V ikings: Valhalla è la nuova serie Netflix. È figlia di Vikings, uno dei più grandi successi della piattaforma, e ci riporta all’inizio dell’XIX secolo per raccontare le eroiche gesta di alcuni dei più famosi vichinghi mai esistiti. Ma chi sono questi vichinghi? E quali le loro relazioni?

Arrivano su Netflix il 25 febbraio gli 8 episodi che compongono la serie Vikings: Valhalla, spin-off della più popolare Vikings. Dramma e autenticità storia si mescolano a un’azione cruda e avvincente per raccontare le avventure di alcuni dei più famosi vichinghi vissuti oltre mille anni fa.

Cosa racconta la serie?

In un passato di oltre mille anni fa all'inizio dell'undicesimo secolo, Vikings: Valhalla, la serie Netflix, narra le eroiche avventure di alcuni dei più famosi vichinghi mai esistiti: il leggendario esploratore Leif Eriksson (Sam Corlett), la sua impavida e tenace sorella Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson), e l'ambizioso principe del Nord Harald Sigurdsson (Leo Suter).

Quando le tensioni tra i capi vichinghi e la casa reale inglese raggiungono un sanguinario punto di rottura e i vichinghi stessi sono divisi tra credenze cristiane e pagane, questi tre leggendari personaggi intraprendono un epico viaggio attraverso mari e campi di battaglia da Kattegat all'Inghilterra e oltre, combattendo per la sopravvivenza e per la gloria.

Il fascino attuale dei Vichinghi

Vikings: Valhalla non nasce per dare una settima stagione a Vikings, la popolare serie Netflix. È semmai una sorta di sequel anomalo che proietta le storie della serie da cui trae ispirazione cento anni dopo. Come la serie principale, Vikings: Valhalla promette di conquistare il cuore degli spettatori con il mondo dei Vichinghi, un popolo che incarna alcuni elementi di fascino contemporaneo, a cominciare dalle forti figure femminili in scena. Basti ricordare che, in epoca vichinga, le donne non solo potevano già divorziare dai loro mariti ma potevano anche ricoprire figure reali di prestigio, accumulare proprie ricchezze e determinare il corso degli eventi.

Un anno di sconvolgimenti politici e religiosi

Le vicende di Viking: Valhalla, disponibile su Netflix dal 25 febbraio, sono ambientate nell'anno 1002 e hanno come sfondo la città di Kattegat, familiare a tutti gli appassionati della saga. L’anno non è stato scelto a caso: è quello in cui si è verificato un particolare evento storico. I Vichinghi si erano stabiliti nelle isole britanniche in grandi aree chiamate Danelaw.

I timori dell’Inghilterra

La regione del Danelaw pian piano si era ingrandita con l’arrivo, oltre dei Danesi, anche degli Svedesi, dei Norvegesi e di altri popoli provenienti dalla Scandinavia. Ciò era diventato un problema per Aethelred II, re sassone d’Inghilterra. I nobili sassoni temevano la crescita di Danelaw: nel giro di un’altra generazione, non ci sarebbe stata più differenza tra i Sassoni e i Vichinghi.

La guerra civile tra Vichinghi

Allo stesso tempo, in Norvegia e in Danimarca, i gruppi vichinghi erano in guerra civile per motivi religiosi. La guerra civile religiosa opponeva i pagani, che adoravano ancora Odino e gli altri dei, e i cristiani, che si erano convertiti al Cristianesimo che si era diffuso nell’Europa occidentale. I Vichinghi cristiani avevano come obiettivo la conversione assoluta e totale dei pagani ed erano disposti a ricorrere a qualsiasi mezzo per riuscirci.

Tre figure realmente esistite

I tre personaggi principali al centro di Vikings: Valhalla sono realmente esistiti. Leif Eriksson è stato un famoso esploratore vichingo, in grado di raggiungere molto probabilmente l’America del Nord prima di molti altri. Sua sorella Freydis è stata una fiera combattente pagana. E Harald Hardrada è diventato uno dei più grandi re che la storia vichinga ricordi.

Guida ai personaggi

Come ogni storia epica che si rispetti, Vikings: Valhalla, la nuova serie Netflix disponibile dal 25 febbraio, diversi sono i personaggi di cui seguire le vicende. Occorre, dunque, tenere sempre a mente chi sono, cosa li caratterizza e a quale famiglia appartengono. Per tale ragione, vi proponiamo una guida ai personaggi da tenere sempre a portata di mano!

