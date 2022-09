Viola come il mare: Una clip in anteprima della nuova serie tv di Canale 5

D ebutta il 30 settembre su Canale 5 l’attesissima serie tv Viola come il mare. Con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi, sarà presentata al Festival di Venezia.

Viola come il mare è la nuova serie tv di Canale 5 con Francesca Chillemi, Can Yaman, Chiara Tron e Simona Cavallari. Prodotta da Rti e Lux Vide (società del gruppo Fremantle), Viola come il mare è una serie tv light crime che, composta da sei episodi, sarà disponibile su Canale 5 in prima serata a partire dal 30 settembre 2022.

Tratta dal romanzo Conosci l’estate? di Simona Tanzini (Sellerio editore), Viola come il mare sarà presentata martedì 6 settembre al Festival di Venezia. La regia della serie tv è affidata a Francesco Vicario.

Il poster della serie tv Viola come il mare.

La trama della serie tv Viola come il mare

Sceneggiata da Sabina Marabini, la serie tv di Canale 5 Viola come il mare, racconta la storia di Viola Vitale (Francesca Chillemi). Viola, ex Miss Italia bellissima e attraente che si è sempre occupata di comunicazione di moda, si trasferisce da Parigi a Palermo, armata di ottimismo e fiducia, per cercare il padre che non ha mai conosciuto.

Qui Viola comincia a lavorare per un redazione web come giornalista di cronaca nera e a collaborare con l’ispettore Francesco Demir (Can Yaman), un uomo affascinante e seduttivo, con un grande talento investigativo ma una scarsa fiducia nel genere umano… esattamente al contrario di Viola. Intuitivo sul lavoro, ma anche impulsivo e refrattario alle regole.

I due lavoreranno fianco a fianco sui casi di omicidio, lei come giornalista, lui come poliziotto. All’inizio con grande difficoltà, su fronti opposti, con il tempo imparando a collaborare. Anche perché Viola può contare su una dote particolare, la sinestesia.

La sinestesia non è solo una figura retorica, ma anche la sovrapposizione spontanea e incontrollata di più sensi. Vista e udito, ad esempio. Nel caso di Viola, lei associa i colori alle emozioni. Quando vede una persona, quella persona le trasmette la percezione di un colore, che le permette di leggerne l’emozione più profonda. Paura, gioia, dolore.

Viola imparerà ad utilizzarla come strumento per comprendere meglio l’animo delle persone che ha di fronte. Dietro la sinestesia si nasconde però anche un segreto più grande, che ha a che fare con il vero motivo del suo ritorno a Palermo.

Viola come il mare: Le foto della serie tv 1/4 2/4 3/4 4/4 PREV NEXT

La clip in anteprima

TheWom.it vi presenta oggi in anteprima una clip della serie tv Viola come il mare, su Canale 5 dal prossimo 30 settembre.