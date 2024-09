Venezia 81: Wolfs, i due lupi solitari Brad Pitt e George Clooney

W olfs - Lupi solitari è un film che si distingue per la sua capacità di mescolare generi e toni. È un'opera che esplora i limiti dell'amicizia, della lealtà e del dovere in un mondo in cui ogni decisione può avere conseguenze letali, il tutto con un tocco di umorismo nero che rende la visione ancora più avvincente.

Presentato fuori concorso al Festival di Venezia, Wolfs - Lupi solitari è un film action-comedy prodotto da Apple Original Films, diretto da Jon Watts e interpretato dalle star hollywoodiane Brad Pitt e George Clooney. Il film rappresenta una riunione attesissima tra i due attori, che non lavoravano insieme da oltre 16 anni. Con una trama avvincente, un cast stellare e temi che mescolano il crimine con il grottesco, Wolf – Lupi solitari promette di essere uno dei film più discussi della stagione: dopo un’uscita cinematografica limitata il 20 settembre, arriverà su Apple Tv+ il 27 dello stesso mese.

Wolf – Lupi solitari si apre in un lussuoso attico di un hotel a Manhattan, dove una politica chiama un misterioso numero di telefono, senza nome né contatto visibile. Il destinatario è un uomo enigmatico, noto per essere la persona da contattare in caso di seri guai. La politica, interpretata da Amy Ryan, si trova in una situazione disperata: nel suo appartamento giace un giovane, apparentemente morto, vestito solo di biancheria intima.

Tuttavia, il giovane, chiamato semplicemente "The Kid" e interpretato da Austin Abrams, non è affatto morto. Attraverso la sua ingenua gentilezza, si è trovato invischiato in un mondo pericoloso per il quale non era preparato. I due protagonisti principali, interpretati da Pitt e Clooney, sono due lupi solitari, due fixers, incaricati di risolvere il problema. La trama si sviluppa attraverso un susseguirsi di eventi comici e drammatici, mentre i due si scontrano e collaborano nel tentativo di portare a termine il loro compito.

I personaggi principali

Nel film Wolf – Lupi solitari, Brad Pitt interpreta uno dei due "lupi solitari", un fixer esperto e scaltro, abituato a risolvere situazioni complicate con freddezza e precisione. La sua chimica con Clooney è un elemento centrale del film, esprimendo quella dinamica unica che ha reso celebre la loro collaborazione in passato.

George Clooney è invece l'altro "lupo solitario", il rivale e allo stesso tempo collaboratore di Pitt. Il suo personaggio è altrettanto abile, ma con un tocco di umorismo che alleggerisce anche le situazioni più tese. La sua interazione con Pitt è caratterizzata da un mix di competizione e affetto, che rende le loro scene insieme particolarmente avvincenti.

Amy Ryan veste i panni della politica in difficoltà, capace di muoversi abilmente tra il serio e il ridicolo, contribuendo così alla tonalità eccentrica del film. La sua performance aggiunge profondità e ironia alla trama.

Austin Abrams interpreta "The Kid", un giovane innocente che si trova intrappolato in un mondo oscuro. La sua interpretazione, fresca e coinvolgente, riesce quasi a rubare la scena ai veterani Pitt e Clooney, mostrando una vulnerabilità che contrasta con la freddezza dei due protagonisti.

Richard Kind è il padre di "The Kid", un personaggio dolce e ingenuo, completamente estraneo al mondo pericoloso in cui si trova suo figlio. La sua presenza aggiunge un tocco di umanità e calore al film.

Contrasti e differenze

Wolfs - Lupi solitari è un film che gioca con i contrasti. Jon Watts, il regista, ha descritto il film come un ritorno alle sue radici: un thriller criminale grintoso con elementi di commedia e toni surreali. Il film esplora il mondo dei fixer, professionisti incaricati di risolvere situazioni impossibili, ma lo fa con un tocco di ironia e assurdità che lo distingue dai tradizionali film di genere.

Il rapporto tra i due protagonisti è centrale: due lupi solitari che devono collaborare nonostante le loro differenze. Questo tema dell’isolamento e della necessità di cooperazione in un mondo cinico è trattato con un equilibrio tra tensione e leggerezza, mantenendo un tono unico che è difficile da definire.

Il film è anche un omaggio alla città di New York, ripresa in modo da sembrare quasi onirica, una città che sembra deserta e surreale, contribuendo a creare un'atmosfera da sogno, in contrasto con la crudezza della trama.

Jon Watts ha scelto di ambientare il film a New York in inverno, un setting che ha rappresentato una sfida logistica, ma che ha contribuito a creare l'atmosfera unica del film. Le scene sono state girate con un approccio stilistico che mescola lunghe sequenze, umorismo visivo e acrobazie fisiche, ispirandosi a maestri come Jean-Pierre Melville e Buster Keaton.

La scelta dei costumi, in particolare quelli del personaggio di "The Kid", contribuisce a rafforzare il tono del film. Il contrasto tra la serietà dei fixer, vestiti di pelle scura, e la vulnerabilità del giovane, vestito solo di biancheria intima o di abiti femminili, sottolinea il tema dell'innocenza perduta e della lotta per sopravvivere in un mondo spietato.

Il regista Jon Watts.