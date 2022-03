V etro è il titolo del primo film diretto da Domenico Croce. Presentato in anteprima al Bif&st e distribuito nelle sale dal 7 aprile da Vision Distribution, Vetro è un thriller psicologico con protagonista una ragazza che da tempo immemore non esce dalla propria stanza. Ve ne mostriamo in anteprima il trailer.

Domenico Croce, David di Donatello 2021 per il cortometraggio Anne, esordisce alla regia con Vetro, un film di cui vi mostriamo in anteprima esclusiva il trailer. Scritto da Ciro Zecca e Luca Mastrogiovanni, Vetro ha per protagonisti Carolina Sala (Fedeltà, La guerra è finita, Pezzi unici), Tommaso Ragno (Siccità, Tre piani, Il cattivo poeta) e Marouane Zotti (In memoria di me, I May Destroy You).

Sarà il Bif&st (il Bari International Film Festival in corso dal 26 marzo al 2 aprile) a tenere a battesimo il 30 marzo, al Teatro Petruzzelli, il film Vetro, un thriller psicologico prodotto da Daniele Basilio e Silvio Maselli per Fidelio e da Vision Distribution, che distribuirà in sala dal 7 aprile.

Cosa racconta Vetro

Vetro, il film di Domenico Croce di cui TheWom.it presenta in anteprima esclusiva il trailer, racconta la storia di Lei, una ragazza che da un tempo indefinito non esce dalla propria stanza.

Lei vive con il suo cane e con suo padre, al quale però non è concesso di varcare la soglia della sua stanza. La rigida routine che scandisce le sue giornate viene interrotta quando, osservando dalla finestra, si convince che nel palazzo di fronte una donna sia tenuta segregata. Inizia così a combattere tra il desiderio di salvarla e l’impossibilità di uscire dalla propria prigione.

Durante la sua indagine conosce un ragazzo più grande con il quale inizia una relazione on-line, fatta di chat e videochiamate, e che sarà suo complice nel capire cosa stia succedendo realmente nel palazzo di fronte. Ma dietro un vetro non tutto è davvero come appare.

Carolina Sala in Vetro.

La forza interiore della protagonista

Vetro, il film che segna il debutto alla regia di un lungometraggio di Domenico Croce e di cui mostriamo il trailer, è secondo le parole del regista “un racconto sulla capacità di restare aggrappati a se stessi quando gli affetti intorno scarseggiano".

"Per questo motivo ho deciso che il punto di vista migliore sarebbe stato quello della “forza interiore” della protagonista: come un personaggio invisibile a volte alleato, altre distratto, che osserva silenziosamente ogni suo movimento e spesso si mette in gioco per lei”.

Girato interamente a Roma nei teatri di posa del Centro Sperimentale, Vetro conta sugli effetti speciali digitali di Edi e lo special make up di Andrea Leanza (entrambi premiati ai David di Donatello 2021).

Vetro è una produzione Fidelio (società di produzione cinematografica e audiovisiva fondata da Daniele Basilio e Silvio Maselli), e Vision Distribution in collaborazione con Sky e Amazon Prime Video. Del team creativo di Fidelio fanno parte anche i soci Valerio Mastandrea e la danzatrice e coreografa Elisa Barucchieri.

Tommaso Ragno in Vetro.

Il trailer di Vetro

Dopo l’anteprima al Bif&st, il film Vetro, opera prima di Domenico Croce, sarà in sala il 7 aprile distribuito da Vision Distribution. Eccone in anteprima esclusiva il trailer.

La locandina di Vetro.