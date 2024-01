Viaggio a Betlemme: Un film su Sky riscrive la natalità in chiave musical

È disponibile su Sky Primafila il film Viaggio a Betlemme, un musical che rilegge la storia di Maria e Giuseppe e della nascita di Gesù in chiave musical rimarcando il più grande dei messaggi: amiamoci l’uno con l’altro.

Viaggio a Betlemme è il film che trovate su Sky Primafila adatto ad accompagnare i festeggiamenti per l’Epifania. Disponibile on demand, il film Sky Viaggio a Betlemme è diretto da Adam Anders e conta su un cast di prim’ordine, formato dagli attori Fiona Palomo, Milo Manheim e Antonio Banderas.

Musical per tutta la famiglia, il film Sky Viaggio a Betlemme ha per protagonista Maria, una giovane donna che porta sulle sue spalle un’inimmaginabile responsabilità, e Giuseppe, un giovane uomo combattuto tra l’amore e l’onore. A far da antagonista, un re geloso e avido di potere che non si fermerà di fronte a nulla pur di mantenere la sua corona. Unendo classici natalizi e nuove canzoni pop, quella che rivive nel film è la storia senza tempo di Maria, Giuseppe e la nascita di Gesù, riletta in maniera differente da come siamo abituati.

Una natività mai raccontata

“Avevo un sogno e finalmente l’ho realizzato: mi auguro che diventi un classico negli anni a venire”, ha spiegato Adam Anders, regista del film Sky Viaggio a Betlemme, noto per essere il produttore musicale di serie tv di successo come Glee e High School Musical. Le domande da cui la sua versione della storia della nascita di Cristo partono da molto lontano: cosa sarebbe accaduto se ad esempio Maria e Giuseppe si fossero incontrati ancor prima del loro fidanzamento? Come si sentivano re Erode e suo figlio riguardo alla nascita di un nuovo re? Le risposte sono ovviamente nel film e non sempre concordano con quelle delle Sacre Scritture, ragione per cui Viaggio a Betlemme su Sky ha un suo notevole perché.

Maria (Fiona Paloma) è una giovane ribelle che si pone molte domande ed è delusa dal dover abbandonare il suo sogno di diventare insegnante per sposarsi. Giuseppe (Milo Manheim) è affascinante e attraente ma non ingenuo: quando si trova di fronte alla gravidanza inaspettata di Maria, una canzone ci restituisce tutti i suoi conflitti interiori e dubbi. I suoi sentimenti non sono irragionevole, soprattutto se si considera che anche Maria era sospettosa nei suoi confronti quando si sono conosciuti.

Re Erode (Antonio Banderas) è un cattivo amareggiata e desideroso di mantenere il suo predominio, esercitando tutto il suo potere anche sul figlio Antipater (Joel Smallbone). L’atmosfera è ovviamente drammatica e piena di pathos ma a contrastare il tutto, per volere di una sceneggiatura ben oleata, arrivano i tre Re Magi (Omid Djalili, Geno Segers e Rizwan Manji), con il compito di fornire sollievo comico. A volte irriverenti, le loro parentesi aggiungono umanità e leggerezza a una storia che, dalla notte dei tempi, viene raccontata sempre con una prospettiva più che solenne.

Per tutta la famiglia

“In un mondo complicato e violento come quello in cui viviamo, questo è un film che dà gradito sollievo”, ha commentato l’attore Antonio Banderas. “Le famiglie hanno bisogno anche di storie che possono vedere insieme ai loro bambini senza alcun pericolo o sequenza inadatta. Per la prima volta, non sono il protagonista che combatte i cattivi ma il cattivo. Da un punto di vista squisitamente cinematografico, i cattivi sono molto più interessanti dei buoni: hanno molte frecce al loro arco e non sono mai prevedibili”.

“Interpretare Erode non è stato difficile”, ha continuato l’attore riferendosi al suo personaggio nel film Sky Viaggio a Betlemme. “Basta accendere la televisione ogni giorno per vedere individui che, pieni di potere, sono convinti di essere i padroni del mondo o di sapere ogni cosa, senza curarsi di chi calpestano durante il loro cammino. Nel film è molto chiaro che c’è il bene e che c’è il male… così come è chiaro chi sta da un lato e chi dall’altro. Sono un cattolico praticante e il messaggio che lanciamo è tanto semplice quanto importante: amiamoci l’uno con l’altro”.

