V enne dal freddo arriva su Netflix il 28 gennaio. La serie mischia thriller, azione e fantascienza per seguire le vicende di una madre single che si riscopre spia. Ma cosa racconta nel dettaglio? Quali sono i personaggi principali? Chi la dirige?

Venne dal freddo è il titolo della serie che Netflix propone dal 28 gennaio. È composta da otto episodi di un’ora ciascuno ed è stata girata a partire dal marzo del 2020. La lavorazione è stata piuttosto lunga a causa delle pause imposte dal CoVid. È destinata però a piacere chi ama i personaggi femminili che non hanno paura di competere faccia a faccia con l’altro sesso.

Ma cosa racconta nello specifico? Quali sono i personaggi principali e i suoi interpreti? Chi ha diretto i primi episodi?

Cosa racconta?

Venne dal freddo, serie Netflix disponibile dal 28 gennaio, parte da una premessa alquanto interessante. Nelle intenzioni mescola thriller, giallo, azione e fantascienza proponendoci le vicende di Jenny, un’eroina che nulla ha da invidiare agli eroi tutti muscoli e combattimenti.

La storia parte quando Jenny, madre sigle americana, si ritrova in vacanza in Europa con la figlia. La sua esistenza è sconvolta da un giorno all’altro quando la CIA la costringe ad affrontare un passato da spia russa ormai dimenticato. L’essere una spia era frutto di un esperimento segreto del KGB che le aveva fornito alcune abilità speciali.

Quando una serie di misteriosi incidenti insensati e mortali fa pensare che qualcuno con le sue abilità stia attaccando degli innocenti, deve tornare in azione e fermare il pericolo per non rischiare di perdere la sua famiglia e la vita che si è creata.

Showrunner della serie è Adam Glass, un nome che gli appassionati delle serie tv conoscono molto bene. È stato infatti il papà delle apprezzate Supernatural, Criminal Minds: Beyond the Borders e The Chi.

Margarita Levieva in Venne dal freddo.

I personaggi principali

Protagonista assoluta di Venne dal freddo, la nuova serie Netflix, è l’attrice Margarita Levieva, che abbiamo conosciuto in The Deuce – La via del porno. Ma chi sono coloro che si muovono intorno a lei?

Ecco la nostra guida ai personaggi.

Jenny Franklin (Margarita Levieva)

Madre single proveniente da Cherry Hill, nel New Jersey. La sua vita è sconvolta durante una vacanza in Europa, quando l'FBI la costringe ad affrontare un passato ormai dimenticato di spia russa, frutto di un esperimento segreto del KGB che le ha dato alcune "abilità speciali".

Anya (Ivanna Sakhno)

Agente segreta russa, giovane e promettente. Anya si trova in equilibrio precario tra una mentore autoritaria intenzionata a imbrigliarla alle menzogne del periodo sovietico e le promesse liberatorie di una nuova Russia che, all'inizio degli anni '90, sembrava così a portata di mano.

Chauncey (Cillian O’Sullivan)

Un losco agente CIA che dà la caccia a una spia russa top secret, nome in codice "The Whisper", di cui da tempo si sono perse le tracce. Il suo obiettivo è farle cambiare casacca e ottenere il suo aiuto nell'ambito di una vendetta personale.

Becca (Lydia Fleming)

Giovane e talentuosa pattinatrice di figura che, come ogni adolescente, ha difficoltà a definire una propria identità. Ancora non sa, però, che sua madre è una spia in incognito, mentre quest'ultima ignora il bisogno della figlia di seguire i propri istinti più oscuri.

Chris (Charles Brice)

Abile hacker informatico. Nonostante i suoi sforzi, è obbligato a lavorare come braccio destro di Chauncey Lew, diventando la sua bussola morale quando l'agente CIA viene accecato dalla voglia di vendetta.

Svetlana Petrova (Alyona Khmelnitskaya)

Ex operativa del KGB diventata all'inizio degli anni '90 istruttrice e supervisore dei servizi segreti esteri della Russia. Alcuni sogni infranti e la devozione quasi religiosa verso la "Vecchia Russia" la spingono in modo ossessivo e maniacale a far sì che Anya, la sua giovane protetta, sia disposta a sacrificare tutto per la patria.

Margarita Levieva e Cillian O'Sullivan in Venne dal freddo.

UNA REGISTA DOC

I primi episodi di Venne dal freddo, serie Netflix disponibile dal 28 gennaio, contano sulla regia di Ami Canaan Mann. Classe 1969, è la figlia di Michael Mann, maestro del cinema d’azione con quattro candidature agli Oscar alle spalle.

Dal padre, Ami ha ereditato la passione per un certo tipo di cinema, viscerale e realistico. I suoi film hanno avuto sempre una grande risonanza. Basti pensare sia il teso Le paludi della morte sia il dramma romantico Jack & Ryan hanno avuto la loro prima internazionale alla Mostra del Cinema di Venezia.

Per la televisione, Ami Canaan Mann ha già diretto episodi di serie tv particolarmente note, come House of Cards, The Blacklist e Chicago Med. Il che la rende un nome interessante a prescindere.