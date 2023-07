Venus e Fleur, due ragazze in cerca d’amore al mare nel film Cielo

V a in onda su Cielo il film Venus et Fleur, opera seconda di Emmanuel Mouret, che ha rivelato tutto il talento, la delicatezza e la sensibilità del regista. È il racconto di due amiche per caso alla ricerca del fidanzato ideale nel corso di una calda estate.

Cielo trasmette la sera del 21 luglio Venus et Fleur, secondo film diretto dal regista Emmanuel Mouret. Con protagoniste le attrici Isabelle Pirès e Veroushka Knoge, racconta la storia di due giovani donne, Venus e Fleur, che, molto diverse tra loro, si imbarcano in un’avventura attraverso tutta la Francia alla ricerca del ragazzo perfetto.

Ambientato a Marsiglia, città natale del regista, il film Cielo Venus et Fleur è stato presentato in anteprima mondiale alla Quinzaine des Réalisateurs del Festival di Cannes 2004, dove le sue atmosfere ora romantiche ora lunatiche hanno richiamato alla mente un maestro come Eric Rohmer. Ma non solo: nel film si possono trovare anche numerosi riferimenti alla letteratura medievale e rinascimentale.

La trama del film

Venus et Fleur, il film proposto da Cielo, è una nostalgica commedia estive degli errori, ambientata in un’epoca in cui i giovani avevano ancora molto da scoprire sia sui coetanei sia su se stessi. Siamo nel sud della Francia durante il corso di una calda estate. Qui, la timida e ingenua Fleur sta trascorrendo una vacanza solitaria fin quando non si imbatte in Venus, una coetanea russa. Le due ragazze non potrebbero essere più diverse ma, nonostante ciò, stringono presto un bel rapporto d’amicizia.

Quando Fleur la invita a stare con lei, Venus non ha dubbi nell’accettare la proposta. Ed è tra una chiacchiera e l’altra che Venus confessa qual è la sua ambizione: trovare un ragazzo francese carino con cui sposarsi e stabilirsi in Francia. E per tale ragione convince Fleur ad andare con lei in spiaggia alla ricerca del candidato perfetto.

Tuttavia, per qualche strana ragione, i ragazzi di Marsiglia appaiono stranamente indifferenti al potere di seduzione di Venus. Anzi, anziché preferire lei, mettono gli occhi sulla più calma Fleur, come accade con Bonheur, un amico del fratello della ragazza parigina appena arrivato in vacanza. Per Venus sarebbe lui quello giusto ma…

Il poster originale del film Cielo Venus et Fleur.

Realismo e verità

Venus et Fleur, in onda su Cielo, differisce molto dagli altri film del regista Emmanuel Mouret. Con un umorismo pungente che è in grado di mantenere l’equilibrio tra la farsa e il dramma, Venus et Fleur fa leva innanzitutto su una coppia di attrici all’epoca sconosciute: Isabelle Pirès, che interpreta Fleur, non ha più recitato, così come Julien Imbert che presta il volto a Bonheur, mentre Veroushka Knoge ha poi interpretato altri tre film prima di ritirarsi definitivamente dalle scene. In più, nel ruolo di Dieu, uno dei ragazzi vicini di casa delle due protagoniste, Mouret ha voluto lo stesso produttore del film, Frédéric Niedermayer.

Ogni scena del film è interpretata come se fosse presa dalla vita reale e ogni personaggio è ben delineato e rappresentato in maniera autentica. Pirès e Knoge si completano a vicenda con le personalità divergenti dei loro personaggi, offrendo una prova avvincente e ricca di sfumature sia nei momenti più leggeri sia in quelli più seri. Entrambi i loro personaggi hanno un fragile io interiore ben celato dall’indifferenza che mostrano.

Simile a un esperimento di cinema vérité, Venus et Fleur è stato anche girato in maniera particolare: le riprese infatti hanno avuto inizio ancor prima che la sceneggiatura fosse completata. Ciò ha permesso al regista di modulare in corso d’opera i personaggi sulla personalità degli attori per donare loro spontaneità ed evitare l’imitazione. Il risultato è un’opera di grande delicatezza che ha aperto la strada al fascino e alla sensibilità di colui che negli anni si sarebbe dimostrato uno dei registi più apprezzati del nuovo cinema francese.

