Vincenzo Malinconico 2: Il ritorno del filosofico avvocato d’insuccesso su Rai 1

T orna la serie tv con protagonista Massimiliano Gallo nei panni dell’avvocato d’insuccesso più amato di Rai 1, che si rimette in gioco tra delitti, segreti e ironia. Scopriamo le sue nuove imprese.

La serie tv Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso 2, prodotta da Viola Film con Rai Fiction, si prepara a conquistare il pubblico di Rai 1 a partire dal 1° dicembre, con quattro episodi da 100 minuti ciascuno. Il ritorno di Vincenzo, interpretato da un brillante Massimiliano Gallo, promette di mescolare ancora una volta commedia, dramma e noir in un racconto che riflette sulle contraddizioni della vita con il tono disincantato e ironico che ha reso celebre la serie.

Liberamente tratta dai romanzi di Diego De Silva (I Valori che contano, Sono felice, dove ho sbagliato? e il racconto Patrocinio gratuito), la serie tv di Rai 1 Vincenzo Malinconico 2 conferma la sua vocazione a esplorare le fragilità umane attraverso lo sguardo di un protagonista unico. Vincenzo Malinconico non è il classico eroe legale: è un avvocato dai successi modesti, ma con una sensibilità rara, capace di farsi carico del dolore degli altri e di affrontare le sfide più difficili con una dose di goffaggine e umanità.

La regia di Luca Miniero, affiancata da una sceneggiatura corale curata da De Silva, Massimo Reale, Gualtiero Rosella e Paola Mammini, arricchisce l’intreccio dei romanzi con una narrazione televisiva più ampia e corale. Salerno, con le sue atmosfere suggestive, diventa il palcoscenico ideale per storie che intrecciano legalità, affetti e misteri.

Tra Noir e Commedia

Vincenzo Malinconico 2, la seconda stagione della serie tv di Rai 1, si tinge di noir con l’omicidio di Venere, un evento che funge da filo conduttore per tutta la narrazione. Mentre cerca di fare luce sulla sua morte, Malinconico si ritrova a gestire casi apparentemente senza speranza e intrecci personali sempre più complessi. La serie, però, non perde il tocco leggero e ironico che ha caratterizzato la prima stagione: ogni episodio è un mix sapiente di risate, riflessione e tensione narrativa.

Tra le storie che animano la stagione ci sono l’indagine sulla morte di Venere, una setta misteriosa e un caso di omicidio legato a una donna con disturbi psichiatrici. Ma, accanto ai crimini, non mancano i temi familiari: Vincenzo diventa nonno, affronta le difficoltà della figlia Alagia (Chiara Celotto) e il figlio Alf (Francesco Cavallo), e si confronta con i tentativi di riconciliazione – o competizione – della sua ex moglie Nives (Teresa Saponangelo).

Se la prima stagione ci aveva presentato un avvocato affascinante ma sconfitto, in questa seconda edizione vediamo un Vincenzo in evoluzione. La collaborazione con il rinnovato studio Lacalamita e il coinvolgimento in casi di forte impatto emotivo spingono il protagonista a riscoprire il suo valore. Tuttavia, Malinconico rimane fedele alla sua natura: più che un avvocato di successo, è un difensore delle cause umane, capace di andare oltre l’apparenza e scoprire la verità nascosta.

Il poster della serie tv di Rai 1 Vincenzo Malinconico 2.

Un Cast Straordinario

Oltre a Massimiliano Gallo, il cast della serie tv di Rai 1 Vincenzo Malinconico 2 include volti noti e nuovi ingressi di spessore. Teresa Saponangelo torna nel ruolo dell’ex moglie Nives, mentre Giulia Bevilacqua (Clelia Cusati) e Francesco Di Leva (Tricarico) completano il trio di alleati principali di Vincenzo. Spiccano anche le partecipazioni di Lina Sastri e Paola Minaccioni, che arricchiscono la narrazione con personaggi carichi di sfumature emotive.

Tra i nuovi personaggi, Venere D’Asporto (Carolina Rapillo) e Clelia Cusati offrono dinamiche inedite e intriganti. La prima, una giovane prostituta, introduce Malinconico a un caso che lo porterà a esplorare una Salerno oscura e insospettabile; la seconda, una giornalista determinata e spiritosa, rappresenta una possibile nuova direzione sentimentale per l’avvocato.

Ma conosciamo tutti i personaggi da vicino.

