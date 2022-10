Vincenzo Malinconico, l’avvocato d’insuccesso della nuova serie tv di Rai 1

M assimiliano Gallo è il protagonista della serie tv di Rai 1 Vincenzo Malinconico, avvocato di insuccesso, il celebre personaggio nato dalla penna dello scrittore Diego De Silva.

Vincenzo Malinconico, avvocato di insuccesso è la nuova serie tv che Rai 1 propone dal 20 ottobre per quattro prime serate. Composta da 8 episodi da cinquanta minuti (due per serata), è diretta da Alessandro Angelini. E ha per mattatore l’attore Massimiliano Gallo nei panni dell’avvocato creato dalla penna dello scrittore Diego De Silva (i cui romanzi sono editi da Einaudi).

Accanto a Gallo, troviamo gli attori Denise Capezza, Francesco Di Leva e Teresa Saponangelo, con la partecipazione straordinaria di Lina Sastri. Prodotta da Viola Film con Rai Fiction, Vincenzo Malinconico, avvocato di insuccesso conta su una sceneggiatura firmata dallo stesso De Silva con Massimo Reale, Valerio Vistoso e Gualtiero Rossella.

La trama della prima puntata

Episodio 1 – Un avvocato di d’insuccesso

Vincenzo Malinconico, avvocato di insuccesso, la serie tv targata Rai 1, parte nel momento in cui l’avvocato Vincenzo Malinconico, modesto civilista dalla complicata vita sentimentale, viene nominato d’ufficio per assumere la difesa di Domenico Fantasia in arte Mimmo ‘o Burzone. Costui è accusato di essere un becchino di camorra.

Intenerito dalla figlia di lui, Brooke, che gli ricorda tanto la sua Alagia, Vincenzo accetta di difendere il camorrista. In tribunale, Vincenzo incrocia Alessandra Persiano, corteggiata avvocatessa, che si mostra attratta dalla sua goffa timidezza. Con suo grande stupore, Alessandra gli lascia il numero di telefono.

Episodio 2 – Non avevo capito niente

Malinconico ottiene dal GIP la scarcerazione del Burzone ma c’è qualcosa che non lo convince. Brooke, innamoratissima del violento Dylan, confida felice a Malinconico che il ragazzo, dopo essere sparito per qualche giorno, si è finalmente rifatto vivo e vuole fare pace con lei.

Presto, i dubbi di Malinconico si rivelano fondati. Il Burzone viene riarrestato in flagranza di smistamento di cadaveri. La scarcerazione era frutto di una strategia dei magistrati per prenderlo con le mani nel sacco. Vincenzo non fa in tempo a metabolizzare il fallimento, che viene raggiunto dalla tragica notizia dell’omicidio di Brooke.

Avvocato, marito e filosofo

Simpatico, intelligente, stupido e infantile, generoso, matto: sono tanti gli attributi che è possibile cucire addosso a Vincenzo Malinconico, l’avvocato di insuccesso protagonista dell’eponima serie tv di Rai 1. Tuttavia, nessuno di questi è in grado di restituire il tratto dominante del personaggio perché Vincenzo Malinconico è semplicemente unico.

Avvocato semi-disoccupato, marito semi-divorziato e irresistibile filosofo naturale, Viincenzo è capace di sparare fesserie e al tempo stesso di affrontare la camorra o l’amore con la stessa stralunata e spesso alogica forza. Al centro di vicende spesso sgangherate, si occupa di casi non particolarmente impegnativi e non sempre riesce a uscirne vittorioso.

Tuttavia, l’unica cosa che sa fare meglio e in cui non ha rivali è filosofeggiare. Sì, perché, senza che nessuno glielo chieda, Vincenzo ha sempre un pensiero in testa. E, generalmente, fuori tema!

E, se il lavoro è un problema, anche la vita privata di Vincenzo non scorre liscia. “Vincenzo Malinconico non è solo un “avvocato d’insuccesso” ma soprattutto un acrobata dei sentimenti”, ha sottolineato il regista Alessandro Angelini. “In quel carnevale sgangherato che è la sua vita, riesce a stare in piedi solo con l’autoironia e il giusto distacco di chi pensa che in fondo, in ogni situazione, poteva anche andare peggio. E come potrebbe essere altrimenti? Ha un rapporto esclusivo con una figlia che in realtà non è sua, un figlio in perenne ricerca d’identità, un’ex moglie che lo ha lasciato ma che lo rivuole come amante e una suocera in aperto conflitto col mondo, che sembra essere l’unica a capirlo”.

“Il merito è della penna di Diego De Silva, abile a immergersi in un contesto drammatico e a restituircelo filtrato dalla lente dell’ironia, a creare un eroe dei nostri tempi così simile a noi, proprio perché impreparato - a casa come a lavoro - a resistere agli urti della vita”, ha aggiunto Angelini.

“Mi sono innamorato di “Malinconico” alla prima lettura ma metterlo in scena non è stato affatto facile. Malinconico è Malinconico. Commedia, dramma, visioni oniriche…rapporti generazionali e affettivi rovesciati. Nulla è certo. Il genere legal svuotato di pathos e riempito d’ironia; niente studi milionari e avvocati vincenti. Piuttosto cause di poco conto e il fato a regolare la vita delle persone come solo al sud può accadere”, ha concluso. “Nomen omen… Malinconico… è uno stato d’animo che tende a qualcos’altro… come scoprire l’allegria in un piccolo dolore, sfogliare la margherita del m’ama non m’ama e accorgersi felicemente, petalo dopo petalo, che non è l’amore che si sta cercando e che in fondo, va bene così”.