Leif Eriksson (Sam Corlett)

Groenlandese cresciuto ai confini del mondo conosciuto, Leif proviene da una famiglia affiatata e intrisa di credenze pagane. Intrepido marinaio dal fisico forte, Leif è premuroso e spesso tranquillo. Neofita del mondo vichingo, si ritroverà davanti a un universo in preda a un violento cambiamento.

Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson)

Feroce e testarda, Freydis è crede fedelmente negli antichi dei. Pagana convinta, come il fratello Leif, raggiunge Kattegat da outsider ma diventa presto una fonte di ispirazione per tutti coloro che sono ancorati alle vecchie tradizioni.

Harald Sigurdsson (Leo Suter)

Appartenente alla nobiltà vichinga, è uno degli ultimi berserker vichinghi. Uno dei principi di Norvegia, Harald è intenzionato a diventare re. Carismatico, ambizioso e bello, è in grado di unire i vichinghi cristiani e pagani.

Re Canute (Bradley Freegard)

Re di Danimarca, Canute è un capo vichingo saggio, esperto e spietato. Tiene vicini gli amici ma più vicini ancora i nemici. Le sue ambizioni modelleranno il corso della storia nell’XI secolo e ne faranno una figura determinante dell’età vichinga.

Olaf Haraldson (Johannes Haukur Johannesson)

Olaf è il fratellastro di Harald. Più grande di lui e anch’egli principe di Norvegia, è il primo in linea di successione al trono di Norvegia. Ambizioso, spietato e con una forza fisica da non sottovalutare, Olaf è anche un vichingo cristiano estremamente devoto.

Jarl Haakon (Caroline Henderson)

Grande guerriera e leader tollerante, Haakon governa Kattegat con mano ferma. Sebbene sia pagana, è riuscita a mantenere Kattegat libera da ogni vincolo religioso: le porte della sua città, anche nel difficile momento che si sta vivendo, sono aperte a tutte le fedi religiose. Diventerà una potente figura guida per Freydis, che è attratta dalla sua saggezza.

Emma di Normandia (Laura Berlin)

Giovane e ambiziosa, Emma di Normandia appartiene alla corte normanna di Francia ed è di sangue vichingo. È sposata con re Aethelred II, il sovrano d’Inghilterra. Politicamente astuta, è una delle donne più ricche d’Europa. Come regina, si rivelerà acuta e ottima guida.

Earl Godwin (David Oakes)

Consigliere capo del re d’Inghilterra, Godwin è nato ai margini della politica ed è perseguitato dagli errori del defunto padre. Astuto ed esperto, sa come creare e crearsi potenti alleati.

Principe Edmund (Louis Davidson)

Edmund è il figlio che re Aethelred II ha avuto dalla prima moglie. Rimasto senza madre, è divenuto il figliastro di Emma di Normandia e, secondo la tradizione inglese, è destinato a diventare re. Ha fretta di salire al trono e finirà con il giocare un ruolo fondamentale per il futuro dell’Inghilterra.

Re Aethelred Ii (Bosco Hogan)

Re d’Inghilterra, Aethelred prenderà una pesante decisione che cambierà per sempre le dinamiche tra la sua nazione e i Vichinghi.

Jark Kare (Asbjørn Krogh Nissen)

Figura tanto misteriosa quanto agghiacciante, Jarl Kare è un cristiano fanatico e omicida. Rappresenta una minaccia più che reale per le antiche usanze pagane.

Aelfgifu di Northampton (Pollyanna McIntosh)

Calcolatrice e ambiziosa, la regina Aelgifu di Danimarca ha il suo ruolo nelle lotte politiche che infiammano il Nord Europa. Usa il suo fascino e la sua astuzia con grande efficacia per promuovere gli interessi del natio regno di Mercia e cerca di affermarsi nella sempre più forte rete di potere del marito Canute.

Re Sweyn Forkbeard (Soren Pilmark)

Padre di Canute, Sweyn è meno diplomatico del figlio. Farà tutto ciò che è necessario per proteggere il potere della famiglia e non tollera i traditori e coloro che mettono in dubbio la sua autorità.

