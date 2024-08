Venezia ’81: Youth (Homecoming), si conclude la trilogia di Wang Bing

A rriva al Festival l’ultimo capitolo della monumentale trilogia che il regista ha dedicato alla gioventù di Zhili, con i suoi laboratori tessili e problemi.

Sarà presentato il 6 settembre in concorso al Festival di Venezia Youth (Homecoming), il nuovo film del regista Wang Bing. Terzo capitolo di una trilogia il cui primo film è stato presentato al Festival di Cannes e il secondo a quello di Locarno, Youth (Homecoming) uscirà nelle sale italiane grazie a Lucky Red.

Con l'arrivo delle vacanze di Capodanno, i laboratori tessili di Zhili sono quasi deserti. I pochi dipendenti rimasti sono disperati e desiderano essere pagati per il loro viaggio verso casa. Dalle rive del fiume Yangtze fino alle montagne dello Yunnan, tutti festeggeranno le festività nelle loro città natali, eseguendo i rituali di prosperità con le loro famiglie.

Per Shi Wei, è anche l'occasione per sposarsi, così come per Fang Lingping. Suo marito, un ex specialista informatico, dovrà seguirla a Zhili dopo la cerimonia. Imparare è difficile, ma non ostacola l'avvento di una nuova generazione di lavoratori.

La fine di una trilogia

Terzo e ultimo capitolo della monumentale ultima fatica di Wang Bing, il film Youth (Homecoming) continua la sua esplorazione del paesaggio socio-economico della Cina, consolidando la sua reputazione come uno dei più grandi artisti del nostro tempo.

L'industria dell'abbigliamento a Zhili, nella regione del delta dello Yangtze, è stagionale. La produzione solitamente si interrompe a febbraio e riprende a luglio. Ora è inverno, e i laboratori sono quasi deserti. I pochi lavoratori rimasti sono disperati e desiderano essere pagati per poter acquistare i biglietti e tornare a casa per trascorrere le festività del Capodanno Lunare con le loro famiglie.

È giunto il momento di seguirli mentre salgono su treni affollati di persone o viaggiano in autobus lungo strade di montagna pericolosamente ghiacciate, risalendo il fiume verso i loro villaggi natali in Anhui o Yunnan. Con un senso di sollievo, lasciamo il labirinto di laboratori claustrofobici e scopriamo gradualmente le famiglie — e gli ambienti naturali — che i giovani lavoratori hanno lasciato alle spalle.

È una gioia vederli celebrare il nuovo anno e svolgere rituali di prosperità tra scoppi di fuochi d'artificio, lontano dal ronzio incessante delle macchine da cucire. Per alcuni, il ritorno a casa segna anche l'occasione di sposarsi, come nel caso di Fang Lingping, il cui marito appena sposato, un ex specialista informatico, la seguirà a Zhili dopo la cerimonia.

La trilogia di Youthsi afferma come un contributo significativo al cinema documentaristico contemporaneo, parlando sia al cuore sia alla mente. Il costante impegno di Wang Bing nei confronti dei suoi soggetti gli permette di catturare l'essenza delle loro esperienze vissute, in un film come Youth (Homecoming) che rappresenta un documento senza precedenti sulla giovane forza lavoro che alimenta l'economia globale.

I due precedenti capitoli

Youth (Spring) ci introduce nel mondo di Zhili, a 150 km da Shanghai. In questa città dedicata alla produzione tessile, i giovani lavoratori provengono da tutte le regioni rurali attraversate dal fiume Yangtze. Hanno poco più di vent'anni, condividono dormitori e fanno spuntini nei corridoi. Lavorano instancabilmente con la speranza di poter un giorno crescere un figlio, comprare una casa o aprire un proprio laboratorio. Tra di loro, amicizie e storie d'amore nascono e si dissolvono in base alle stagioni, ai fallimenti e alle pressioni familiari.

Youth (Hardtimes) racconta invece delle storie individuali e collettive che si svolgono nei laboratori tessili di Zhili, diventando sempre più drammatiche con il passare delle stagioni. Fu Yun continua a fare errori ed è derisa dai suoi colleghi. Xu Wanxiang non riesce a trovare il suo quaderno, senza il quale il suo capo si rifiuta di pagargli il salario. Da un passaggio sopraelevato, un gruppo di lavoratori osserva il loro capo indebitato mentre picchia un fornitore.

In un altro laboratorio, il capo è scappato con tutto il denaro. I lavoratori si ritrovano soli, privati dei frutti del loro lavoro. Hu Siwen racconta la storia delle rivolte di Zhili del 2011: brutalità della polizia, incarcerazioni e paura. Dopo aspre negoziazioni, i lavoratori tornano a casa per festeggiare il Capodanno.