Massimiliano Gallo in Vincenzo Malinconico, avvocato di insuccesso.

I personaggi principali

Il mondo della serie tv Vincenzo Malinconico, avvocato di insuccesso aprirà le porte su Rai 1 a una serie di personaggi interpretati da un cast di prim’ordine. Ha spiegato il regista Alessandro Angelini. “Nel passaggio dalla pagina scritta alla realizzazione, il cast ha arricchito e valorizzato quanto di prezioso esisteva. Massimiliano Gallo si è calato nei panni di Vincenzo Malinconico con grande cura, facendo suoi i vizi e le nevrosi del personaggio letterario per contagiarlo con la sua simpatia, la sua bravura, tutta la sua irresistibile umanità. Per il mondo di Malinconico, in cui il rovesciamento dalla commedia al drammatico avviene alla velocità della luce, Massimiliano è l’attore perfetto al posto giusto!”.

“Lina Sastri, straordinaria signora delle scene italiane, e Michele Placido, autentico mattatore sulla scena e fuori, non solo hanno reso indimenticabili i loro personaggi ma hanno capitanato con grazia ed esperienza un gruppo di formidabili attori che ha saputo mettersi in gioco fino in fondo. Ana Caterina Morariu, Teresa Saponangelo, Francesco Di Leva, Luca Gallone, Giovanni Ludeno, Tony Laudadio, hanno il merito di aver portato sullo schermo il gioco, la verità, la bellezza di personaggi fortemente empatici”.

“Alessandra Persiano, che attraversa i sogni e tutta la saga di Malinconico, ha gli occhi blu e il sorriso di Denise Capezza e Giacomo Rizzo - inimitabile caratterista del cinema dagli anni ’50 - che qui ci regala un commovente ritratto di un innamorato della terza età - segna, idealmente, il trait d'union tra Malinconico e un certo tipo di cinema, la commedia beffarda di Nanni Loy, cui la nostra serie strizza l’occhio”.

Ma capiamo chi interpreta chi.

Vincenzo Malinconico (Massimiliano Gallo)

Avvocato civilista, fra i tanti che si barcamenano come possono per restare a galla nel soprannumero del mercato delle libere professioni. Filosofo naturale, rimuginatore compulsivo, è dotato di un forte spirito di osservazione e di un senso del ridicolo con cui eroga perle di saggezza di cui però non sa servirsi. Divorziato, due figli, piace alle donne per la sua insicurezza ma, pur intrecciando ogni volta delle relazioni significative, sembra che non riesca a realizzare una vita sentimentale compiuta.

Nives (Teresa Saponangelo)

Ex moglie di Malinconico, è una psicologa di successo. Dopo il divorzio da Vincenzo ha inspiegabilmente ritrovato l’attrazione nei suoi confronti, continuando a farci l’amore di nascosto di tanto in tanto. Ha messo sempre prima il lavoro e poi la famiglia, rischiando così di predicare bene e razzolare male in termini di rapporti umani. Quando Malinconico accenna a rifarsi una vita sentimentale, in lei albeggia la gelosia e il desiderio di ricreare la famiglia di un tempo.

Alfredo e Alagia (Francesco Cavallo e Chiara Celotto)

I due figli adolescenti di Vincenzo e Nives, sensibili e intelligenti. Il loro rapporto con Vincenzo brilla per senso dell’umorismo e complicità. Alfredo manifesta i segni di una sessualità liquida che Malinconico fatica a comprendere, annegando più di una volta nell’imbarazzo di certe strane situazioni. Alagia, vittima dei menu vegetariani di Nives, ha una tresca culinaria con Vincenzo, che la porta segretamente a ingozzarsi di cheeseburger. Tra i due vige un rapporto meraviglioso, di complicità e confidenza, privo di qualsiasi gerarchia. Capita spesso, infatti, che sia lei a dare consigli a lui.

Alessandra Persiano (Denise Capezza)

L’avvocatessa più bella e corteggiata del tribunale, s’innamora di Malinconico nella prima puntata e fa di tutto per trovare un futuro a una relazione instabile come la loro. Ironica e maliziosa, è la leggenda sessuale degli avvocati e non si fa capace di come Malinconico, destinatario del privilegio di averla accanto, si lasci spesso distrarre dalla propria famiglia, lasciando che l’ambizione di diventare una coppia stabile naufraghi continuamente.

Espedito Lenza (Giovanni Ludeno)

Vecchio amico di Vincenzo, divide con lui uno studio in affitto. Ragioniere (ma sulla targhetta ha fatto scrivere “Certified accountant”) è costretto a dormire in ufficio su un canotto da quando la moglie lo ha cacciato di casa per via della sua inguaribile passione per le donne.

Tricarico (Francesco Di Leva)

Diavolo custode che la camorra assegna a Malinconico nella prima serie. Un Virgilio nel girone della delinquenza che conosce tutto e tutti e si fa rispettare con le cattive anche quando non ce n’è bisogno. La sua presenza, associata all’imbarazzo di Vincenzo, genererà innumerevoli situazioni comiche.

Assunta (Lina Sastri)

Madre di Nives, ex suocera di Malinconico (a lui legatissima), che all’indomani di una diagnosi di cancro trova l’occasione per diventare completamente sincera e godere dell’assoluta libertà di dire sì e no a proprio piacere. Vincenzo è ammirato dalla sua tenacia. E lei ricambia adorandolo.

