Un film su Netflix mostra come l’amore superi anche le mura… di casa!

A rriva su Netflix Vicini davvero, una commedia romantica che, remake di un film francese, unisce due vicini di casa agli antipodi facendo superare loro paure e traumi.

Netflix propone dal 12 aprile il film Vicini davvero. Commedia romantica diretta da Patricia Font, il film Netflix Vicini davvero è il remake spagnolo del film francese del 2015 Un po', tanto, ciecamente, diretto e interpretato da Clovis Cornillac. Al centro della storia ci sono Valentina, una giovane pianista che si prepara per un’audizione, e David, un inventore di giochi che ha bisogno di silenzio assoluto per concentrarsi. Vivere in armonia con un’unica parete sottile che li separa non sarà facile, eppure l’amore riuscirà ugualmente a superare quel muro.

Protagonisti del film Netflix Vicini davvero sono gli attori Aitana (superstar del pop) e Fernando Guallar. Con loro anche Natalia Rodriguez, Paco Tous, Adam Jezierski e Miguel Angel Muñoz.

I due protagonisti

Vicini davvero, il film proposto da Netflix, è il remake di una commedia romantica che si discosta dalle aspettative convenzionali del genere. Esplora infatti con leggerezza e profondità temi universali come l’amore, la speranza, la gelosia e il perdono, giocando con i codici del genere per parlare dell’essere umano in maniera intima. Un aspetto che si riversa anche sui suoi due personaggi principali.

David è ad esempio un uomo che, in seguito a un trauma, ha smesso di vivere chiudendosi in se stesso, una caratterista che permette di esplorare temi come la misantropia e la ricerca di un senso nella vita. Valentina, dall’altro lato, invece, invita a non aver paura della vita e di quello che può offrire: è come un bruco che, dopo una vera evoluzione, si trasforma in farfalla. Comica, tenera e sognatrice, non ha paura di mostrare i suoi sogni o le sue fragilità, la sua determinazione o la sua goffaggine. Tuttavia, non ama particolarmente il contatto fisico, soprattutto con gli uomini, ma la sua è una rigidità che perderà man mano che la storia procede.

