la nuova dirimpettaia del supermercato bio e, per ironia del destino, insegnante di italiano e latino nella scuola serale che Olly frequenta. Si sono conosciuti in aeroporto e non si sono più lasciati. Brillante, pragmatica, forte e indipendente, agli occhi di Olly è la nemica con cui fare i conti, quell’altra donna che non avrebbe mai immaginato potesse esistere.

Dopotutto, come dice Daniela, l’amica interpreta da Sara Lazzaro, a Olly, “sarebbe stato un sogno fare un anno intero senza i tuoi drammi sentimentali!”.