Vincenzo Malinconico (Massimiliano Gallo)

La prima stagione si è chiusa con la comparsa di Alessandra e Veronica davanti alla porta di Malinconico, che in quel momento si trova in terrazza a chiacchierare con il suo amico immaginario, Mister Fantasy. Ora, la storia con Alessandra è finita e quella con Veronica non è neanche iniziata. Potremmo dunque azzerare tutto e ripartire da qui. Solo, sentimentalmente ammaccato, non ha più neanche il suo vecchio amico Espe ad alleggerirgli le giornate e per di più è in ansia per Ass, che si sta sottoponendo alla chemio. Ma ecco che quando meno te l’aspetti la vita ti mette davanti alla possibilità di ripartire e quella possibilità è incarnata da Venere D’Asporto, una giovane prostituta in difficoltà che costringerà Malinconico a risvegliarsi dal suo letargo affettivo e lavorativo.

Clelia Cusati (Giulia Bevilacqua)

A scuotere Malinconico ci sarà anche Clelia Cusati, di cui Vincenzo fa la conoscenza in una cena a casa di Benny Lacalamita. Brillante, attraente, volitiva, una venatura sottilmente polemica del carattere (tipica di chi non perde occasione di puntualizzare il suo punto di vista sulle cose e non lascia passare una frase che ne offenda le convinzioni), e tuttavia dotata di uno spiccato sense of humour, Clelia è una cronista giudiziaria, caporedattrice dell’edizione locale di un importante quotidiano nazionale.

Nives (Teresa Saponangelo)

All’inizio della stagione, Nives sembra decisa a riconquistare Malinconico, il quale assiste amorevolmente Ass, la sua ex suocera, che procede con la chemioterapia. La vicinanza di Vincenzo alla sua disgregata famiglia viene così a costituire una possibile occasione di riconciliazione con l’ex moglie. In un paio d’occasioni sembra infatti che stia per tornare la scintilla, ma è un fuoco di paglia. Così, Nives decide di iniziare a frequentare un uomo molto più giovane di lei – Paolo Rogna – per fare ingelosire Vincenzo, ma piano piano questa frequentazione si rivelerà essere molto più interessante di quanto aveva pensato.

Alagia (Chiara Celotto)

Alagia ha deciso di tornare da Friburgo (dove si è trasferita con il marito, ricercatore universitario in quel periodo impegnato in un giro di conferenze in Europa) per avere accanto i genitori nell’ultima fase della gravidanza. Dopo un primo periodo trascorso a casa della madre, si trasferisce a casa di Malinconico, dove si trova anche a convivere allegramente con Espedito Lenza, l’ex coinquilino d’ufficio di Vincenzo che pure ha trovato provvisoria ospitalità in casa sua dopo essere stato sfrattato dall’ultima fidanzata. I problemi coniugali con suo marito Heidegger non tardano a emergere e Malinconico, padre paziente e sensibile, saprà guidarla come sempre.

Alfredo (Francesco Cavallo)

Alf, su sollecitazione del padre, si è trasferito a Roma per frequentare il Centro sperimentale (nella prima stagione aveva pensato di rinunciarvi dopo la fine della sua relazione con Fareed), dove ha realizzato un corto di cui sta completando il montaggio. Intende però tornare in città per organizzare una proiezione del film da offrire in prima visione ai suoi familiari. Superare una delusione amorosa a vent’anni, si sa, non è facile e, per quanto pensi di essere cresciuto, Alf si ritroverà nuovamente in difficoltà.

Assunta (Lina Sastri)

Ass ha concluso l’ultimo ciclo di chemio. Il suo oncologo è ottimista: l’esperienza insegna che il tumore tende a diffondersi più lentamente negli organismi anziani e ci sono buone possibilità che la terapia dia i risultati sperati. La malattia e la cura diventano così il tema principale dei dialoghi fra Vincenzo e Ass, che presto tornerà a vivere a pieno anche al di fuori dell’ospedale e affiancherà alle cure mediche una cura più “spirituale”: il canto.

Tricarico (Francesco Di Leva)

Dopo la prima stagione, Tricarico ha deciso di cambiare vita per darsi un ruolo sociale più consono alle esigenze di sua figlia Greta, che sta per laurearsi in Lettere (con una tesi su Pasolini). Ora Tricarico vive su una barca e fa il “problem solver”: che cosa voglia dire, però, lo sa solo lui.

Espedito Lenza (Giovanni Ludeno)

Quando Malinconico incontra Espedito, il suo vecchio amico ragioniere con cui divideva lo studio precedente, e scopre che vive in un'auto, dopo essere stato sbattuto fuori di casa anche dall’ultima fidanzata, mosso a pena, si offre di ospitarlo per un po’. Solo che Espe finisce per installarsi in casa sua e non sembra volersene più andare.

Benny Lacalamita (Luca Gallone)

In questa stagione, Benny ha deciso di radere al suolo il vecchio studio del padre e ristrutturarlo da cima a fondo, sbarazzandosi della mobilia antica e dando incarico a un architetto molto trendy di creare un ambiente raffinato e moderno. Benny propone a Malinconico di associarsi al suo studio e il nostro, inizialmente, rifiuta. Sarà Alagia a spronarlo ad accettare, biasimando la sua tendenza a sottovalutarsi.

Mister Fantasy (Carlo Massarini)

L’amico immaginario di Vicenzo è l’unico che riesce a fare ordine nel suo cuore, suggerendo canzoni-chiave che lo aiutano a far luce sui suoi veri sentimenti.

I quattro episodi

La serie tv di Rai 1 Vincenzo Malinconico 2 promette di essere una delle proposte più interessanti di questo inverno 2024. Con il suo mix di noir, commedia e introspezione, la serie conferma il potenziale della narrazione italiana di affrontare temi universali con originalità e profondità.

Questi gli episodi che ci attendono.

Episodio 01

Malinconico, distrutto per la fine della relazione con Alessandra Persiano, è sul divano di casa sua. Improvvisamente, il campanello suona: è Venere D’Asporto, una ragazza brillante e spiritosa che fa la prostituta e sta fuggendo da una retata in una casa di appuntamenti che si trova nel palazzo. I due, nonostante la reticenza di Malinconico, stringono un rapporto personale e Venere, quando inizia a ricevere delle strane minacce, si rivolge proprio a lui per assisterla. Venere ha una bambina, Gioia, a cui vuole regalare il miglior futuro.

Malinconico, che nel frattempo accetta un nuovo lavoro presso il rifondato studio Lacalamita, riesce a convincere la ragazza a smettere di fare la prostituta e la fa assumere come segretaria da Nives. Tutto sembra andare per il meglio fino a quando, dopo una misteriosa telefonata, Venere gli dice che ha un’ultima cosa da fare. Prima che Malinconico possa scoprire di che cosa si tratti, però, la giovane viene trovata morta su una spiaggia.

Episodio 02

La morte di Venere viene attribuita ad un’overdose, ma Malinconico ritiene che sia stata assassinata. E, contro il parere del magistrato Ranucci, decide di indagare insieme al fido Tricarico. Nel frattempo, Vincenzo è chiamato a difendere Laura Carbone, una donna affetta da gravi problemi psichiatrici, che ha già scontato una pena per incendio doloso e omicidio di due persone, trovata in stato confusionale presso il corpo di un uomo assassinato e quindi nuovamente sospettata di omicidio.

La psicologa chiamata a fare la perizia è Nives, che sta frequentando il giovane Paolo Rogna. Malinconico, dal canto suo, continua a inciampare in Clelia Cusati che, volente o nolente, inizia a piacergli. I due ex, Vincenzo e Nives, tra battibecchi e frecciatine, dovranno unire le forze per difendere Laura Carbone e impedire che finisca di nuovo in carcere.

Episodio 03

Alf vuole realizzare un documentario su un santone, capo di una strana setta. Ma, quando si reca ad intervistarlo, lo trova morto. La sua reticenza a parlare è dovuta al fatto che ha visto Fareed, il suo primo amore, sulla scena del crimine e teme che il giovane possa essere coinvolto nell'omicidio. Dopo un’indagine al cardiopalma – essendo coinvolto anche il suo stesso figlio - per scoprire chi abbia ucciso davvero il santone, Malinconico farà un passo avanti fondamentale anche nell’indagine sulla morte di Venere, ritrovando una sua amica, Antonella, che sa qualcosa di molto importante. Nel frattempo, le analisi confermano che Ass è guarita e il medico la convince a ritornare a vivere. Alagia, piano piano, inizia ad aprirsi circa le sue difficoltà coniugali con Heidegger, il cui ritorno è previsto in tempo per il parto.

Episodio 04

Mentre Benny si ritrova alle prese con una strana, ma affascinante, donna di nome Ega che conduce un laboratorio teatrale con un gruppo di persone deluse dall’amore, che si definiscono Impantanati, Malinconico continua le indagini su Venere. Antonella confessa di avere subito una violenza a una delle feste private del ricco imprenditore Ludovico Cardinale e afferma che Venere, nonostante non risulti dai tabulati né dalle testimonianze, era a una di quelle feste la sera in cui è morta. Malinconico e Tricarico scopriranno un losco giro in cui sono coinvolti insospettabili personaggi della Salerno bene.

Vediamone una clip in anteprima.